M i l a n o , 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L e v a l u t a z i o n i s t a t i s t i c h e s o n o s t a t e f a t t e s u r i s u l t a t i n o n c o n s o l i d a t i , p o s s i b i l m e n t e ' a r t e f a t t i ' ( c i o è e r r o n e i ) , c h e a t t e s t a n o D n a d i p i ù p e r s o n e , c h e n o n s i s a s e d e p o s i t a t o i n s e g u i t o a c o n t a t t o d i r e t t o o c o n u n a s t e s s a s u p e r f i c i e , n o n s i s a o l t r e t u t t o q u a n d o : q u e s t e l e p r e m e s s e d e l l a p e r i z i a , c h e , i n t u t t a e v i d e n z a , s v a l o r i z z a n o l e c o n c l u s i o n i s t a t i s t i c h e s u q u e i d a t i " . L o a f f e r m a l ' a v v o c a t o L i b o r i o C a t a l i o t t i c h e i n s i e m e a l l a c o l l e g a A n g e l a T a c c i a a s s i s t o n o A n d r e a S e m p i o , i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i . P a r o l e p r o n u n c i a t e d a l l a d i f e s a d o p o a v e r p r e s o a t t o d e l l e c o n c l u s i o n i d e l l a p e r i z i a d e l l a g e n e t i s t a D e n i s e A l b a n i c h e p u r r i c o n o s c e n d o c h e l a t r a c c i a g e n e t i c a t r o v a t a s u l l e u n g h i e d e l l a v i t t i m a è c o m p a t i b i l e c o n l a l i n e a p a t e r n a d i A n d r e a S e m p i o - i l c r o m o s o m a Y n o n i d e n t i f i c a u n a s o l a p e r s o n a - " i n q u e s t o c a s o s i t r a t t a d i a p l o t i p i m i s t i p a r z i a l i p e r i q u a l i n o n è p o s s i b i l e s t a b i l i r e c o n r i g o r e s c i e n t i f i c o " s e l a t r a c c i a è " s o t t o o s o p r a l e u n g h i e d e l l a v i t t i m a " , s e l ' o r i g i n e " è p e r c o n t a m i n a z i o n e , p e r t r a s f e r i m e n t o d i r e t t o o m e d i a t o " e " q u a n d o " è s t a t o l a s c i a t o i l m a t e r i a l e b i o l o g i c o . A l l a d o m a n d a q u a n t o p e s o h a l a p e r i z i a c o n t r o S e m p i o , l a r i s p o s t a d e l d i f e n s o r e è n e t t a : " Z e r o " .