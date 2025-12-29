R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l t e n t a t i v o d e l l a d e s t r a m e l o n i a n a d i i n t e s t a r s i p e r s i n o C h e c c o Z a l o n e s c a g l i a n d o l o c o n t r o l ’ o p p o s i z i o n e è i m b a r a z z a n t e . M a d i c o : a l m e n o a N a t a l e s i p o t r à a n d a r e a l c i n e m a , a r i d e r e c o n Z a l o n e , a r i f l e t t e r e c o n S o r r e n t i n o , a p e n s a r e c o n ' N o r i m b e r g a ' s e n z a c h e p e r s i n o i f i l m d i v e n t i n o o s s e s s i o n i d e i F r a t e l l i d ’ I t a l i a ? M a d a i , o c c u p a t e v i d e l l e t a s s e e d e l l a l e g g e d i b i l a n c i o . E g i ù l e m a n i a l m e n o d a C h e c c o Z a l o n e " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i s u i s o c i a l .