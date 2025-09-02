T e m p i o P a u s a n i a , 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L a v i t a d e l l a r a g a z z a n o n s o l o è s t a t a r a d i o g r a f a t a m a è s t a t a f a t t a u n a t a c c o n t a n t o d i m e z z o d i c o n t r a s t o . E d o p o c h e s i è s c a v a t o , s c a v a t o , s c a v a t o n o n s i è t r o v a t o n u l l a " . L o h a d e t t o l ' a v v o c a t a G i u l i a B o n g i o r n o , c h e r a p p r e s e n t a l a p a r t e c i v i l e n e l p r o c e s s o p e r s t u p r o d i g r u p p o n e i c o n f r o n t i d i u n a r a g a z z a i t a l o - n o r v e g e s e , a c a r i c o d i C i r o G r i l l o e d i s u o i t r e a m i c i g e n o v e s i . B o n g i o r n o n e l c o r s o d e l l e r e p l i c h e i n a u l a , a l t r i b u n a l e d i T e m p i o P a u s a n i a , h a p o i a g g i u n t o : " L a d i f e s a G r i l l o h a a f f e r m a t o c h e c i s a r e b b e r o s t a t e d e l l e c o n d o t t e d o p o i f a t t i n o n c o n f o r m i a c i ò c h e c i s a r e m m o i m m a g i n a t i . C o n d o t t e d i v e r s e d a q u e l l e c h e c i s i a s p e t t a , n o n c o n f o r m i a l t r a u m a " .