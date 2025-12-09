R o m a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - D o p o i l p r o f i c u o d i b a t t i t o s u l t e m a d e l l a c o m u n i c a z i o n e d e l g i o c o o n l i n e d i u n m e s e f a , t o r n a D i a L o g i c o , l u o g o d i c o n f r o n t o s t a b i l e e q u a l i f i c a t o t r a o p e r a t o r i , i s t i t u z i o n i e r e g o l a t o r i s u l t e m a r i o r d i n o d e l g i o c o a d i s t a n z a , o r g a n i z z a t o d a l l a L e g a O p e r a t o r i C a n a l e G i o c o O n l i n e . A l c e n t r o d e l l a d i s c u s s i o n e s o n o s t a t e l e c r i t i c i t à e m e r s e d a l l ’ a v v i o d e l l e n u o v e c o n c e s s i o n i . N e i g i o r n i i m m e d i a t a m e n t e p r e c e d e n t i a l l ’ a p p u n t a m e n t o l ’ a s s o c i a z i o n e h a i n v i t a t o t u t t i i p r i n c i p a l i s t a k e h o l d e r ( o p e r a t o r i , p r o v i d e r e c e r t i f i c a t o r i ) a s o l l e v a r e t u t t e l e q u e s t i o n i i n t e r p r e t a t i v e c h e d a a l c u n i m e s i s t a n n o c r e a n d o n o n p o c h i p r o b l e m i a c h i è c h i a m a t o a d a p p l i c a r e l e n u o v e r e g o l e . " O g g i g i o r n o s i p u ò a p p r e z z a r e u n a c r e s c e n t e d i v e r g e n z a i n t e r p r e t a t i v a – r a c c o n t a M o r e n o M a r a s c o p r e s i d e n t e L o g i c o – e n e p p u r e a g e v o l a t a d a l l e p u r b e n v e n u t e i n i z i a t i v e d i c o n d i v i s i o n e p l e n a r i a i n d e t t e d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e . O g g i a b b i a m o d i s c u s s o m o l t o d i a p p r o v a z i o n e e c e r t i f i c a z i o n e d e i g i o c h i , p e r a g e v o l a r e i l c o o r d i n a m e n t o v e r s o i l n u o v o m o d e l l o d e s i g n a t o d a l b a n d o d e l g i o c o o n l i n e , p o r t a n d o a l l o s t e s s o t a v o l o C o n c e s s i o n a r i , C e r t i f i c a t o r i e F o r n i t o r i d i g i o c h i . C o n f i d i a m o i n q u e s t o m o d o d i c o n d i v i d e r e e c o o r d i n a r e l a c i r c o l a z i o n e d e l l e i n f o r m a z i o n i t r a t u t t i i s o g g e t t i c o i n v o l t i " . I n c o n c l u s i o n e , M a r a s c o h a i n v i t a t o a l l a c o e s i o n e , s o t t o l i n e a n d o l ’ i m p o r t a n z a d i a g i r e u n i t i , c o n s p i r i t o c o l l a b o r a t i v o , d i f r o n t e a l l e c r e s c e n t i s f i d e c h e a t t e n d o n o i l s e t t o r e .