R o m a , 5 d i c ( A d n k r o n o s ) - " C e n s i s e C n e l c i r e s t i t u i s c o n o u n a f o t o g r a f i a d e l P a e s e i n e q u i v o c a b i l e : g l i i t a l i a n i s t a n n o p e g g i o e n e s i a m o p r o f o n d a m e n t e p r e o c c u p a t i . M a c ’ è u n a c o s a c h e c i p r e o c c u p a a n c o r a d i p i ù : i l n e g a z i o n i s m o d e l l e d i f f i c o l t à s e m p r e c r e s c e n t i d e g l i i t a l i a n i d a p a r t e d i G i o r g i a M e l o n i " . L o d i c e E l l y S c h l e i n . " I n v e c e d i m e t t e r e i n c a m p o m i s u r e c o n c r e t e g i à i n q u e s t a q u a r t a l e g g e d i b i l a n c i o d e l s u o g o v e r n o , s i c r o g i o l a n e l l ’ a u t o c e l e b r a z i o n e e i n r i f o r m e c h e i n t e r e s s a n o e s c l u s i v a m e n t e a l e i , c o m e q u e l l a d e l l a m a g i s t r a t u r a e i l p r e m i e r a t o . L e f a m i g l i e i t a l i a n e s o f f r o n o u n c a l o d e g l i s t i p e n d i r e a l i d e l 9 % e a u m e n t i d e l c a r r e l l o d e l l a s p e s a d e l 2 5 % n e g l i u l t i m i 4 a n n i , e i l g o v e r n o c o s a f a ? L a r i f o r m a d e l l a m a g i s t r a t u r a . L e i m p r e s e i t a l i a n e s o f f r o n o l e b o l l e t t e p i ù c a r e d ’ E u r o p a e u n c r o l l o d e l l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e d i q u a s i 3 2 m e s i c o n s e c u t i v i , e i l g o v e r n o c o m e r i s p o n d e ? C o n i l p r e m i e r a t o c h e i n d e b o l i s c e i p o t e r i d e l P a r l a m e n t o e d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a " , p r o s e g u e . " I g i o v a n i i t a l i a n i , c h e s t a n n o e m i g r a n d o i n g r a n n u m e r o s p e c i a l m e n t e d a l S u d , g u a r d a n o s b i g o t t i t i a i c o n t i n u i c o n d o n i e a i r e g a l i a g l i e v a s o r i . È u n a d e s t r a c h e h a p e r s o c o m p l e t a m e n t e i l c o l l e g a m e n t o c o n l a r e a l t à " , d i c e a n c o r a l a s e g r e t a r i a d e m . ( A d n k r o n o s ) - " C o n l e a l t r e o p p o s i z i o n i a b b i a m o p r e s e n t a t o 1 6 e m e n d a m e n t i c o n d i v i s i a l l a l e g g e d i b i l a n c i o s u l a v o r o , s a n i t à , s c u o l a , w e l f a r e , f i s c o , p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i e s i c u r e z z a . P r o p o s t e c o n c r e t e , s o s t e n i b i l i e a p p l i c a b i l i s u b i t o . L a m a g g i o r a n z a c i d i a a s c o l t o , p e r c h é s i g n i f i c a a s c o l t a r e l e n e c e s s i t à e l e u r g e n z e d e l P a e s e r e a l e , c h e s t a f u o r i d a i p a l a z z i d o v e q u e s t a d e s t r a s i è t r i n c e r a t a d a p i ù d i 3 a n n i ” , c o n c l u d e .