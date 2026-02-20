R o m a , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - M a n c a n o t r e m e s i e l e c e r t e z z e s o n o a n c o r a p o c h e m a i l a v o r i g i à i n c o r s o . A f i n e m a g g i o , i l 2 4 e 2 5 , a n d r a n n o a l v o t o 1 5 c a p o l u o g h i d i P r o v i n c i a : V e n e z i a , R e g g i o C a l a b r i a , L e c c o , M a n t o v a , A r e z z o , P i s t o i a , P r a t o , F e r m o , M a c e r a t a , C h i e t i , A v e l l i n o , A n d r i a , T r a n i , C r o t o n e e S a l e r n o . O t t o d i q u e s t i s o n o a t t u a l m e n t e g o v e r n a t i d a l c e n t r o s i n i s t r a e s e t t e d a l c e n t r o d e s t r a . V E N E Z I A E S A L E R N O - O c c h i p u n t a t i i n p a r t i c o l a r e s u V e n e z i a e S a l e r n o . N e l c a p o l u o g o v e n e t o , i l c e n t r o s i n i s t r a h a u f f i c i a l i z z a t o i e r i l a c a n d i d a t u r a d i A n d r e a M a r t e l l a d e l P d . S e n a t o r e e a t t u a l e c o o r d i n a t o r e v e n e t o d e m t e n t e r à d i s t r a p p a r e i l c o m u n e , g u i d a t o f i n q u i d a L u i g i B r u g n a r o , a l c e n t r o d e s t r a c h e i n v e c e n o n h a a n c o r a i n d i v i d u a t o i l c a n d i d a t o . S e m b r a c o n g e l a t a l ' i p o t e s i L u c a Z a i a . N o v i t à a n c h e a S a l e r n o d o v e o g g i V i n c e n z o D e L u c a h a r o t t o g l i i n d u g i e a n n u n c i a t o l a c a n d i d a t u r a n e l l a c i t t à c h e l o h a g i à v i s t o s i n d a c o , p r i m a d i g u i d a r e l a R e g i o n e C a m p a n i a . " C h i m i v u o l e v o t a r e , m i v o t a " , h a d e t t o D e L u c a a i c r o n i s t i c h e g l i c h i e d e v a n o d e l l ' e v e n t u a l i t à c h e i l P d p r o v i n c i a l e v a l u t i l a s u a c a n d i d a t u r a . Q u i l ' u s c e n t e è i l d e m V i n c e n z o N a p o l i a l s e c o n d o m a n d a t o . R E G G I O C A L A B R I A E C R O T O N E - I l c e n t r o s i n i s t r a c e r c a d i t e n e r e R e g g i o C a l a b r i a , a l v o t o d o p o d u e m a n d a t i d i G i u s e p p e F a l c o m a t à , e l e t t o c o n s i g l i e r e r e g i o n a l e . M a a n c o r a n o n è s t a t o i n d i v i d u a t o i l c a n d i d a t o . M e n t r e p e r i l c e n t r o d e s t r a h a d a t o l a s u a d i s p o n i b i l i t à i l c o o r d i n a t o r e d i F o r z a I t a l i a , F r a n c e s c o C a n n i z z a r o . A C r o t o n e i n v e c e i l c o m u n e e r a g u i d a t o d a c i v i c o d i c e n t r o d e s t r a , V i n c e n z o V o c e , c h e s i e r a d i m e s s o n e i m e s i s c o r s i d o p o e s s e r e v e n u t o a l l e m a n i c o n u n c o n s i g l i e r e c o m u n a l e . V o c e è i n p o l e p e r l a r i c a n d i d a t u r a . L E C C O E M A N T O V A - L e c c o e M a n t o v a s o n o e n t r a m b e g u i d a t e d a l c e n t r o s i n i s t r a . A L e c c o i l s i n d a c o u s c e n t e M a u r o G a t t i n o n i p u n t a a c o n q u i s t a r e u n s e c o n d o m a n d a t o c o n l a c o a l i z i o n e ' L e c c o 2 0 3 1 ' , c h e v e d e u n i t e q u a t t r o f o r z e p o l i t i c h e - P a r t i t o D e m o c r a t i c o , A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a , A m b i e n t a l m e n t e e F a t t o r e L e c c o - r a f f o r z a t e d a l r e c e n t e a p p o g g i o d i I t a l i a V i v a . M e n t r e i l c e n t r o d e s t r a a l m o m e n t o n o n h a t r o v a t o l a q u a d r a . A M a n t o v a i l c o m u n e è s t a t o g u i d a t o p e r d u e m a n d a t i d a M a t t i a P a l a z z i e i l c e n t r o s i n i s t r a d o v r e b b e p u n t a r e s u l l ' a s s e s s o r e a l l ' A m b i e n t e , A n d r e a M u n a r i . I l c e n t r o d e s t r a s c h i e r a i l m o d e r a t o R a f f a e l e Z a n c u o g h i . A R E Z Z O , P I S T O I A E P R A T O - A r e z z o e P i s t o i a s o n o a t t u a l m e n t e g u i d a t e d a l c e n t r o d e s t r a , P r a t o d a l c e n t r o s i n i s t r a s e b b e n e l a s i n d a c a I l a r i a B u g e t t i s i s i a d i m e s s a a s e g u i t o d i u n ' i n c h i e s t a p e r c o r r u z i o n e . A d A r e z z o d o p o i d u e m a n d a t i d i A l e s s a n d r o G h i n e l l i , i l c e n t r o d e s t r a s t a a n c o r a l a v o r a n d o a l c a n d i d a t o . M e n t r e p e r i l c e n t r o s i n i s t r a s i p a r l a d i V i n c e n z o C e c c a r e l l i , e x a s s e s s o r e r e g i o n a l e d e l P d . A P i s t o i a s i c a n d i d a l ' a z z u r r a A n n a M a r i a C e l e s t i , a t t u a l e s i n d a c o f a c e n t e f u n z i o n e , d o p o l ' e l e z i o n e d e l l ' e x - p r i m o c i t t a d i n o A l e s s a n d r o T o m a s i i n R e g i o n e . I l c e n t r o s i n i s t r a p u n t a i n v e c e s u G i o v a n n i C a p e c c h i , g i à a s s e s s o r e a l l a C u l t u r a . I n f i n e , a P r a t o a d e s t r a l a c a n d i d a t u r a p i ù p r o b a b i l e è q u e l l a d e l l a c o n s i g l i e r a r e g i o n a l e F d i , C h i a r a L a P o r t a . M e n t r e n e l c e n t r o s i n i s t r a a s p i r e r e b b e a t o r n a r e a l l a g u i d a d e l l a c i t t à l ' e x - s i n d a c o p e r d u e m a n d a t i , M a t t e o B i f f o n i , c a m p i o n e d i p r e f e r e n z e a l l e u l t i m e r e g i o n a l i i n T o s c a n a . F E R M O E M A C E R A T A - I c o m u n i s o n o e n t r a m b i a t r a z i o n e c e n t r o d e s t r a . A F e r m o , a l m o m e n t o c ’ è u n s o l o c a n d i d a t o u f f i c i a l e : A l b e r t o M a r i a S c a r f i n i , a t t u a l e a s s e s s o r e a l l o S p o r t , e r e d e d e s i g n a t o d e l s i n d a c o u s c e n t e P a o l o C a l c i n a r o . M e n t r e a M a c e r a t a s i a t t e n d e l a r i c o n f e r m a o m e n o d e l s i n d a c o S a n d r o P a r c a r o l i , Q u i i l c e n t r o s i n i s t r a h a u f f i c i a l i z z a t o l a c a n d i d a t u r a d e l p r e s i d e n t e d e l l a P a l l a v o l o M a c e r a t a , G i a n l u c a T i t t a r e l l i , s o s t e n u t o d a P d , A v s , M 5 S t e l l e , C a s a R i f o r m i s t a e l e l i s t e c i v i c h e . C H I E T I E A V E L L I N O - A C h i e t i i l s i n d a c o u s c e n t e d i c e n t r o s i n i s t r a , D i e g o F e r r a r a , p o t r e b b e l a s c i a r e i l c a m p o a G i o v a n n i L e g n i n i c h e p e r ò n o n h a a n c o r a s c i o l t o l a r i s e r v a s u l l a c a n d i d a t u r a a s i n d a c o . S u l f r o n t e d e l c e n t r o d e s t r a , c h e d o v r e b b e p r e s e n t a r s i c o m p a t t o , i l n o m e d e l c a n d i d a t o s i n d a c o n o n è a n c o r a s t a t o u f f i c i a l i z z a t o . A d A v e l l i n o i n v e c e , i l c o m u n e è g u i d a t o d a u n c o m m i s s a r i o p r e f e t t i z i o d o p o c h e l a s i n d a c a L a u r a N a r g i ( i n d i p e n d e n t e e o r a i n F o r z a I t a l i a ) è d e c a d u t a , a l u g l i o s c o r s o , d o p o l a b o c c i a t u r a d e l r e n d i c o n t o i n c o n s i g l i o c o m u n a l e . I n p o l e o r a c i s a r e b b e l ' e x - s i n d a c o G i a n l u c a F e s t a , i n c a m p o p e r i l c e n t r o d e s t r a . A N D R I A E T R A N I - I c a p o l u o g h i p u g l i e s i s o n o e n t r a m b i g u i d a t i d a s i n d a c i P d . A d A n d r i a s i r i c a n d i d a l ' a t t u a l e s i n d a c a G i o v a n n a B r u n o m e n t r e a T r a n i i l s i n d a c o A m e d e o B o t t a r o è a l s e c o n d o m a n d a t o e d a n c o r a n o n c i s o n o c a n d i d a t i i n p i s t a , n è d i c e n t r o s i n i s t r a n è d i c e n t r o d e s t r a .