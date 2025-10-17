R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l a r i a h a s c r i t t o c h e s i s t r i n g e a f i a n c o d e l l e f a m i g l i e e a l d o l o r e p e r t r e p e r s o n e c h e h a n n o p e r s o l a v i t a , t r e l a v o r a t o r i d i q u e s t o P a e s e , t r e C a r a b i n i e r i , c o s ì c o m e t u t t i n o i a b b i a m o e s p r e s s o c o n t r i s t e z z a i o , A n g e l o B o n e l l i e m o l t i a l t r i e s p o n e n t i d i A v s t u t t a l a n o s t r a n o s t r a s o l i d a r i e t à e i l n o s t r o d o l o r e d i f r o n t e a u n a t r a g e d i a c h e h a c o l p i t o t r e p e r s o n e c h e s t a v a n o l a v o r a n d o " . C o s ì N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s i n t e r v i s t a t o s u S k y t g 2 4 n e l c o r s o d i S k y L i v e i n R o m a . " P o i o g n i t r a g e d i a h a b i s o g n o d i e s s e r e l e t t a a n c h e i n u n a d i m e n s i o n e p i ù g e n e r a l e - p r o s e g u e - o g g i è i l g i o r n o d e l f u n e r a l i e n o n è i l m o m e n t o c e r t o d i f a r e q u e s t a l e t t u r a , v e r r à a n c h e q u e s t o m o m e n t o c o m ’ è g i u s t o c h e a v v e n g a s e m p r e " . " Q u a n d o c i t r o v i a m o d i f r o n t e a t r a g e d i e c h e n o n s o n o m a i s o l t a n t o i l f r u t t o d i g e s t i i s o l a t i , c h e v a n n o n a t u r a l m e n t e c o n d a n n a t i s e n z a a l c u n a e s i t a z i o n e p e r c h é h a n n o n a t u r a l m e n t e u n p r o f i l o c h e d e v e e s s e r e s a n z i o n a t o p e r q u e l l o c h e h a n n o d e t e r m i n a t o e s u q u e s t o n o n c ’ è i l m i n i m o d u b b i o . D i f r o n t e a q u e s t a v i c e n d a i l p u n t o d e c i s i v o m i p a r e l a t r a g e d i a c h e h a c o l p i t o t r e p e r s o n e s u l l a v o r o " , c o n c l u d e .