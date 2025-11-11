R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " A d u e a n n i d a l f e m m i n i c i d i o d i G i u l i a C e c c h e t t i n , i l s u o n o m e r e s t a u n s i m b o l o e u n r i c h i a m o a l l a r e s p o n s a b i l i t à d i t u t t i n o i . N o n p o s s i a m o p e r m e t t e r e c h e l a s u a m e m o r i a s i s p e n g a : d o b b i a m o t e n e r e v i v o i l r u m o r e , p e r c h é q u e l r u m o r e è l a v o c e d i c h i c h i e d e r i s p e t t o , d i r i t t i e l i b e r t à . S e r v e i n v e s t i r e n e l l a p r e v e n z i o n e , a p a r t i r e d a l l ’ e d u c a z i o n e a l r i s p e t t o e a l l a p a r i t à d i g e n e r e , p e r c h é i l c a m b i a m e n t o c u l t u r a l e n a s c e d a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i " . C o s ì i l s e g r e t a r i o n a z i o n a l e U d c A n t o n i o D e P o l i . " A l l o s t e s s o t e m p o , d o b b i a m o r a f f o r z a r e e s o s t e n e r e i c e n t r i a n t i v i o l e n z a e t u t t e l e r e a l t à t e r r i t o r i a l i c h e o g n i g i o r n o o f f r o n o p r o t e z i o n e e s o s t e g n o a l l e d o n n e v i t t i m e d i a b u s i . S o l o c o s ì a m i o a v v i s o p o t r e m o c o s t r u i r e u n a s o c i e t à l i b e r a d a l l a v i o l e n z a e f o n d a t a s u l l a p a r i d i g n i t à t r a u o m i n i e d o n n e " , c o n c l u d e .