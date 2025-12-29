R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I l c l i e n t e c h e s u b i s c e u n d i s s e r v i z i o p e r l e u t e n z e e n e r g i a e l e t t r i c a , g a s n a t u r a l e e s e r v i z i o i d r i c o i n t e g r a t o ( a c q u a ) , p u ò p r e s e n t a r e u n r e c l a m o , s e c o n d o l e m o d a l i t à p r e v i s t e , p e r s o n a l m e n t e o p p u r e t r a m i t e u n r a p p r e s e n t a n t e o u n ’ a s s o c i a z i o n e d e i c o n s u m a t o r i . I l r e c l a m o p u ò e s s e r e f i r m a t o d a u n s o l o s o g g e t t o ( r e c l a m o s i n g o l o ) o d a p i ù f i r m a t a r i ( r e c l a m o m u l t i p l o ) . P e r p r e s e n t a r e u n r e c l a m o s c r i t t o i l c l i e n t e p u ò a n c h e u s a r e i l m o d u l o c h e i v e n d i t o r i d e v o n o r e n d e r e d i s p o n i b i l e e s t a m p a b i l e s u l p r o p r i o s i t o i n t e r n e t , c o n a c c e s s o d a l l a h o m e p a g e e p r e s s o i l o r o e v e n t u a l i s p o r t e l l i d i s t r i b u i t i s u l t e r r i t o r i o . I l m o d u l o , f r a l ’ a l t r o , d e v e r i p o r t a r e i r e c a p i t i a c u i i n v i a r e i r e c l a m i ( r e c a p i t o p o s t a l e , f a x , m o d a l i t à t e l e m a t i c a o i n d i r i z z o d i p o s t a e l e t t r o n i c a ) . I l r e c l a m o p u ò e s s e r e p r e s e n t a t o i n f o r m a l i b e r a , p u r c h é c o n t e n g a a l c u n e i n f o r m a z i o n i m i n i m e e v a i n v i a t o a i r e c a p i t i i n d i c a t i i n b o l l e t t a o s u l s i t o i n t e r n e t d e l v e n d i t o r e o s u l l ’ a p p d e d i c a t a . N e l c a s o d i r e c l a m o p e r i m p o r t o d i f a t t u r a z i o n e a n o m a l o ( i m p o r t o s u p e r i o r e a d u n a v o l t a e m e z z a i l v a l o r e m e d i o d i q u a n t o p a g a t o n e l l e b o l l e t t e d e l l ’ u l t i m o a n n o ) i l v e n d i t o r e n o n p u ò s o s p e n d e r e l a f o r n i t u r a s e p r i m a n o n h a r i s p o s t o i n m a n i e r a m o t i v a t a . F e r m o i l d i r i t t o d e l c l i e n t e d i a v e r e l a r i s p o s t a m o t i v a t a , i l d i v i e t o d i s o s p e n s i o n e n o n o p e r a s e l ' i m p o r t o a n o m a l o è i n f e r i o r e o u g u a l e a 5 0 e u r o o i l r e c l a m o è s t a t o i n v i a t o d a l c l i e n t e o l t r e i d i e c i g i o r n i s u c c e s s i v i a l t e r m i n e f i s s a t o p e r i l p a g a m e n t o d e l l a f a t t u r a d i i m p o r t o a n o m a l o . L a r i s p o s t a s c r i t t a m o t i v a t a a l r e c l a m o d e v e e s s e r e i n v i a t a a l c l i e n t e e n t r o 3 0 g i o r n i s o l a r i d a l g i o r n o i n c u i i l v e n d i t o r e h a r i c e v u t o i l r e c l a m o s c r i t t o . Q u e s t o t e r m i n e v a l e a n c h e s e , p e r p o t e r r i s p o n d e r e , i l v e n d i t o r e d e v e r i c h i e d e r e a l c u n i d a t i t e c n i c i a d a l t r i s o g g e t t i . S e i l c l i e n t e p e r e r r o r e h a i n v i a t o i l r e c l a m o a u n i n d i r i z z o d i v e r s o d a q u e l l i i n d i c a t i s u l l a b o l l e t t a p e r l ' i n v i o d e i r e c l a m i : i l v e n d i t o r e d e v e f a r l o p e r v e n i r e a u n o d e g l i i n d i r i z z i g i u s t i e n t r o 7 g i o r n i d a l r i c e v i m e n t o d e l r e c l a m o ; i l t e m p o d i r i s p o s t a a l r e c l a m o ( 3 0 g i o r n i s o l a r i ) c o m i n c i a d a l m o m e n t o i n c u i l o s t e s s o a r r i v a a l l ' i n d i r i z z o e s a t t o . S e i l v e n d i t o r e r i s p o n d e d o p o p i ù d i 3 0 g i o r n i s o l a r i , d e v e l i q u i d a r e a l c l i e n t e , n e l l a p r i m a b o l l e t t a u t i l e , u n i n d e n n i z z o a u t o m a t i c o d i 2 5 e u r o . L ’ i m p o r t o è r a d d o p p i a t o s e i l r i t a r d o s u p e r a i l d o p p i o d e l t e m p o p r e v i s t o , e d è t r i p l i c a t o s e i l r i t a r d o s u p e r a i l t r i p l o d e l t e m p o p r e v i s t o . L ' i n d e n n i z z o v i e n e p a g a t o p e r u n s o l o r e c l a m o p e r a n n o s o l a r e . Q u a n d o i l c l i e n t e n o n r i c e v e r i s p o s t a o n o n r i t i e n e s o d d i s f a c e n t e l a r i s p o s t a c h e h a r i c e v u t o , p u ò i n v i a r e u n r e c l a m o a l l o S p o r t e l l o p e r i l c o n s u m a t o r e d i e n e r g i a p e r l e p r o c e d u r e s p e c i a l i a c a r a t t e r e r i s o l u t i v o ( t r a c u i b o n u s s o c i a l e , d o p p i a f a t t u r a z i o n e a s e g u i t o d i s w i t c h i n g , m a n c a t a e r o g a z i o n e e n t r o i t e r m i n i m a s s i m i p r e v i s t i d a l l a r e g o l a z i o n e d i u n i n d e n n i z z o a u t o m a t i c o d o v u t o , t u t t e l e c a s i s i t i c h e s o n o e l e n c a t e s u l s i t o d e l l o S p o r t e l l o ) o r i c o r r e r e a l S e v i z i o d i c o n c i l i a z i o n e d i A r e r a .