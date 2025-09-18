M i l a n o , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l 2 2 ° C o n v e g n o N a z i o n a l e d e l C o D A U , i n c o r s o a M i l a n o , r a p p r e s e n t a u n m o m e n t o d i c o n f r o n t o c r u c i a l e t r a i d i r e t t o r i a m m i n i s t r a t i v i g e n e r a l i e l a c o m p o n e n t e a c c a d e m i c a d e l l e u n i v e r s i t à i t a l i a n e . A l c e n t r o d e l d i b a t t i t o , i l t e m a d e l l a c o m p e t i z i o n e e d e l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a a t e n e i , c o n u n f o c u s s u s i n e r g i e i n n o v a t i v e p e r i l f u t u r o d e l s i s t e m a u n i v e r s i t a r i o . E l e n a B e c c a l l i , R e t t r i c e d e l l ' U n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e , h a a p e r t o i l a v o r i s o t t o l i n e a n d o l ' i m p o r t a n z a d i u n a p i e n a i n t e g r a z i o n e t r a t u t t e l e c o m p o n e n t i u n i v e r s i t a r i e , v a l o r i z z a n d o c o s ì i l r u o l o d e l C o D A U c o m e p i a t t a f o r m a p e r u n d i a l o g o c o s t r u t t i v o e s t r a t e g i c o . “ È u n ’ o c c a s i o n e p a r t i c o l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v a q u e l l a o d i e r n a , i n n a n z i t u t t o p e r c h é s e g n a u n m o m e n t o d i c o l l a b o r a z i o n e t r a i d i r e t t o r i a m m i n i s t r a t i v i g e n e r a l i d i t u t t e l e u n i v e r s i t à i t a l i a n e e l a p a r t e a c c a d e m i c a ” , h a d i c h i a r a t o B e c c a l l i . “ P e r c h é u n ’ u n i v e r s i t à m o d e r n a n o n p u ò f u n z i o n a r e a d e g u a t a m e n t e i n a s s e n z a d i u n a p i e n a s i n e r g i a e c o l l a b o r a z i o n e t r a t u t t e l e s u e c o m p o n e n t i . E p o i , c r e d o s i a p a r t i c o l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v o i l t e m a m e s s o a l c u o r e d i q u e s t a i n i z i a t i v a : l a c o m p e t i z i o n e , p e r c h é s e m p r e p i ù l e u n i v e r s i t à i t a l i a n e n o n s o l o d o v r a n n o l a v o r a r e p e r m e t t e r e b e n i n e v i d e n z a i p r o p r i p u n t i d i e c c e l l e n z a , m a a l l o s t e s s o t e m p o s o n o c h i a m a t e s e m p r e p i ù a l a v o r a r e i n u n a l o g i c a d i s i n e r g i a e d i c o l l a b o r a z i o n e ” . L a R e t t r i c e h a e v i d e n z i a t o c o m e l a c o m p e t i z i o n e p o s s a r i v e l a r s i p a r t i c o l a r m e n t e p r o m e t t e n t e i n a m b i t i c o m e l o s v i l u p p o d i p e r c o r s i f o r m a t i v i c o n g i u n t i o p r o g e t t i d i r i c e r c a s i n e r g i c i . “ S o n o m o l t i g l i a m b i t i i n c u i l a c o m p e t i z i o n e p u ò e s s e r e p a r t i c o l a r m e n t e p r o m e t t e n t e : p e n s o a l l o s v i l u p p o d i p e r c o r s i f o r m a t i v i c o n g i u n t i o d i p r o g e t t i d i r i c e r c a s i n e r g i c i i n a l l e a n z a ” , h a a g g i u n t o , p u n t a n d o i l d i t o s u f o r m e i n n o v a t i v e c o m e i l p a t t o e d u c a t i v o p e r l a d i g i t a l i z z a z i o n e e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , c h e r i c h i e d o n o u n a c o l l a b o r a z i o n e f o r t e t r a g l i a t e n e i i t a l i a n i p e r a f f r o n t a r e s f i d e e l e v a t e . “ M a p o s s i a m o a n c h e i m m a g i n a r e l e f o r m e p i ù i n n o v a t i v e e , i n q u e s t o s e n s o , p e n s o a l p a t t o e d u c a t i v o p e r l a d i g i t a l i z z a z i o n e e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , c h e c r e d o c h i a m i a u n a c o l l a b o r a z i o n e f o r t e t r a g l i i t a l i a n i , p e r c h é l e s f i d e c h e d o b b i a m o a f f r o n t a r e s o n o p a r t i c o l a r m e n t e a l t e ” . B e c c a l l i h a c o n c l u s o e n f a t i z z a n d o l e o p p o r t u n i t à d e r i v a t e d a t a l i s i n e r g i e : “ A l t r e t t a n t o i m p o r t a n t i l e o p p o r t u n i t à c h e d e r i v e r a n n o d a u n a s i n e r g i a s u q u e s t i a m b i t i , m a l ’ i d e a è a p p u n t o c h e l a v o r a n d o i n s i e m e p o t r e m o m e g l i o i n t e g r a r e i m e t o d i t r a d i z i o n a l i d i i n s e g n a m e n t o c o n l e n u o v e t e c n o l o g i e e , a l l o s t e s s o t e m p o , a f f r o n t a r e q u e l c a m b i a m e n t o n e l l e m o d a l i t à d i a p p r e n d i m e n t o d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i , c h e s o n o s e m p r e p i ù e v i d e n t i ” . I l C o D A U 2 0 2 5 , c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d i o l t r e 3 0 0 d i r e t t o r i g e n e r a l i e d i r i g e n t i , s i a f f e r m a c o m e u n e v e n t o s t r a t e g i c o p e r d e l i n e a r e u n s i s t e m a u n i v e r s i t a r i o i t a l i a n o p i ù c o e s o e i n n o v a t i v o , c a p a c e d i c o m p e t e r e g l o b a l m e n t e a t t r a v e r s o l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e e c c e l l e n z e e l ’ a d o z i o n e d i t e c n o l o g i e e m e r g e n t i , i n u n c o n t e s t o d i p o s t - P N R R e c a l o d e m o g r a f i c o .