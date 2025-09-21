R o m a , 2 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ O g g i f e s t e g g i a m o i p r i m i 5 0 a n n i d e l p i ù g r a n d e s t a b i l i m e n t o d i C o c a - C o l a i n E u r o p a . U n s i t o c h e è c r e s c i u t o n e g l i u l t i m i 1 5 a n n i c o n 2 2 0 m i l i o n i d i e u r o d i i n v e s t i m e n t o e c r e s c e r à n e i p r o s s i m i 3 - 4 a n n i c o n a l t r i 5 0 m i l i o n i d i e u r o p e r c h é q u i c ’ è u n c l i m a f a v o r e v o l e a l l a v o r o e a l l ' a c c o g l i e n z a d e l l e i m p r e s e ” . C o s ì G i a n g i a c o m o P i e r i n i , C o r p o r a t e A f f a i r s e S u s t a i n a b i l i t y d i r e c t o r d i C o c a - C o l a n e l g i o r n o d e l l e c e l e b r a z i o n i p e r i 5 0 a n n i d e l l o s t a b i l i m e n t o d i C o c a - C o l a a N o g a r a , i n p r o v i n c i a d i V e r o n a . “ G l i i n v e s t i m e n t i d i s o s t e n i b i l i t à - s o t t o l i n e a - s o n o c e n t r a l i p e r n o i e s o n o f a t t i n e l l a d i r e z i o n e d i u n a r i d u z i o n e d e i c o n s u m i e m a s s i m i z z a z i o n e d e l l ' e f f i c a c i a . A b b i a m o n u o v e l i n e e d i p r o d u z i o n e , s o f t w a r e e t e c n o l o g i e c h e c i c o n s e n t o n o v e r a m e n t e d i r e n d e r e q u e s t o s t a b i l i m e n t o u n f i o r e a l l ' o c c h i e l l o ” . I n f i n e u n a p a n o r a m i c a s u l f u t u r o : “ D o b b i a m o v e d e r e - c o n c l u d e - c o m e i l m e r c a t o r e a g i r à , v i s t o c h e n o n è u n m o m e n t o f a c i l e : n o i a b b i a m o p r o d o t t i i m p o r t a n t i e c e r c h i a m o d i p o r t a r e s e m p r e n u o v e p r o p o s t e a i c o n s u m a t o r i ” .