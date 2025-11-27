( A d n k r o n o s ) - E r a s t a t o p r o p r i o A n d r e a S e m p i o , o s p i t e a ' P o r t a a P o r t a ' a r i b a d i r e l a s u a t r a n q u i l l i t à r i s p e t t o a g l i e s i t i d e g l i a c c e r t a m e n t i s u q u e l l a t r a c c i a Y , i n d i c a n t e l a l i n e a f a m i l i a r e p a t e r n a . " A n c h e p r e n d e n d o l e c o n s u l e n z e d i L i n a r e l l o ( d i f e s a d e l c o n d a n n a t o A l b e r t o S t a s i , n d r ) e q u e l l a d e l l a P r o c u r a ( d i P a v i a ) - n o n a r r i v a n o m a i a d i r e c o n c e r t e z z a c h e l i c ’ è i l D n a d i S e m p i o " l e p a r o l e d e l l ' i n d a g a t o i n t v . " L ' u n i c o p u n t o " s u c u i l e c o n s u l e n z e " c o n c o r d a n o " è c h e s i t r a t t a d i u n a " t r a c c i a p a r z i a l e " , c h e s e s o t t o p o s t a a u n d o p p i o i d e n t i c o e s a m e " n o n s i r i p r o d u c e m a i n e l l e r e p l i c h e , q u i n d i n o n h a i c r i t e r i p e r e s s e r e a t t e n d i b i l e " p o i c h é n o n f o r n i s c e l o s t e s s o r i s u l t a t o , e c h e " f o r s e a l c u n i p u n t i " p o t r e b b e r o c o i n c i d e r e c o n " A n d r e a S e m p i o , d e i f a m i l i a r i o d i u n a p e r s o n a c h e c o n d i v i d e l o s t e s s o a p l o t i p o n o n p r e s e n t e n e i l o r o d a t a b a s e " d i c e v a p a r l a n d o i n t e r z a p e r s o n a . P a r o l e c h e s o m i g l i a n o a q u e l l e p r o n u n c i a t e d a l l a s t e s s a p e r i t a A l b a n i i n a u l a n e l l ' u d i e n z a d e l 2 6 s e t t e m b r e . " N o n p o t r ò m a i d i r e , e c i t e n g o a s o t t o l i n e a r l o , c h e q u e l p r o f i l o è d i T i z i o , p e r c h é è p r o p r i o c o n c e t t u a l m e n t e s b a g l i a t o e s s e n d o u n a p l o t i p o " , d u n q u e l a s o l a d e d u z i o n e " c h e s i p u ò a n d a r e a e v i d e n z i a r e è u n c o n t e s t o f a m i l i a r e d i a p p a r t e n e n z a , m a s i c u r a m e n t e n o n v a a i n d i v i d u a r e u n a s i n g o l a p e r s o n a " . I l m a t e r i a l e t r o v a t o s u l l e u n g h i e d e l l a v i t t i m a è u n " a p l o t i p o p a r z i a l e m i s t o n o n c o n s o l i d a t o . Q u e s t o è u n d a t o o g g e t t i v o " . E S e m p i o s e m b r a r a s s i c u r a t o a n c h e d a l d a t o q u a n t i t a t i v o . " S e f o s s e s t a t a u n a t r a c c i a d u r a n t e u n ' a g g r e s s i o n e n o n c i s a r e b b e s t a t o q u e s t o r i s u l t a t o c h e f o r s e n o n s i l e g g e , p a r z i a l e , m a c i s a r e b b e s t a t a u n a t r a c c i a n e t t a " a v e v a d i c h i a r a t o . U n ' i d e a c h e t r o v a c o n f e r m a n e l l e d i c h i a r a z i o n i d e l s u o p o l l d i f e n s i v o . " P a r l i a m o d i u n Y c h e n e i v a l o r i R f u c h e a b b i a m o ( l a s o g l i a s c e l t a p e r l ' a n a l i s i , n d r ) s o n o m o l t o b a s s i : s u p e r a n o d i p o c o i 2 0 0 , n e s s u n p i c c o s u p e r a i 1 0 0 0 , h a u n a m e d i a d i v a l o r i - s i a d e l l ' u n g h i a a t t r i b u i b i l e a l l a m a n o d e s t r a c h e a q u e l l a d e l l a m a n o s i n i s t r a - b a s s i s s i m i . S e f o s s e u n ' a g g r e s s i o n e a v r e m m o v a l o r i a l d i s o p r a d e i 2 . 0 0 0 - 3 . 0 0 0 " l a s p i e g a z i o n e a l l ' A d n k r o n o s d e l c o n s u l e n t e A r m a n d o P a l m e g i a n i , c o n v i n t o c h e s i t r a t t i d i u n D n a d a c o n t a t t o .