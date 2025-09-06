R o m a , 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I c i n e s i , o g n i d i e c i a n n i , c e l e b r a n o l a l o r o L i b e r a z i o n e c o n u n a p a r a t a m i l i t a r e a l l a q u a l e i n v i t a n o s e m p r e i G o v e r n i d i t u t t o i l m o n d o . Q u e s t a v o l t a g l i e u r o p e i n o n c ' e r a n o e p r o p r i o q u e s t a , a m i o a v v i s o , è s t a t a l a s c e l t a s b a g l i a t a . S i a m o d e n t r o u n a c r i s i d e l v e c c h i o o r d i n e m o n d i a l e , a b b i a m o b i s o g n o d i c o s t r u i r n e u n o n u o v o c h e n o n a b b i a e g e m o n i e d i a l c u n t i p o e p e r c i ò n o n p o s s i a m o p e r m e t t e r c i d i f a r e u n e r r o r e : s c h i a c c i a r e u n a g r a n d e p o t e n z a c o m e l a C i n a e m e t t e r l a a l l a g u i d a d i u n g r a n d e b l o c c o a n t i - o c c i d e n t a l e . E r r o r e m a d o r n a l e : s e p e n s i d i i s o l a r e i l r e s t o d e l m o n d o , f i n i s c i p e r i s o l a r t i " . L o a f f e r m a M a s s i m o D ' A l e m a , i n u n ' i n t e r v i s t a a ' L a S t a m p a ' . " I n u n P a e s e n o r m a l e - a g g i u n g e l ' e x p r e m i e r - s e c ' è u n a p e r s o n a l i t à n o n p i ù i m p e g n a t a d i r e t t a m e n t e n e l l ' a g o n e p o l i t i c o c h e h a u n b u o n r a p p o r t o c o n u n p a r t n e r i n e l u d i b i l e c o m e l a C i n a d o v r e b b e e s s e r e c o n s i d e r a t o u n f a t t o p o s i t i v o p e r i l P a e s e . S t i a m o v i v e n d o l a f i n e d e l l ' e g e m o n i a o c c i d e n t a l e , c h e è u n a d e l l e c a u s e d e l c a o s d e l m o n d o e d o b b i a m o c o s t r u i r e u n n u o v o o r d i n e , c h e n o n s i a l ' e g e m o n i a d i q u a l c u n a l t r o , c o s a n o n d e s i d e r a b i l e . M a s i a u n o r d i n e m u l t i l a t e r a l e , s o s t e n i b i l e , d i c o e s i s t e n z a t r a m o n d i d i v e r s i . Q u i d a n o i i n v e c e , s i a m o p i ù i m p e g n a t i a d i f e n d e r e i n m o d o f a z i o s o u n m o n d o c h e n o n c ' è p i ù , a n z i c h é r a g i o n a r e s u c o m e s t a r e i n q u e l l o c h e c ' è . Q u e l l o v e r o . Q u e l l o d i o g g i " . " L a C i n a n o n b o m b a r d a n e s s u n o , n o n h a u n a s t o r i a d i a g g r e s s i v i t à e u n a v o l t a X i h a d e t t o c h e l e M u r a g l i e l e f a i q u a n d o n o n v u o i e s s e r e i n v a s o , n o n q u a n d o v u o i i n v a d e r e . L a C i n a è a g g r e s s i v a s u l p i a n o e c o n o m i c o e s u q u e s t o p i a n o d o b b i a m o t r o v a r e u n a c c o r d o e q u i l i b r a t o c h e s a l v a g u a r d i i n o s t r i i n t e r e s s i , m a s u l p i a n o g e o p o l i t i c o l a C i n a - c o n c l u d e D ' A l e m a - r a p p r e s e n t a u n e l e m e n t o d i s t a b i l i t à " .