R o m a , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a r a d i o l o g i a i n t e r v e n t i s t i c a è s e m p r e d i p i ù u n o s t r u m e n t o f o n d a m e n t a l e n e l l a c u r a d e i t u m o r i , i l q u a r t o p i l a s t r o - c o n c h e m i o t e r a p i a , c h i r u r g i a e r a d i o t e r a p i a - c a p a c e d i i n t e g r a r e t e c n o l o g i a a v a n z a t a , p r e c i s i o n e t e r a p e u t i c a e a t t e n z i o n e a l l a q u a l i t à d i v i t a d e l p a z i e n t e . I n a l c u n e n e o p l a s i e è o r m a i u n a p r a t i c a d i f f u s a c o n o t t i m i r i s u l t a t i r i c o n o s c i u t i a n c h e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e . L a c o n f e r m a v i e n e d a l c o n g r e s s o I c i o - I t a l i a n C o n f e r e n c e o n I n t e r v e n t i o n a l O n c o l o g y c h e s i è a p p e n a c o n c l u s o a M i l a n o e c h e h a r i u n i t o e s p e r t i d a t u t t o i l m o n d o p e r c o n f r o n t a r s i s u l l e p i ù r e c e n t i i n n o v a z i o n i . " Q u e s t o c o n v e g n o è i m p o r t a n t e s o p r a t t u t t o p e r i p a z i e n t i - s p i e g a G i a n p a o l o C a r r a f i e l l o , p r e s i d e n t e d i I c i o , d i r e t t o r e d i R a d i o l o g i a d e l P o l i c l i n i c o d i M i l a n o e p r o f e s s o r e d e l l ' u n i v e r s i t à S t a t a l e d i M i l a n o - R i u n i r e e s p e r t i d i r a d i o l o g i a i n t e r v e n t i s t i c a d a t u t t o i l m o n d o c i p e r m e t t e d i c o n d i v i d e r e l e c o n o s c e n z e p i ù a t t u a l i e d i g u a r d a r e a l f u t u r o , m a n t e n e n d o s e m p r e i l p a z i e n t e a l c e n t r o . O g g i p o s s i a m o a f f e r m a r e c o n c e r t e z z a c h e i t u m o r i s i p o s s o n o t r a t t a r e a n c h e c o n l a r a d i o l o g i a i n t e r v e n t i s t i c a . A b b i a m o t a n t i s i s t e m i d i a b l a z i o n e , a p p a r e c c h i a t u r e c h e c i p e r m e t t o n o d i ' b r u c i a r e ' i l t u m o r e c o n i l c a l d o ( e a n c h e c o n i l f r e d d o ) , m a d i s p o n i a m o a n c h e d i t r a t t a m e n t i a b l a t i v i n o n t e r m i c i c h e h a n n o i l v a n t a g g i o d i d i s t r u g g e r e s o l o l e c e l l u l e t u m o r a l i . S i t r a t t a q u i n d i d i u n a t e r a p i a m o l t o m i r a t a , m o l t o f o c a l i z z a t a , c h e e v i t a p o t e n z i a l i c o m p l i c a n z e m a g g i o r i e c i c o n s e n t e d i o t t e n e r e r i s u l t a t i c h e o g g i i n a l c u n e n e o p l a s i e s o n o s o v r a p p o n i b i l i a l l a c h i r u r g i a s t e s s a , i n p a r t i c o l a r e n e l t r a t t a m e n t o d e i t u m o r i e p a t i c i , p o l m o n e , r e n e , p a n c r e a s " . " O g g i i l n o s t r o i n t e r v e n t o n o n v a v i s t o c o m e i s o l a t o - p r e c i s a l ' e s p e r t o - m a a l l ' i n t e r n o d i u n p e r c o r s o e d i u n a v a l u t a z i o n e m u l t i d i s c i p l i n a r e . Q u e s t e t e c n i c h e g a r a n t i s c o n o n o n s o l o u n ' a z i o n e l e s i v a n e i c o n f r o n t i d e l l e c e l l u l e t u m o r a l i , m a f a v o r i s c o n o a n c h e u n a u m e n t o d e l l ' a z i o n e d e l l a c h e m i o t e r a p i a e d e l l ' i m m u n o t e r a p i a . E ' i m p o r t a n t e a u m e n t a r e i l l i v e l l o d i c o n o s c e n z a d e l l a r a d i o l o g i a i n t e r v e n t i s t i c a c o n t r o i t u m o r i e f a v o r i r e u n a m a g g i o r e c o n d i v i s i o n e c o n g l i a l t r i c l i n i c i " . " L ' i d e a d i I c i o , n a t a a l c u n i a n n i f a d a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n i l p r o f e s s o r C a r r a f i e l l o , è q u e l l a d i f a r e i l p u n t o s u l l e n u o v e p r o c e d u r e e s u c i ò c h e o g g i è c o n s o l i d a t o n e l l a r a d i o l o g i a i n t e r v e n t i s t i c a - s o t t o l i n e a L u c a B r u n e s e , p r e s i d e n t e e l e t t o S o c i e t à i t a l i a n a d i r a d i o l o g i a m e d i c a e i n t e r v e n t i s t i c a ( S i r m ) e c o - p r e s i d e n t e d e l c o n g r e s s o - N o n u n c o n f r o n t o s o l o t r a r a d i o l o g i i t a l i a n i , m a u n d i a l o g o a p e r t o c o n c o l l e g h i p r o v e n i e n t i d a t u t t o i l m o n d o . E ' u n ' o c c a s i o n e i m p o r t a n t e p e r v a l o r i z z a r e l a s c u o l a i n t e r v e n t i s t i c a i t a l i a n a e p e r m o s t r a r e a i t a n t i g i o v a n i p r e s e n t i q u a l e l i v e l l o d i e c c e l l e n z a s i a p o s s i b i l e r a g g i u n g e r e " . " E ' i m p o r t a n t e c o n d i v i d e r e c u l t u r e s c i e n t i f i c h e e p e r c o r s i c l i n i c i i n t e g r a t i - e v i d e n z i a N i c o l e t t a G a n d o l f o , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e S i r m e d i r e t t o r e D i p a r t i m e n t o I m m a g i n i A s l 3 d i G e n o v a - Q u e s t a è l a f o r z a d e l l a r a d i o l o g i a i n t e r v e n t i s t i c a o n c o l o g i c a m o d e r n a : t r a s f o r m a r e l a t e c n o l o g i a i n c u r a , l ' i m m a g i n e i n r i s p o s t a c l i n i c a e l e p r o c e d u r e i n o p p o r t u n i t à t e r a p e u t i c h e c o n d i v i s e c o n t u t t i g l i s p e c i a l i s t i c o i n v o l t i n e l p e r c o r s o d e l p a z i e n t e o n c o l o g i c o " . L a r a d i o l o g i a i n t e r v e n t i s t i c a " è u n a d e l l e p u n t e p i ù a v a n z a t e d e l l a m e d i c i n a m o d e r n a - c o n c l u d e F r a n c e s c o B l a s i , p r e s i d e d e l l a F a c o l t à d i M e d i c i n a e p r o r e t t o r e d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o - H a d a v a n t i a s é u n g r a n d e f u t u r o n e l l a g e s t i o n e d i m o l t e p a t o l o g i e , d a l c a n c r o a d a l t r e c o n d i z i o n i c o m p l e s s e . D a l p u n t o d i v i s t a a c c a d e m i c o è p a r t i c o l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v o v e d e r e l a g r a n d e p a r t e c i p a z i o n e d e i g i o v a n i : u n s e g n a l e f o r t e d e l l ' i n t e r e s s e e d e l p o t e n z i a l e d i c r e s c i t a d i q u e s t a d i s c i p l i n a " .