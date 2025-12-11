R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a h a r i u n i t o o g g i a R o m a , n e l l a S a l a d e l l a R e g i n a d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , l ’ A s s e m b l e a a n n u a l e d e i S o c i d e d i c a t a a l c o n f r o n t o c o n l e I s t i t u z i o n i e a g l i s c e n a r i c h e i m p a t t a n o s u l l ’ i n d u s t r i a n a u t i c a n a z i o n a l e . " E s s e r e o s p i t a t i a P a l a z z o M o n t e c i t o r i o p e r l ’ A s s e m b l e a a n n u a l e d e i S o c i v a l o r i z z a i l r u o l o d e l l a n a u t i c a q u a l e p i l a s t r o i n d u s t r i a l e d e l P a e s e e d e l l a s u a A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e d i c a t e g o r i a , e r i n g r a z i o p e r q u e s t o i l P r e s i d e n t e L o r e n z o F o n t a n a " , h a d i c h i a r a t o i n a p e r t u r a P i e r o F o r m e n t i , P r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a . " N e l 2 0 2 4 è a v v e n u t o u n f a t t o : l ’ e x p o r t d e l l ’ i n d u s t r i a n a u t i c a d a d i p o r t o h a s u p e r a t o q u e l l o d i t u t t a l a c a n t i e r i s t i c a m e r c a n t i l e , r a g g i u n g e n d o i l r e c o r d s t o r i c o d i f a t t u r a t o e a d d e t t i . S e l o è m a i s t a t o , s i c u r a m e n t e è f i n i t o i l t e m p o d i c o n s i d e r a r e l a n a u t i c a c o m e u n s e t t o r e d i s e c o n d o p i a n o , n o n s o l o d e l l ’ i n d u s t r i a , m a d e l l ’ e c o n o m i a i t a l i a n a . D o p o i p i ù c h e p r o f i c u i i n c o n t r i c o n i l M i t - v o g l i o r i n g r a z i a r e i l V i c e M i n i s t r o E d o a r d o R i x i , i l C o m a n d a n t e G e n e r a l e d e l l e C a p i t a n e r i e d i P o r t o A m m i r a g l i o S e r g i o L i a r d o e d i l D i r e t t o r e G e n e r a l e , P a t r i z i a S c a r c h i l l i - m a a n c h e c o n i M i n i s t e r i d e l l e P o l i t i c h e d e l m a r e , E s t e r i , d e l l e I m p r e s e e M a d e i n I t a l y , E s t e r i , T u r i s m o e A m b i e n t e , o r a m i a s p e t t o , a n z i c i a s p e t t i a m o , u n c a m b i o d i p a r a d i g m a d a p a r t e d i t u t t e l e A m m i n i s t r a z i o n i e l e a r t i c o l a z i o n i p u b b l i c h e , p e r f a r e r e a l m e n t e S i s t e m a P a e s e e d i f e n d e r e e v a l o r i z z a r e l a c o m p e t i t i v i t à , l ’ o c c u p a z i o n e e l a p r o i e z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l e n o s t r e i m p r e s e . V a l e p e r l a n a u t i c a c o m e p e r t u t t i i s e t t o r i d i r i f e r i m e n t o d e l l ’ e x p o r t e d e l M a d e i n I t a l y . P e r i l c l u s t e r m a r i t t i m o s e r v o n o s e m p l i f i c a z i o n i b u r o c r a t i c h e e a m m i n i s t r a t i v e , l ’ e s a t t o c o n t r a r i o d i q u a n t o h o a s c o l t a t o i n a l c u n i a u d i z i o n i i n C o m m i s s i o n e V I I I d e l S e n a t o d o v e q u a l c h e s o g g e t t o e c o n o m i c o p r e t e n d e d i c o m p r i m e r e l a n a u t i c a d a d i p o r t o , s p e r a n d o d i t r a r n e v a n t a g g i o p e r l e a t t i v i t à d i t r a s p o r t o c o l l e t t i v o " , h a c o n c l u s o F o r m e n t i . L ’ a n a l i s i p r e v i s i o n a l e s u l l ’ a n d a m e n t o d e l s e t t o r e r e a l i z z a t a d a l l ’ U f f i c i o S t u d i d e l l ’ A s s o c i a z i o n e s u l l a b a s e d i u n ’ i n d a g i n e c o n d o t t a , n e l l a p r i m a s e t t i m a n a d i d i c e m b r e , s u u n c a m p i o n e s i g n i f i c a t i v o d i a z i e n d e a s s o c i a t e c o n f e r m a g l i s c e n a r i i l l u s t r a t i a s e t t e m b r e i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l r a p p o r t o s t a t i s t i c o L a N a u t i c a i n C i f r e , c h e i p o t i z z a v a n o i p r o d r o m i d e l l a r i p r e s a p e r i l s e t t o r e n a u t i c o g i à n e g l i e v e n t i f i e r i s t i c i a u t u n n a l i , f r a c u i i l 6 5 ° S a l o n e N a u t i c o I n t e r n a z i o n a l e . I n u o v i m o d e l l i , l a f o r t e a t t e n z i o n e a l l e n u o v e r i c h i e s t e e t e n d e n z e d e l m e r c a t o h a n n o i n n e s c a t o u n a r i n n o v a t a f i d u c i a n e l s e t t o r e d a p a r t e d e g l i a r m a t o r i d e l l a p i c c o l a n a u t i c a e c o n f e r m a t o a l t r e s ì l e b u o n e p e r f o r m a n c e d e l c o m p a r t o d e i g r a n d i y a c h t . L e p r e v i s i o n i p e r l ’ a n n o n a u t i c o i n c o r s o , a l n e t t o d e l l e b e n n o t e c o r r e n t i c r i t i c i t à d e l l o s c e n a r i o i n t e r n a z i o n a l e , a p p a i o n o p e r t a n t o i n c o r a g g i a n t i p e r l ’ i n d u s t r i a n a u t i c a i t a l i a n a e p e r l a p r o p r i a f i l i e r a , c o n u n s e n t i m e n t p i ù p o s i t i v o d a p a r t e d e g l i i m p r e n d i t o r i , r i s p e t t o a u n a c h i u s u r a d e l l ’ a n n o s o l a r e 2 0 2 5 i n f l e s s i o n e p e r a l c u n i s e t t o r i m e r c e o l o g i c i . I l f u t u r o d e l l ’ i n d u s t r i a n a u t i c a d a d i p o r t o i t a l i a n a s i i n s e r i s c e i n u n q u a d r o g l o b a l e i n p r o f o n d a t r a s f o r m a z i o n e . S e c o n d o i l P r o f . G a b r i e l e N a t a l i z i a , c a t t e d r a d i S c i e n z e d e l l a P o l i t i c a e S i c u r e z z a I n t e r n a z i o n a l e , c h e h a a p e r t o i l a v o r i c o n u n ’ a n a l i s i s u l l e s t r a t e g i e d e g l i U S A , l ’ a t t u a l e t r a i e t t o r i a d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e a m e r i c a n a è i n p i e n a c o n t i n u i t à c o n l e p o l i t i c h e a v v i a t e d a l 2 0 0 9 e c h e h a a t t r a v e r s a t o d i v e r s e a m m i n i s t r a z i o n i , c o n o b i e t t i v i c h e i n c l u d o n o b u r d e n s h a r i n g ( c o n d i v i s i o n e d e g l i o n e r i ) , r i d u z i o n e d i i m p e g n i n o n v i t a l i e r i o r i e n t a m e n t o v e r s o l ’ I n d o - P a c i f i c o . “ È u n t r e n d d e s t i n a t o a d u r a r e n e l l u n g o p e r i o d o , p e r c h é s t r u m e n t a l e a l l a c o m p e t i z i o n e e c o n o m i c a e m i l i t a r e c o n l a C i n a e , d i c o n s e g u e n z a , l e i m p r e s e e l e f i l i e r e s o n o c h i a m a t e a u n c a m b i a m e n t o s t r u t t u r a l e n o n r i c o n d u c i b i l e a u n a c o n t i n g e n z a d i b r e v e p e r i o d o ” . A l l ’ a p e r t u r a a i n u o v i m e r c a t i v a q u i n d i a f f i a n c a t o i l r i l a n c i o d e l l a c o m p e t i t i v i t à d e l l a b a n d i e r a i t a l i a n a s t r e t t a m e n t e l e g a t a a l s o s t e g n o d e l m e r c a t o i n t e r n o c h e s e c o n d o i d a t i d e l l ’ U f f i c i o S t u d i p e r n a t a n t i e i m b a r c a z i o n i f i n o a 2 4 m e t r i p e r i l 5 4 % d e l l e i m p r e s e s i c h i u d e r à i n c o n t r a z i o n e . Q u e l l o d e l l a c o m p e t i t i v i t à è u n a p p r o c c i o c o n d i v i s o , c h e a c c o m u n a C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , C o n f i t a r m a , A s s o n a v e e p i ù i n g e n e r a l e i l G r u p p o T e c n i c o E c o n o m i a d e l M a r e d i C o n f i n d u s t r i a , c h e i l P r e s i d e n t e F o r m e n t i n e l l a r e l a z i o n e a g l i A s s o c i a t i h a r i n g r a z i a t o p e r i l c o n f r o n t o e i l r a c c o r d o s u g l i o b i e t t i v i . I l D d l V a l o r i z z a z i o n e m a r e , c o o r d i n a t o d a l M i n i s t r o M u s u m e c i e i n c a r d i n a t o i n S e n a t o , c o n t i e n e u n a v e n t i n a d i n o r m e p e r i l s e t t o r e , m o l t o a p p r e z z a t e , i n c e n t r a t e s u l l a s e m p l i f i c a z i o n e n o r m a t i v a p e r a l l i n e a r e l ’ I t a l i a a g l i a l t r i S t a t i e u r o p e i . L a g i o r n a t a è s t a t a a p e r t a d a i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i d e l l a V i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a , L i c i a R o n z u l l i . “ Q u a n d o p a r l i a m o d i N a u t i c a p a r l i a m o d ' I t a l i a ” , h a d i c h i a r a t o l a S e n a t r i c e R o n z u l l i . “ L a n a u t i c a è u n a f o t o g r a f i a n i t i d a d e l t a l e n t o i t a l i a n o : c r e a t i v i t à , i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a e c o r a g g i o i n d u s t r i a l e . L a s u a v o c a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e c i d i c e c h e l a n a u t i c a n o n è p i ù s e m p l i c e m e n t e u n f a t t o r e p r o d u t t i v o , è u n a l e v a s t r a t e g i c a p e r l a c o m p e t i t i v i t à n a z i o n a l e . I n m e r i t o a l t e m a d e l l a s e m p l i f i c a z i o n e n o r m a t i v a , i l r u o l o d e l l e i s t i t u z i o n i è q u e l l o d i c r e a r e l e c o n d i z i o n i p e r c h é l e i m p r e s e p o s s a n o e s p r i m e r e i l m a s s i m o d e l p o t e n z i a l e . S e r v o n o r e g o l e c h i a r e p e r c o m p e t e r e a d a r m i p a r i s u i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i , n o r m e p e r u n s e t t o r e c o m e i l c h a r t e r , p e r e s e m p i o , c h e è c r u c i a l e p e r l a n o s t r a e c o n o m i a c o s t i e r a e t u r i s t i c a , i n t e r v e n t i c h e g a r a n t i s c o n o e q u i t à , c o n c o r r e n z a r e a l e , c e r t e z z a a m m i n i s t r a t i v a e i n q u e s t a d i r e z i o n e v a a n c h e i l D i s e g n o d i l e g g e s u l l a V a l o r i z z a z i o n e d e l l a R i s o r s a M a r e , f r u t t o d e l l ' i m p e g n o d e l M i n i s t r o M u s u m e c i e t a s s e l l o i m p o r t a n t e p e r r a f f o r z a r e u l t e r i o r m e n t e u n a f i l i e r a c h e è g i à u n ' e c c e d e n z a g l o b a l e e c h e g e n e r a v a l o r e , l a v o r o e i n n o v a z i o n e . L o S t a t o d e v e e s s e r c i n o n p e r d i r i g e r e , m a p e r a c c o m p a g n a r e , p e r s o s t e n e r e , p e r v a l o r i z z a r e , p e r c h é s o s t e n e r e l a N a u t i c a s i g n i f i c a c r e d e r e n e l f u t u r o d i q u e s t o P a e s e " . L a C a p i t a n e r i a d i P o r t o , h a s o t t o l i n e a t o A m m . I s p . C a p o ( C P ) P i l . S e r g i o L i a r d o , C o m a n d a n t e G e n e r a l e C a p i t a n e r i e d i P o r t o – G u a r d i a C o s t i e r a , " s v o l g e d e i c o m p i t i s i c u r a m e n t e o p e r a t i v i , m a a b b i a m o a n c h e d e i c o m p i t i s p e c i f i c i e a m m i n i s t r a t i v i , s i a m o m o l t o v i c i n i a t u t t e l e a s s o c i a z i o n i . R i n g r a z i o q u i n d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a p e r l ' o p p o r t u n i t à d i q u e s t o i n v i t o , u n ’ o c c a s i o n e s i c u r a m e n t e p e r p r e n d e r e d e g l i s t i m o l i i m p o r t a n t i . N o i a b b i a m o u n a c a r a t t e r i s t i c a : s i a m o u n c a t a l i z z a t o r e d i v a r i e r i c h i e s t e c h e p o i d e v o n o i n q u a l c h e m a n i e r a e s s e r e v e i c o l a t e a n c h e c o n u n a c e r t a u r g e n z a q u a n d o s i t r a t t a s o p r a t t u t t o d i f a r e e c o n o m i a " . I l M i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y , A d o l f o U r s o , h a p o r t a t o i l s u o s a l u t o a l l a p l a t e a c o n u n v i d e o m e s s a g g i o i n c u i h a r i c o r d a t o : “ I l s e t t o r e d e l l a n a u t i c a è u n p i l a s t r o d i e c c e l l e n z a d e l n o s t r o M a d e i n I t a l y n e l m o n d o c h e r i s e n t e f o r t e m e n t e d e l l ' a n d a m e n t o d e l m e r c a t o g l o b a l e c h e d o p o a v e r s f i o r a t o i l v a l o r e r e c o r d d i 3 5 m i l i a r d i n e l 2 0 2 3 s i è s t a b i l i z z a t o l o s c o r s o a n n o , n e l 2 0 2 4 , e a t t u a l m e n t e è c h i a m a t a a d a f f r o n t a r e t u t t e l e i n c o g n i t e , l e i n c e r t e z z e l e g a t e a i d a z i a m e r i c a n i . C o m e G o v e r n o s i a m o i m p e g n a t i a s o s t e n e r e l a c r e s c i t a e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e v o s t r e i m p r e s e a t t r a v e r s o a g e v o l a z i o n i p e r l a d i g i t a l i z z a z i o n e e l ' e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a c o m e a b b i a m o f a t t o c o l p i a n o T r a n s i z i o n e 5 . 0 e c o m e f a r e m o , i n p i e n a c o n t i n u i t à s i n d a l 1 ° g e n n a i o d e l p r o s s i m o a n n o , c o n i l n u o v o p i a n o T r a n s i z i o n e 5 . 0 , c h e s a r à i m m e d i a t a m e n t e o p e r a t i v o , s t a v o l t a a t t r a v e r s o l o s t r u m e n t o o b b l i g a t o d e l l ' i p e r a m m o r t a m e n t o ” . E d o a r d o R i x i , V i c e m i n i s t r o I n f r a s t r u t t u r e e T r a s p o r t i : " I l s e t t o r e d e l l a n a u t i c a è i n o t t i m a s a l u t e . C ' è u n ' e v o l u z i o n e d e l m e r c a t o e c h i a r a m e n t e v u o l d i r e a n d a r e i n m a r i u n p o ' p i ù t e m p e s t o s i c h e o f f r o n o g r a n d i o p p o r t u n i t à . S o n o s e t t o r i d i m e r c a t o c h e v a n n o o c c u p a t i p e r c h é , s e n o n l i o c c u p i a m o n o i , l i o c c u p e r à q u a l c u n a l t r o . P e r q u a n t o r i g u a r d a i l s e t t o r e i t a l i a n o , t r a i t e m i c ' è q u e l l o d e l n u m e r o d e l l e l e g g i ; d u n q u e , s e m p l i f i c a r e e d e v i t a r e l a p r o l i f e r a z i o n e l e g i s l a t i v a c h e p u r t r o p p o è d i v e n t a t o u n e l e m e n t o c h e c o n t r a d d i s t i n g u e i l c o n t i n e n t e e u r o p e o . P o r t e r ò v o l e n t i e r i u n a d e l e g a z i o n e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a d a l M i n i s t r o d e l l ’ E c o n o m i a p e r a f f r o n t a r e t u t t i i p r o v v e d i m e n t i u t i l i a d a r e s u p p o r t o a u n s e t t o r e s t r a t e g i c o c o m e q u e l l o d e l l a n a u t i c a d a d i p o r t o ” . S a l v a t o r e D e i d d a , P r e s i d e n t e C o m m i s s i o n e T r a s p o r t i C a m e r a : “ È f o n d a m e n t a l e c h e l ' I t a l i a a d o t t i p o l i t i c h e i n t e r n e e d e u r o p e e c h e f a v o r i s c a n o l e p r o p r i e i n d u s t r i e , m i g l i o r i n o l e i n f r a s t r u t t u r e e s i a d a t t i n o a l l e n u o v e d i n a m i c h e g l o b a l i , s u p e r a n d o l e r i g i d i t à b u r o c r a t i c h e e l e p e r c e z i o n i e r r a t e , p e r t r a s f o r m a r e l e s f i d e i n o p p o r t u n i t à e s o s t e n e r e l a c o m p e t i t i v i t à n a z i o n a l e ” . I n m e r i t o a l S a l o n e N a u t i c o I n t e r n a z i o n a l e , D e i d d a h a s o t t o l i n e a t o c o m e r a p p r e s e n t i l ' e c c e l l e n z a d e l l ' i n d u s t r i a n a u t i c a i t a l i a n a e l a c a p a c i t à o r g a n i z z a t i v a d e l l ’ A s s o c i a z i o n e . “ È n e c e s s a r i o m i g l i o r a r e i c o l l e g a m e n t i c o n G e n o v a ( f e r r o v i a r i , a e r e i , i n t e r c o n t i n e n t a l i ) p e r r e n d e r l o p i ù c o m p e t i t i v o r i s p e t t o a d a l t r e f i e r e c o n m i n o r p r e s t i g i o , m a m a g g i o r e a c c e s s i b i l i t à . D o b b i a m o f a r e S i s t e m a P a e s e e a p r i r e a u n a p l u r a l i t à d i o f f e r t a c o m p l e m e n t a r e c h e v e d a i l c h a r t e r n a u t i c o a f f i a n c a r s i a l t r a s p o r t o p a s s e g g e r i ” . A l b e r t o L u i g i G u s m e r o l i , P r e s i d e n t e C o m m i s s i o n e A t t i v i t à P r o d u t t i v e C a m e r a : “ L a n o s t r a p r i o r i t à d e v e e s s e r e q u e l l a d i t u t e l a r e l e e c c e l l e n z e i n d u s t r i a l i i t a l i a n e , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a i s e t t o r i d e l l a n a u t i c a e d e l l ’ a u t o m o t i v e , o g g i e s p o s t i a s f i d e c r e s c e n t i l e g a t e a l l a c o n c o r r e n z a g l o b a l e , a l l e r e s t r i t t i v e p o l i t i c h e e u r o p e e e a i f a t t o r i e c o n o m i c i . R i t e n g o n e c e s s a r i o c h e l ’ I t a l i a a d o t t i m i s u r e e f f e t t i v e d i p r o t e z i o n e , i n c l u s a l ’ i n t r o d u z i o n e d i d a z i m i r a t i , p e r d i f e n d e r e i c o m p a r t i i n d u s t r i a l i a d a l t a q u a l i t à d a l l e m i n a c c e e s t e r n e e d a l l e d e c i s i o n i p o l i t i c h e i n a d e g u a t e . N o n o s t a n t e i l c o n t e s t o c o m p l e s s o ” . G e r o l a m o C a n g i a n o , P r e s i d e n t e d e l l ’ I n t e r g r u p p o p a r l a m e n t a r e “ N a u t i c a , S u b a c q u e a e T u r i s m o ” : “ N e g l i u l t i m i a n n i s i è r i c o s t r u i t o u n d i a l o g o s o l i d o e c o s t r u t t i v o t r a l e i s t i t u z i o n i e C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , e q u e s t o G o v e r n o s t a p o r t a n d o a v a n t i c o n c o n v i n z i o n e u n a s e r i e d i i n i z i a t i v e a s u p p o r t o d e l c o m p a r t o . Q u e s t i i m p r e n d i t o r i h a n n o s e m p r e d i m o s t r a t o s t r a o r d i n a r i e c a p a c i t à , a n d a n d o a v a n t i c o n l e p r o p r i e f o r z e e a f f e r m a n d o , a n c h e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e , l a f o r z a e l a b e l l e z z a d i q u e s t o s e t t o r e . O g g i l e i s t i t u z i o n i s t a n n o l a v o r a n d o p e r a f f i a n c a r e q u e s t o i m p e g n o , c o n s a p e v o l i d e l r u o l o s t r a t e g i c o c h e l a n a u t i c a r i v e s t e p e r i l P a e s e . S o n o n u m e r o s i i p r o v v e d i m e n t i a v v i a t i t r a S e n a t o e C a m e r a – d a l l e i n i z i a t i v e p a r l a m e n t a r i a l l e p r o p o s t e d i l e g g e s u l l a p o r t u a l i t à e s u l l ’ a l b e r g o n a u t i c o d i f f u s o c h e d i m o s t r a n o l a v o l o n t à d i c o s t r u i r e i n s i e m e q u a l c o s a d i i m p o r t a n t e . I n q u e s t o m o m e n t o s t o r i c o , i l G o v e r n o s e n t e i l d o v e r e d i c o n t i n u a r e a s o s t e n e r e q u e s t o s e t t o r e , a c c o m p a g n a n d o n e l a c r e s c i t a ” . I l V i c e p r e m i e r e M i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e t r a s p o r t i , M a t t e o S a l v i n i , h a i n c o n t r a t o i c o m p o n e n t i d e l C o n s i g l i o g e n e r a l e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a n e l l a s e r a t a d i i e r i s v o l t a s i a P a l a z z o C o l o n n a . L ’ A s s e m b l e a d e i S o c i d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a , r i u n i t a i n s e s s i o n e p r i v a t a , h a i n o l t r e a p p r o v a t o i l B i l a n c i o P r e v e n t i v o 2 0 2 6 . “ I l B i l a n c i o p r e v e n t i v o 2 0 2 6 a p p r o v a t o d a l l ’ A s s e m b l e a d e i S o c i c o s t i t u i s c e u n o s t r u m e n t o f o n d a m e n t a l e d i g o v e r n a n c e , d i v e r i f i c a e r a p p r e s e n t a z i o n e d e l l a s t r a t e g i a m e s s a i n a t t o d a l l ’ A s s o c i a z i o n e p e r i l p e r s e g u i m e n t o d e g l i o b i e t t i v i s t a t u t a r i d i s v i l u p p o e c o n s o l i d a m e n t o d e l p o s i z i o n a m e n t o d e l l ’ i n d u s t r i a n a u t i c a d a d i p o r t o i t a l i a n a ” h a c o m m e n t a t o M a r i n a S t e l l a , D i r e t t o r e G e n e r a l e d i C o n f i n d u s t r i a N a u t i c a . “ I l p i a n o s t r a t e g i c o d i a z i o n i p e r i l 2 0 2 6 è s t a t o p r e s e n t a t o u n i t a m e n t e a i d a t i d i B i l a n c i o p r e c o n s u n t i v o 2 0 2 5 c h e e v i d e n z i a n o u n a s o l i d a s t r u t t u r a p a t r i m o n i a l e , u n r a f f o r z a m e n t o d e l l a p o s i z i o n e e c o n o m i c a e f i n a n z i a r i a d e l l ’ A s s o c i a z i o n e n o n c h é u n a p o s i t i v a p e r f o r m a n c e n e l l a c r e s c i t a d e l l a b a s e a s s o c i a t i v a , a c o n f e r m a d e l l a c a p a c i t à d e l l ’ A s s o c i a z i o n e d i g e n e r a r e v a l o r e a t t r a v e r s o l a q u a l i t à d e l l ’ a t t i v i t à d i r a p p r e s e n t a n z a e l ’ e f f i c a c i a d e i p r o g e t t i c o n d o t t i a s u p p o r t o d e l s e t t o r e ” .