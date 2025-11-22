R o m a , 2 2 n o v ( A d n k r o n o s ) - " L a s c e l t a d i v i t a d i u n a f a m i g l i a è s f o c i a t a i n u n a t r a g e d i a l a c e r a n t e , c o m e s o l o p u ò e s s e r e s o t t r a r r e l e c r e a t u r e a i g e n i t o r i . C ’ è m o l t o s u c u i r i f l e t t e r e , s u l l e n o s t r e l e g g i , s u l l e n o s t r e s o c i e t à d e t e r i o r a t e , s u l l ’ a m b i e n t e d e v a s t a t o e s u l l e a l t e r n a t i v e a t u t t o c i ò . M a i n q u e s t a v i c e n d a c i ò c h e o r a a p p a r e s f r o n t a t o , s m i s u r a t o e d i s t u r b a n t e è l ’ i r r e s p o n s a b i l i t à c o n c u i i l G o v e r n o l a c a v a l c a ” . L o a f f e r m a l a c a p o g r u p p o d i A V S a l l a C a m e r a L u a n a Z a n e l l a . " H o p a r l a t o c o n i l s i n d a c o d i P a l m o l i , G i u s e p p e M a s c i u l l i , c h e m i h a r a p p r e s e n t a t o u n a c o m u n i t à s o l i d a l e c o n l a f a m i g l i a c h e v i v e n e l b o s c o , e s p e r i e n z a p e r a l t r o c o n d i v i s a i n q u e i l u o g h i d a a l t r e c o m u n i t à . A s p e t t i a m o l ’ e s i t o d e l r i c o r s o c o n i l r i s p e t t o c h e s i d e v e a d u n a f a m i g l i a s c o n v o l t a e d e v i t a n d o d i e s a c e r b a r e g l i a n i m i ” , a g g i u n g e .