R o m a , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S i p r e a n n u n c i a u n ' a u t u n n o c a l d o ' p e r l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e c h e d o v r à c i m e n t a r s i s u q u e s t i o n i d i p r i m a r i a i m p o r t a n z a f i n d a l p r i m o g i o r n o d i r i a v v i o d e l l e a t t i v i t à d o p o l a p a u s a e s t i v a , l u n e d ì p r o s s i m o . F i t t a l ' a g e n d a : d a l l a c o s t i t u z i o n a l i t à d i a l c u n i a s p e t t i d e l D e c r e t o C a i v a n o , a l l a d e c a d e n z a d e l l a g o v e r n a t r i c e d e l l a r e g i o n e S a r d e g n a A l e s s a n d r a T o d d e , p a s s a n d o p e r Q u o t a C e n t o , l a l e g g e r e g i o n a l e d e l l a T o s c a n a s u l F i n e V i t a e d i l T e r z o M a n d a t o . A d a p r i r e ' l e d a n z e ' a P a l a z z o d e l l a C o n s u l t a , s a r à l u n e d ì 2 2 i l D e c r e t o C a i v a n o ( D l 1 2 3 / 2 0 2 3 ) . L a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e s i e r a g i à e s p r e s s a s u a l c u n e p a r t i d e l d e c r e t o ( s e n t e n z a 8 - f e b b r a i o 2 0 2 5 ) d i c h i a r a n d o i n c o s t i t u z i o n a l e l ' e s c l u s i o n e d a p a r t e d e l D l d e l l a m e s s a a l l a p r o v a p e r i m i n o r i a u t o r i d i r e a t i d i l i e v e e n t i t à c o m e i l m i c r o - s p a c c i o . L u n e d ì p r o s s i m o i n C a m e r a d i c o n s i g l i o e m a r t e d ì 2 3 i n u d i e n z a p u b b l i c a , l a q u e s t i o n e s a r à i n v e c e p i ù s p i n o s a : i 1 5 g i u d i c i c o s t i t u z i o n a l i d o v r a n n o v a l u t a r e l a l e g i t t i m i t à d e l l a s o s p e n s i o n e d e l p r o c e s s o e m e s s a a l l a p r o v a i n i p o t e s i a g g r a v a t e d i r e a t i d i v i o l e n z a s e s s u a l e c o m m e s s i d a m i n o r e n n i . I l p e n s i o n a m e n t o a n t i c i p a t o d i q u o t a c e n t o , p e r q u a n t o r i g u a r d a i l d i v i e t o d i c u m u l o c o n i r e d d i t i d a l a v o r o d i p e n d e n t e o a u t o n o m o , e s t e s o a t u t t o l ' a n n o i n c o r s o e n o n s o l o a l m e s e i n c u i s i c u m u l a , s a r à d i b a t t u t o m a r t e d ì p r o s s i m o i n u d i e n z a p u b b l i c a . R i f l e t t o r i p u n t a t i m e r c o l e d ì 2 4 s e t t e m b r e s u l c a s o T o d d e : a l v a g l i o d e l l a C o r t e i c o n f l i t t i d i a t t r i b u z i o n e t r a R e g i o n e a u t o n o m a d e l l a S a r d e g n a e P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i ; l ' o r d i n a n z a - i n g i u n z i o n e d e l C o l l e g i o r e g i o n a l e d i g a r a n z i a e l e t t o r a l e p r e s s o l a C o r t e d ' a p p e l l o d i c a g l i a r i ; l a d e c a d e n z a d i A l e s s a n d r a T o d d e d a p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e e l a s e n t e n z a d e l T r i b u n a l e d i C a g l i a r i e m e s s a a c o n c l u s i o n e d e l g i u d i z i o p r o m o s s o d a l l a s t e s s a g o v e r n a t r i c e a v v e r s o l ' o r d i n a n z a - i n g i u n z i o n e . N o v e m b r e s a r à i l m e s e d i a l t r i t e m i d i v i s i v i : I l 4 a P a l a z z o d e l l a C o n s u l t a s i t o r n e r à a d i b a t t e r e d i f i n e v i t a . L a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i d e l g o v e r n o M e l o n i h a i n f a t t i i m p u g n a t o d a v a n t i a l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e l a l e g g e d e l l a R e g i o n e T o s c a n a , a p p r o v a t a d a l C o n s i g l i o r e g i o n a l e l o s c o r s o f e b b r a i o , " i n q u a n t o , n e l l a s u a i n t e r e z z a , e s u l a i n v i a a s s o l u t a d a l l e c o m p e t e n z e r e g i o n a l i e l e d e l e c o m p e t e n z e e s c l u s i v e d e l l o S t a t o " i n m a t e r i a d i o r d i n a m e n t i e d i L e p , " v i o l a n d o l ’ a r t i c o l o 1 1 7 d e l l a C o s t i t u z i o n e " . E d i l 5 n o v e m b r e t o r n a a l v a g l i o d e i g i u d i c i c o s t i t u z i o n a l i l a q u e s t i o n e t e r z o m a n d a t o , i n p a r t i c o l a r e l a l e g g e d e l l a P r o v i n c i a a u t o n o m a d i T r e n t o , i m p u g n a t a d a l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i p e r c h é a u m e n t a d a d u e a t r e i m a n d a t i m a s s i m i c o n s e c u t i v i p e r i p r e s i d e n t i d e l l a P r o v i n c i a A u t o n o m a . S u u n a n o r m a i m p u g n a t a d a l l a R e g i o n e C a m p a n i a , l a C o r t e s i e r a g i à e s p r e s s a ( s e n t e n z a 6 4 - 2 0 2 5 ) v i e t a n d o i l t e r z o m a n d a t o c o n s e c u t i v o a i p r e s i d e n t i d e l l e r e g i o n i a s t a t u t o o r d i n a r i o . L a q u e s t i o n e T r e n t o p o t r e b b e q u i n d i a v e r e i m p l i c a z i o n i p e r r e g i o n i a s t a t u t o s p e c i a l e c o m e i l F r i u l i V e n e z i a G i u l i a , d i r i m e n d o i l r a p p o r t o t r a a u t o n o m i a s p e c i a l e e p r i n c i p i c o s t i t u z i o n a l i . ( d i R o b e r t a L a n z a r a )