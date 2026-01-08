R o m a , 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " E s p r i m o l a m i a p i e n a s o l i d a r i e t à a l l a C g i l d i R o m a e L a z i o e a l l a C a m e r a d e l L a v o r o d i C i v i t a v e c c h i a R o m a N o r d V i t e r b o p e r i l g r a v i s s i m o a t t o i n t i m i d a t o r i o a v v e n u t o n e l l a s e d e d i P r i m a v a l l e . C i n q u e c o l p i d i a r m a d a f u o c o c o n t r o u n s i n d a c a t o r a p p r e s e n t a n o u n f a t t o i n q u i e t a n t e e i n a c c e t t a b i l e , c h e c o l p i s c e n o n s o l o u n a o r g a n i z z a z i o n e d e i l a v o r a t o r i m a i p r i n c i p i s t e s s i d e l l a d e m o c r a z i a e d e l l a l i b e r t à d i r a p p r e s e n t a n z a " . L o d i c h i a r a l a d e p u t a t a d e l P d M i c h e l a D i B i a s e , c h e a g g i u n g e : " È i n d i s p e n s a b i l e c h e v e n g a f a t t a p i e n a l u c e s u l l ’ a c c a d u t o e c h e i r e s p o n s a b i l i s i a n o i n d i v i d u a t i a l p i ù p r e s t o . D i f r o n t e a e p i s o d i d i v i o l e n z a e i n t i m i d a z i o n e n o n p o s s o n o e s s e r c i a m b i g u i t à : l e i s t i t u z i o n i d e v o n o r e a g i r e c o n f e r m e z z a e u n i t à , a t u t e l a d e i d i r i t t i , d e l l a v o r o e d e l l a c o n v i v e n z a d e m o c r a t i c a " .