M i l a n o , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l 2 2 ° C o n v e g n o d e l C o d a u , i l C o n v e g n o d e i D i r e t t o r i G e n e r a l i d e l l e A m m i n i s t r a z i o n i U n i v e r s i t a r i e , s i è a p e r t o o g g i c o n l a s e c o n d a g i o r n a t a c o n u n f o c u s s u l r u o l o s t r a t e g i c o d e l l a r i c e r c a e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e u n i v e r s i t a r i e n e l p l a s m a r e i l f u t u r o d e l s i s t e m a a c c a d e m i c o i t a l i a n o . T r a i p r o t a g o n i s t i d e l l ’ e v e n t o , A n t o n i o Z o c c o l i , P r e s i d e n t e d e l l a C o n s u l t a d e i P r e s i d e n t i d e g l i E n t i d i R i c e r c a e d e l l ’ I s t i t u t o N a z i o n a l e d i F i s i c a N u c l e a r e ( I N F N ) , h a s o t t o l i n e a t o l ’ i m p o r t a n z a d e l l e i n f r a s t r u t t u r e d i r i c e r c a p e r r a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e u n i v e r s i t à i t a l i a n e e a t t r a r r e g i o v a n i t a l e n t i , s i a d a l l ’ I t a l i a c h e d a l l ’ e s t e r o . “ S i a m o q u i a l C o D A U p e r c o n f r o n t a r c i s u l r u o l o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e d i r i c e r c a , u n t e m a c r u c i a l e d o p o g l i i n g e n t i i n v e s t i m e n t i d e l P N R R ” , h a d i c h i a r a t o A n t o n i o Z o c c o l i d u r a n t e l a t a v o l a r o t o n d a d e d i c a t a . “ L a d o m a n d a c h i a v e è : q u a l e s a r à i l r u o l o d i q u e s t e i n f r a s t r u t t u r e n e i p r o s s i m i a n n i ? D e v o n o s e r v i r e a p o r t a r e l a r i c e r c a a l i v e l l i p i ù a l t i e a r e n d e r e l e n o s t r e u n i v e r s i t à c o m p e t i t i v e , a t t i r a n d o g i o v a n i r i c e r c a t o r i i t a l i a n i e s t r a n i e r i ” . I l P r e s i d e n t e h a e v i d e n z i a t o c o m e g l i i n v e s t i m e n t i d e l P N R R a b b i a n o r a p p r e s e n t a t o u n ’ o p p o r t u n i t à s e n z a p r e c e d e n t i p e r p o t e n z i a r e l e i n f r a s t r u t t u r e d i r i c e r c a , m a h a p o s t o l ’ a c c e n t o s u l l a n e c e s s i t à d i u n a v i s i o n e s t r a t e g i c a p e r i l f u t u r o . “ L e i n f r a s t r u t t u r e n o n s o n o s o l o s t r u m e n t i t e c n i c i , m a p i l a s t r i p e r e l e v a r e l a q u a l i t à d e l l a r i c e r c a e r e n d e r e i l n o s t r o s i s t e m a u n i v e r s i t a r i o u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o g l o b a l e ” , h a a g g i u n t o . I l C o D A U 2 0 2 5 s i c o n f e r m a u n a l u o g o d i d i a l o g o f o n d a m e n t a l e , d o v e i l c o n f r o n t o t r a e n t i d i r i c e r c a , u n i v e r s i t à e p e r s o n a l e a m m i n i s t r a t i v o t r a c c i a l a r o t t a p e r u n s i s t e m a a c c a d e m i c o c a p a c e d i r i s p o n d e r e a l l e s f i d e g l o b a l i . L e p a r o l e d e l P r e s i d e n t e Z o c c o l i s o t t o l i n e a n o l ’ u r g e n z a d i i n v e s t i r e n o n s o l o i n s t r u t t u r e , m a a n c h e i n p o l i t i c h e c h e f a v o r i s c a n o l ’ a t t r a z i o n e e l a f o r m a z i o n e d e i g i o v a n i , r e n d e n d o l ’ I t a l i a u n p o l o d i e c c e l l e n z a n e l l a r i c e r c a i n t e r n a z i o n a l e .