R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l t e m a d e g l i N c c “ è u n a g r a n d e b a t t a g l i a l i b e r a l e e u n a g r a n d e v i t t o r i a d i c h i s i s e n t e l i b e r a l e i n q u e s t o P a e s e e d è b e l l o c h e s i a s t a t a l a C a l a b r i a a c o s t i t u i r s i p r e s s o l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e e a s o l l e v a r e i l c o n f l i t t o d i a t t r i b u z i o n e e a d a p r i r e i l m e r c a t o d i t a x i e d e g l i N c c e d a n d o l a p o s s i b i l i t à a i c i t t a d i n i d i a v e r e s e r v i z i p i ù e c o n o m i c i e d e f f i c i e n t i ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l a r e g i o n e C a l a b r i a R o b e r t o O c c h i u t o , o s p i t e a S t a r t d i S k y T G 2 4 . “ I n r e g i o n i c o m e l a m i a - p r o s e g u e - l a d i f f i c o l t à d i t r o v a r e s e r v i z i c o m e t a x i e N c c è u n p r o b l e m a p e r i l t u r i s m o . U n a s e n t e n z a d e l g e n e r e è u n a v i t t o r i a p e r c h i s i s e n t e l i b e r a l e n e l P a e s e ” . “ I l m i o r a p p o r t o c o n S a l v i n i è d i g r a n d e l e a l t à . I o h o a v u t o g r a n d e s o s t e g n o n e l l a f a s e i n c u i h o d e c i s o d i d i m e t t e r m i e r i c a n d i d a r m i m a e n t r a m b i s a p p i a m o b e n i s s i m o c h e o g n u n o h a l a s u a i d e n t i t à . I o g l i h o d e t t o c h e s u a l c u n i t e m i , c o m e q u e l l o d e l l a n e c e s s i t à d i f i n a n z i a r e i l e p p r i m a d i p e n s a r e a l l ’ a u t o n o m i a , i o n o n c e d o d i u n m i l l i m e t r o , c o s ì c o m e s u l t e m a d e g l i N c c . S i p o s s o n o a v e r e i d e e d i v e r s e e s i p u ò a n d a r e c o m u n q u e d ’ a c c o r d o ” , c o n c l u d e .