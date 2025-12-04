R o m a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " P r o g e t t i c o m e ' C i r c u l a r f o r K i d s ' s o n o i m p o r t a n t i s s i m i p e r f a r s e n t i r e l a p r e s e n z a e l a p a r t e c i p a z i o n e d e l l e i s t i t u z i o n i , m a a n c h e d e l m o n d o s o c i a l e , a l l ' i n t e r n o d e g l i o s p e d a l i , s o p r a t t u t t o n e i c o n f r o n t i d e i b a m b i n i " . C o s ì l ' o n o r e v o l e V a n e s s a C a t t o i ( L e g a ) , c o o r d i n a t r i c e d e l l ' I n t e r g r u p p o p a r l a m e n t a r e ' I n s i e m e p e r u n i m p e g n o c o n t r o i l c a n c r o ' , i n t e r v e n e n d o o g g i a R o m a a l l a c o n f e r e n z a ' S a l u t e , c o m u n i t à , f u t u r o - P e r s o n e , p r o c e s s i , p i a n e t a : l a n u o v a e r a d i C i r c u l a r 4 Z e r o ' . P e r l ' o c c a s i o n e l a C a m e r a d e i d e p u t a t i h a a n n u n c i a t o l a d o n a z i o n e d i m a t e r i a l i a l p r o g e t t o ' C i r c u l a r f o r K i d s ' , l ' i n i z i a t i v a d i N o v o N o r d i s k c h e t r a s f o r m a m a t e r i a l i d i c o m u n i c a z i o n e i n u t i l i z z a t i i n k i t s c o l a s t i c i d e s t i n a t i a i b a m b i n i r i c o v e r a t i n e g l i o s p e d a l i p e d i a t r i c i . C a t t o i h a r i c o r d a t o l ' i m p e g n o d e l l ' I n t e r g r u p p o n e l g a r a n t i r e s u p p o r t o p s i c o l o g i c o a i p i c c o l i p a z i e n t i o n c o l o g i c i : " C o m e I n t e r g r u p p o , g r a z i e a n c h e a l l ' i n t e r v e n t o d e l v i c e p r e s i d e n t e M u l è , c i s i a m o i m p e g n a t i a t t r a v e r s o u n e m e n d a m e n t o p u n t u a l e n e l l a p a s s a t a m a n o v r a f i n a n z i a r i a , p e r c e r c a r e d i s o s t e n e r e i l p e r c o r s o p s i c o l o g i c o d e i b a m b i n i r i c o v e r a t i a l l ' i n t e r n o d e g l i o s p e d a l i " . L a d e p u t a t a h a s o t t o l i n e a t o i l v a l o r e s i m b o l i c o e c o n c r e t o d e l l ' i n i z i a t i v a d e l l a C a m e r a . " S o s t e n i a m o f o r t e m e n t e i l p r o g e t t o ' C i r c u l a r f o r K i d s ' p e r c h é , c o m e C a m e r a d e i d e p u t a t i , è f o n d a m e n t a l e d a r e u n m e s s a g g i o d i v i c i n a n z a s o p r a t t u t t o a i b a m b i n i , c h e s a r a n n o g l i u o m i n i e l e d o n n e d e l l a n o s t r a s o c i e t à . V o g l i a m o f a r s e n t i r e l a p r e s e n z a d e l l e i s t i t u z i o n i e f a r c a p i r e c h e i l n o s t r o i m p e g n o è q u o t i d i a n o , n o n s o l o i n q u e s t i p r o g e t t i , m a a n c h e n e l l e a t t i v i t à l e g i s l a t i v e c h e p o r t i a m o a v a n t i " . C a t t o i h a i n f i n e r i c h i a m a t o l ' a t t e n z i o n e s u l r u o l o d e l l a p s i c o n c o l o g i a n e l l e c u r e p e d i a t r i c h e e s u l l e i n i z i a t i v e s o s t e n u t e d a l l ' I n t e r g r u p p o . " L ' a s p e t t o p s i c o l o g i c o è f o n d a m e n t a l e , s o p r a t t u t t o p e r l a f a s c i a d i e t à p e d i a t r i c a - r i m a r c a - e d è p e r q u e s t o c h e a b b i a m o s o s t e n u t o c o n f o r z a , a n c h e a t t r a v e r s o i l p r o g e t t o ' L a s a l u t e : u n b e n e d a d i f e n d e r e e u n d i r i t t o d a p r o m u o v e r e ' , t u t t e l e m i s u r e v o l t e a r a f f o r z a r e l a p s i c o n c o l o g i a n e i p e r c o r s i d i c u r a " .