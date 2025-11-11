R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ C o m e U n i p o l s i a m o c o n v i n t i c h e n o n s i p o s s a p a r l a r e d i b r a n d s e n z a p a r l a r e d e l l e p e r s o n e c h e p e r q u e l b r a n d l a v o r a n o . N o i , d i f a t t o , c o m u n i c h i a m o a l l e p e r s o n e m a s o p r a t t u t t o a t t r a v e r s o l e p e r s o n e . ” È q u e s t a l a v i s i o n e d i U n i p o l r a c c o n t a t a d a A l e s s a n d r a C a p p e l l o , r e s p o n s a b i l e i n t e r n a l c o m m u n i c a t i o n a n d d i g i t a l w o r k p l a c e d e l G r u p p o , i n t e r v e n u t a a l B r a n d J o u r n a l i s m F e s t i v a l 2 0 2 5 a R o m a . “ R e c e n t e m e n t e a b b i a m o p u b b l i c a t o u n p r o g e t t o p o d c a s t “ D i e c i s t o r i e , d i e c i v o c i , d i e c i m e s t i e r i ” , u n f o r m a t p o p e i n n o v a t i v o l a n c i a t o s u i n t r a n e t , L i n k e d I n , I n s t a g r a m e S p o t i f y , i n c u i i d i p e n d e n t i d i v e n t a n o p r o t a g o n i s t i n e l r a c c o n t a r e l a q u o t i d i a n i t à e i l v a l o r e d e l p r o p r i o l a v o r o a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ a z i e n d a . N o n s e m p r e i m e s t i e r i c h e s i f a n n o a l l ' i n t e r n o d i u n ' a s s i c u r a z i o n e s o n o c o n o s c i u t i o s p e s s o v e n g o n o c o n s i d e r a t i u n p o ' p o l v e r o s i . L ’ o b i e t t i v o è q u e l l o d i a v v i c i n a r e a n c h e l e n u o v e g e n e r a z i o n i , m o s t r a n d o i l v o l t o a u t e n t i c o e u m a n o d e l s e t t o r e a s s i c u r a t i v o e v a l o r i z z a n d o i m e s t i e r i s p e s s o p o c o c o n o s c i u t i . ” D o p o i l s u c c e s s o d e l l a p r i m a s t a g i o n e , U n i p o l è g i à a l l a v o r o s u l l a s e c o n d a s e r i e , c o n s o l i d a n d o u n m o d e l l o d i c o m u n i c a z i o n e c h e u n i s c e e m p l o y e r b r a n d i n g e n a r r a z i o n e i d e n t i t a r i a . “ S o l o a t t r a v e r s o l a v o c e d e l l e p e r s o n e s i p u ò e s s e r e d a v v e r o c r e d i b i l i , a u t e n t i c i e u m a n i ” – h a e v i d e n z i a t o C a p p e l l o – s p i e g a n d o c o m e l a c o m u n i c a z i o n e i n t e r n a s i a d i v e n t a t a s e m p r e p i ù u n p o n t e v e r s o l ’ e s t e r n o , c a p a c e d i r a f f o r z a r e l a r e p u t a z i o n e e l ’ i d e n t i t à d e l g r u p p o .