R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " N u t r i z i o n e e o b e s i t à s o n o d u e t e m i p i ù o m e n o i n s e r i t i l ' u n o n e l l ' a l t r o , m a n o n c o s ì s a l d a m e n t e . L a n u t r i z i o n e è u n o d e i p i l a s t r i d e l l o s t i l e d i v i t a s a n o , q u i n d i è e v i d e n t e c h e d o b b i a m o i n s e g n a r e a t u t t i i c i t t a d i n i i t a l i a n i q u a l e s i a l a m i g l i o r e f o r m u l a p e r a l i m e n t a r s i i n m o d o s a n o , n o n s o l o p e r p r e v e n i r e l e m a l a t t i e , m a p e r p r o l u n g a r e l a v i t a s a n a e a n d a r e v e r s o l a l o n g e v i t à , r a p p r e s e n t a t a d a l l e n o s t r e c u r v e e p i d e m i o l o g i c h e . L ' o b e s i t à , i n v e c e , è u n p r o b l e m a c l i n i c o s e r i o " . C o s ì A n n a m a r i a C o l a o , v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d i s a n i t à , i n t e r v e n e n d o a d A r e z z o a l F o r u m R i s k M a n a g e m e n t . " C ' è s t a t o p e r l a p r i m a v o l t a a l m o n d o i l P a r l a m e n t o d i u n o S t a t o , i l n o s t r o , c h e h a f a t t o u n a l e g g e p e r l ' o b e s i t à - s o t t o l i n e a C o l a o - P e r u n a v o l t a a b b i a m o p r e s o c o s c i e n z a c h e q u e s t a è u n a m a l a t t i a c r o n i c a r e c i d i v a n t e e s e r i a p e r t u t t e l e p a t o l o g i e c h e p o r t a c o n s é , c h e n o n v e d e s o l o n e l l ' a l i m e n t a z i o n e i l s u o p r o b l e m a , m a è u n a m a l a t t i a m u l t i f a t t o r i a l e , c h e h a u n s u b s t r a t o g e n e t i c o , m a s u c u i p o i a g i s c o n o l e s c e l t e c h e o g n u n o f a i n t e r m i n i d i a l i m e n t a z i o n e i n d u s t r i a l e , c i o è d i c i b i u l t r a p r o c e s s a t i , d i a s s e n z a d i e s e r c i z i o f i s i c o - s i a m o d i v e n t a t i t u t t i d r a m m a t i c a m e n t e s e d e n t a r i - e i l f a t t o c h e s i a m o p i e n i d i t o s s i c i t à d i v a r i a n a t u r a , c h e s i a n o i l f u m o , l ' a l c o l , i f a r m a c i , l e d r o g h e o l e p e r s o n e " , a g g i u n g e r i f e r e n d o s i a l l e r e l a z i o n i p r o b l e m a t i c h e . " A n c h e l e p e r s o n e , i n f a t t i , p o s s o n o e s s e r e t o s s i c h e n e l l a n o s t r a v i t a - r i m a r c a l ' e s p e r t a - P e r t a n t o è e v i d e n t e c h e l ' o b e s i t à h a t a n t e c a u s e d i v e r s e : g e n e t i c h e , e p i g e n e t i c h e , s o c i a l i e d e c o n o m i c h e , s c e l t e n o n c o r r e t t e , n o n s e m p r e p e r l a v o l o n t à d e l s i n g o l o . Q u e s t o C o n s i g l i o s u p e r i o r e s t a p o r t a n d o a v a n t i d e l l e p r o g e t t u a l i t à p e r a n d a r e i n c o n t r o a q u e i p a z i e n t i c o n o b e s i t à c h e o g g i v e d o n o m i s c o n o s c i u t e l e l o r o p o s s i b i l i t à d i e s s e r e p r e s i i n c a r i c o p e r l a d i a g n o s i e p e r l a t e r a p i a " .