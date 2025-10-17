R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i l ’ I t a l i a i n t e r a s i f e r m a , p i a n g e e s ’ i n c h i n a , i n u n s i l e n z i o c h e v a l e p i ù d i o g n i p a r o l a , p e r u n u l t i m o , c o m m o s s o e s o l e n n e s a l u t o a V a l e r i o D a p r à , D a v i d e B e r n a r d e l l o e M a r c o P i f f a r i . Q u e l s i l e n z i o c h e a c c o m p a g n a t r e b a r e a v v o l t e n e l t r i c o l o r e , t r e e r o i c h e h a n n o s e r v i t o l o S t a t o f i n o a l l ’ u l t i m o r e s p i r o , t r e v i t e s p e z z a t e d a u n a m a n o c r i m i n a l e . A l o r o , a i f a m i g l i a r i , a t u t t a l ’ A r m a d e i c a r a b i n i e r i , e s e m p i o d i d e d i z i o n e , o n o r e e s p i r i t o d i s e r v i z i o , v a i l m i o a b b r a c c i o p i ù s i n c e r o , a f f e t t u o s o e r i c o n o s c e n t e " . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L i c i a R o n z u l l i , p a r t e c i p a n d o a i f u n e r a l i d i S t a t o d e i t r e c a r a b i n i e r i u c c i s i i l 1 4 o t t o b r e a C a s t e l D ’ A z z a n o d u r a n t e l ' o p e r a z i o n e d i s g o m b r o d i u n c a s o l a r e . " I l s a c r i f i c i o d i q u e s t i s e r v i t o r i d e l l o S t a t o c o n t i n u e r à a v i v e r e i n o g n i g e s t o d i c h i , q u o t i d i a n a m e n t e , s e r v e l a n o s t r a s i c u r e z z a c o n c o r a g g i o , o r g o g l i o , s t r a o r d i n a r i a u m a n i t à e a m o r e p e r l a p a t r i a e i s u o i c i t t a d i n i " , c o n c l u d e .