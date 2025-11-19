R o m a , 1 8 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - " L a S v i z z e r a s e n z a l ' I t a l i a , s e n z a l a l i n g u a i t a l i a n a , n o n p o t r e b b e e s s e r e l a S v i z z e r a . C i s a r e b b e u n o s c o n t r o c o s t a n t e t r a t e d e s c h i , t e d e s c o f o n i e f r a n c o f o n i . Q u e s t e t r e l i n g u e u f f i c i a l i : t e d e s c o , f r a n c e s e e i t a l i a n o d e f i n i s c o n o i l p a e s e d i c u i i o s o n o m e m b r o d e l g o v e r n o . S e n o n c i f o s s e q u e s t a d e f i n i z i o n e , q u e s t o p a e s e , c o m e o g g i l o c o n o s c i a m o , n o n p o t r e b b e e s i s t e r e ” . L o h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i s v i z z e r o , I g n a z i o C a s s i s , i n u n p u n t o s t a m p a a m a r g i n e d e l l a p r i m a c o n f e r e n z a s u l l ’ I t a l o f o n i a a V i l l a M a d a m a .