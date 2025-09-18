M i l a n o , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l 2 2 ° C o n v e g n o N a z i o n a l e d e l C o D A U , l a C o n f e r e n z a d e i D i r e t t o r i G e n e r a l i d e l l e A m m i n i s t r a z i o n i U n i v e r s i t a r i e , s i è a p e r t o o g g i a M i l a n o c o n u n ’ e d i z i o n e s t o r i c a : p e r l a p r i m a v o l t a o s p i t a t o i n c o l l a b o r a z i o n e t r a l ’ U n i v e r s i t à B o c c o n i e l ’ U n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e . A l c e n t r o d e i l a v o r i , i l t e m a d e l l a c o m p e t i z i o n e e d e l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a a t e n e i , e s s e n z i a l e p e r i l s i s t e m a u n i v e r s i t a r i o i t a l i a n o i n u n ’ e p o c a d i t r a s f o r m a z i o n i d i g i t a l i e g e o p o l i t i c h e . R i c c a r d o T a r a n t o , C o n s i g l i e r e D e l e g a t o d e l l ’ U n i v e r s i t à B o c c o n i , h a e s p r e s s o g r a n d e a p p r e z z a m e n t o p e r l ’ e v e n t o , s o t t o l i n e a n d o l ’ i m p o r t a n z a d i u n a p p r o c c i o s i n e r g i c o p e r s u p e r a r e l e s f i d e c o n t e m p o r a n e e . “ I l c o n v e g n o è s t a t o u n b e l l o s f o r z o o r g a n i z z a t i v o , u n p i a c e r e p o t e r o s p i t a r e a M i l a n o p e r l a p r i m a v o l t a i l C o D A U i n s i e m e a l l ’ U n i v e r s i t à B o c c o n i e a l l ’ U n i v e r s i t à C a t t o l i c a , e è m o l t o i m p o r t a n t e l ’ a r g o m e n t o : l a c o m p e t i z i o n e c o m e l e u n i v e r s i t à e i l s i s t e m a u n i v e r s i t a r i o d e b b a n o d a u n l a t o c o m p e t e r e m a d a l l ’ a l t r o c o l l a b o r a r e ” , h a d i c h i a r a t o T a r a n t o . “ N e l l a r e a l t à d i o g g i q u e s t o è i n d i s p e n s a b i l e , f o n d a m e n t a l e . S e n z a u n o s f o r z o c o n g i u n t o n o n c i s i p o s s o n o p e r m e t t e r e g l i i m p e g n i c h e d o b b i a m o a f f r o n t a r e : l e s f i d e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , l a s f i d a d e l l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e e l a s f i d a d i u n c a m b i a m e n t o g e o p o l i t i c o m o l t o e v i d e n t e , c h e p e r m e t t e f o r s e d i a v e r e a n c h e d e l l e o p p o r t u n i t à i n q u e s t o s e n s o ” . L e p a r o l e d i T a r a n t o e v i d e n z i a n o c o m e l a c o m p e t i z i o n e n o n d e b b a e s s e r e i n t e s a c o m e r i v a l i t à f i n e a s e s t e s s a , m a c o m e u n m o t o r e p e r l ’ i n n o v a z i o n e , i n t e g r a t o d a c o l l a b o r a z i o n i s t r a t e g i c h e c h e p e r m e t t a n o a g l i a t e n e i d i a f f r o n t a r e t e m i c r i t i c i c o m e l ’ A I e l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e . I n u n c o n t e s t o p o s t - P N R R e d i c a l o d e m o g r a f i c o , q u e s t a s i n e r g i a d i v e n t a c r u c i a l e p e r c o g l i e r e o p p o r t u n i t à g e o p o l i t i c h e e m a n t e n e r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l s i s t e m a u n i v e r s i t a r i o i t a l i a n o a l i v e l l o g l o b a l e . I l C o D A U 2 0 2 5 , c o n o l t r e 3 0 0 p a r t e c i p a n t i t r a d i r e t t o r i g e n e r a l i , d i r i g e n t i e r a p p r e s e n t a n t i a c c a d e m i c i , r a p p r e s e n t a u n ’ o c c a s i o n e u n i c a p e r d e l i n e a r e s t r a t e g i e c o n d i v i s e c h e r a f f o r z i n o i l r u o l o d e l l e u n i v e r s i t à c o m e p i l a s t r i d e l l o s v i l u p p o n a z i o n a l e , p r o m u o v e n d o u n e q u i l i b r i o t r a c o m p e t i z i o n e e a l l e a n z e p e r u n f u t u r o s o s t e n i b i l e e i n n o v a t i v o .