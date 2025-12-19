M i l a n o , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " A d e s s o p i ù d i p r i m a . A d e s s o s i d i v e n t a c a t t i v i . N o i s t i a m o i p i e d i p e r l a c a t t i v e r i a , l a r a b b i a . È u n a v i g l i a c c h e r i a c h e s i r i p r e s e n t a d i n u o v o e c h e v a a v a n t i . N o i n o n a v e v a m o n i e n t e d a n a s c o n d e r e . Q u i n o n c ’ è n i e n t e d a n a s c o n d e r e . M i o f i g l i o n o n c ’ e n t r a n i e n t e . A c a s a m i a i r a g i o n a m e n t i n o n s i f a n n o p i ù . D e v e f a r l i l a g i u s t i z i a . N o i s a p p i a m o c h e l a v e r i t à è l a n o s t r a , è s o l o l a n o s t r a . E c i s e n t i a m o c h i u s i i n u n b a r a t t o l o " . L o a f f e r m a G i u s e p p e S e m p i o , p a p à d i A n d r e a i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i , a l l a d o m a n d a s e h a a n c o r a v o g l i a d i d i f e n d e r s i . I n t e r v i s t a t o d a ' Q u a r t o g r a d o ' r i s p o n d e a l l ' a c c u s a d i a v e r c o r r o t t o l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i p e r o t t e n e r e l ' a r c h i v i a z i o n e d e l f i g l i o , g i à i n d a g a t o a n n i f a p e r i l d e l i t t o d i G a r l a s c o . " C o n V e n d i t t i ? N o n c ’ e n t r o n u l l a , n o n h o n i e n t e a c h e v e d e r e . N o n l o c o n o s c o n e a n c h e . L ’ h o v i s t o u n a s o l a v o l t a , q u a n d o c i h a i n t e r r o g a t i " d i c e G i u s e p p e S e m p i o c h e r i b a d i s c e c h e i s o l d i i n n e r o s e r v i v a n o p e r p a g a r e i l p r e c e d e n t e p o o l d i a v v o c a t i . E s u q u e l b i g l i e t t o s c r i t t o a m a n o s e q u e s t r a t o a c a s a S e m p i o c o n l e p a r o l e ' V e n d i t t i g i p a r c h i v i a ' , i l p a p à d i A n d r e a S e m p i o r i b a d i s c e : " I o n o n s a p e v o c h e s a r e b b e s u c c e s s a q u e s t a m a l e d i z i o n e . A n c h e s e l o a v e s s i s a p u t o n o n l o a v r e i b u t t a t o . È m i o , l ’ h o s c r i t t o i o . C e r t o c h e l o r i v e n d i c o . M a s t i a m o s c h e r z a n d o ? È u n a c o s a c h e h o s c r i t t o i o ! P e r m e è u n p r o m e m o r i a . P o i l a g e n t e p u ò d i r e q u e l l o c h e v u o l e " .