R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ S u l t e m a N c c è i n t e r e s s a n t e v e d e r e o g g i c h e l a R e g i o n e C a l a b r i a v i n c e a n c o r a i n C o r t e C o s t i t u z i o n a l e . P e r n o i d i F o r z a I t a l i a m a g g i o r e c o n c o r r e n z a e l o g i c h e d i m e r c a t o s o n o s e m p r e f o n d a m e n t a l i . S u l t e m a d e l t r a s p o r t o b i s o g n a f a r e d i p i ù i n I t a l i a p e r p r e m i a r e l a c o n c o r r e n z a . S i a m o c o n i l p r e s i d e n t e O c c h i u t o i n q u e s t a i m p o r t a n t e b a t t a g l i a . A n c h e p e r c h é s o l i t a m e n t e a p r i r s i a l m e r c a t o e a l o g i c h e d i c o n c o r r e n z a p o r t a m a g g i o r e e f f i c i e n z a e l i b e r t à ” . C o s ì i n u n a n o t a A l e s s a n d r o C a t t a n e o , d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a e r e s p o n s a b i l e d e i d i p a r t i m e n t i d e l p a r t i t o .