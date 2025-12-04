M i l a n o , 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " E ' t u t t a u n a f a r s a . R i t e n g o c h e i l p r o c u r a t o r e d i P a v i a s t i a v i o l a n d o i l g i u d i c a t o i n o g n i f o r m a , s t i a n e g a n d o i l f a t t o c h e l a s e n t e n z a d i c o n d a n n a d i S t a s i a b b i a v a l u t a t o l e p i s t e a l t e r n a t i v e e c h e s i s t a f a c e n d o u n ' i n d a g i n e a c o s t o d e l c o n t r i b u e n t e p e r u n i n t e r e s s e p r i v a t o d i u n a s s a s s i n o " . L o a f f e r m a D o m e n i c o A i e l l o , d i f e n s o r e d e l l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a , c h e i n t e r v i e n e d a v a n t i a i m i c r o f o n i s u l c a s o G a r l a s c o . L ' e x m a g i s t r a t o è i n d a g a t o p e r c o r r u z i o n e i n a t t i g i u d i z i a r i p e r c h é a c c u s a t o d i a v e r c h i e s t o l ' a r c h i v i a z i o n e d i A n d r e a S e m p i o , o g g i n u o v a m e n t e i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i , i n c a m b i o d i d e n a r o , c i r c a 2 0 - 3 0 m i l a e u r o . " I n o g n i c a p i t o l o d i q u e s t a v i c e n d a c ' è d e l m a r c i o . . . i l p r o b l e m a è c h e c ' è u n a s e n t e n z a c h e d i c e c h e q u e s t o s i g n o r e è i l c o l p e v o l e , è l ' a s s a s s i n o , f i n o a q u a n d o c ' è q u e s t a s e n t e n z a è c o m e m u o v e r e u n p a l a z z o c o n l a f o r z a d e l p e n s i e r o " c o n c l u d e A i e l l o .