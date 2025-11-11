M i l a n o , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S o n o s o l o d e l l a v i t t i m a C h i a r a P o g g i l e i m p r o n t e t r o v a t e e a n a l i z z a r e s u l s a c c h e t t o d e i c e r e a l i e s u l l a b u s t a b l u d e l l a s p a z z a t u r a n u o v a m e n t e a n a l i z z a t e n e l l ' a m b i t o d e l l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o i n c o r s o s u l c a s o G a r l a s c o . I n p a r t i c o l a r i s o n o s t a t e t r o v a t e q u a t t r o i m p r o n t e ( p o l l i c e e m e d i o ) d e l l a v e n t i s e i e n n e s u l s a c c h e t t o d e i c e r e a l i e a l t r e d u e s u l l a b u s t a d e l l a s p a z z a t u r a s o n o c o m u n q u e a t t r i b u i b i l i a l l a v i t t i m a . E s c l u s a l a p r e s e n z a , n e g l i a c e t a t i s o t t o p o s t i a p e r i z i a , d i i m p r o n t e r i c o n d u c i b i l i a l c o n d a n n a t o A l b e r t o S t a s i e a l l ' i n d a g a t o A n d r e a S e m p i o . A l t r e d u e i m p r o n t e s o n o s t a t e t r o v a t e s u l l a p o r t a d ' i n g r e s s o : u n a s u l l a t o e s t e r n o a t t r i b u i t a a u n c a r a b i n i e r e ( a n u l a r e d e s t r o ) i n t e r v e n u t o s u l l a s c e n a d e l d e l i t t o d e l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 , m e n t r e s u l l a t o i n t e r n o c ' è l ' i m p r o n t a d e l d i t o m e d i o d i M a r c o P o g g i , f r a t e l l o d e l l a v i t t i m a .