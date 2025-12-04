M i l a n o , 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " D a l l a l e t t u r a d e l l e c o n c l u s i o n i d e l l a p e r i z i a s v o l t a c o n s e r i e t à e r i s e r b o d a l l a P o l i z i a d i S t a t o a p p e n d i a m o c h e n u l l a d i n u o v o è e m e r s o a c a r i c o d i S e m p i o r i s p e t t o a q u a n t o g i à n o t o . S o n o t r a s c o r s i o r m a i o l t r e n o v e m e s i d a q u a n d o , c o n c a d e n z a q u o t i d i a n a , l a f a m i g l i a P o g g i v i e n e e s p o s t a a d u n m a s s a c r a n t e g i o c o m e d i a t i c o i c u i f i n i n o n s o n o n o t i " . E ' i l c o m u n i c a t o c o n c u i g l i a v v o c a t i G i a n L u i g i T i z z o n i e F r a n c e s c o C o m p a g n a , l e g a l i d e l l a f a m i g l i a d e l l a v i t t i m a C h i a r a P o g g i c o m m e n t a n o i l d e p o s i t o d e l l a p e r i z i a d e l l a g e n e t i s t a D e n i s e A l b a n i . " L ' u n i c o d a t o c e r t o e d i n f a t t i t r a s c u r a t o è i l r i n v e n i m e n t o d i d n a d e l c o n d a n n a t o S t a s i e d i C h i a r a s u i r e p e r t i c h e t e s t i m o n i a n o g l i u l t i m i m o m e n t i d i v i t a d e l l a v i t t i m a . C i a u g u r i a m o c h e t u t t o v e n g a a l l a f i n e v a l u t a t o c o n l a d o v u t a a t t e n z i o n e e r i s p e t t o c h e s i d e v o n o a l l a s e n t e n z a c o p e r t a d a l g i u d i c a t o " c o n c l u d o n o i l e g a l i .