M i l a n o , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - U n p r o f i l o Y p a r z i a l e , m i s t o , d e g r a d a t o e p r i v o d i r e p l i c a q u i n d i n o n s c i e n t i f i c o s u l q u a l e n o n s i p u ò f o n d a r e u n c a l c o l o s t a t i s t i c o . S o n o l e c o n c l u s i o n i d i M a r i n a B a l d i e A r m a n d o P a l m e g i a n i , c o n s u l e n t i d i A n d r e a S e m p i o i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i , d e p o s i t a t a p r i m a d e l l a c h i u s u r a d e l l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o . N e l l a r e l a z i o n e d i 4 0 p a g i n e - c h e n a s c e a n c h e d a l l a l e t t u r a d e l l e v e c c h i e c o n s u l e n z e d e l R i s , d e l p e r i t o F r a n c e s c o D e S t e f a n o , d e i c o n s u l e n t i d i p a r t e C a r l o P r e v i d e r è , U g o R i c c i e R o w e r , d e l l a c o p p i a L i n a r e l l o - F a b b r i e d i M a r z i o C a p r a , o l t r e c h e d e l l a r e c e n t e p e r i z i a d e l l a g e n e t i s t a D e n i s e A l b a n i - s i e v i d e n z i a c h e l a t r a c c i a m a s c h i l e t r o v a t a s u l l e u n g h i e d e l l a v i t t i m a n o n è u n e l e m e n t o c h e i n d i c a u n ' a g g r e s s i o n e . S o t t o l e u n g h i e d e l l a v i t t i m a , a n a l i z z a t e i m m e d i a t a m e n t e d a l R i s d i P a r m a d o p o i l d e l i t t o d e l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 a G a r l a s c o , " l a s u p e r f i c i e c o n c a v a n o n c o n t e n e v a t r a c c e f r e s c h e , n o n m o s t r a v a a l c u n r e s i d u o r e c e n t e r i c o n d u c i b i l e a u n e v e n t u a l e a g g r e s s o r e . Q u e s t o n o n s i g n i f i c a s o l t a n t o c h e n o n è s t a t o r i l e v a t o D n a m a s c h i l e , m a c h e p r o p r i o l a s e d e i n c u i i l D n a d i u n g r a f f i o d o v r e b b e t r o v a r s i e r a c o m p l e t a m e n t e p r i v a d i s e g n a l i c o m p a t i b i l i c o n u n c o n t a t t o v i o l e n t o n e l l ’ i m m e d i a t e z z a d e i f a t t i " . P e r i c o n s u l e n t i i l r i s u l t a t o g e n e t i c o o t t e n u t o d a A l b a n i - l a c o m p a t i b i l i t à d e l p r o f i l o g e n e t i c o m a s c h i l e c o n A n d r e a S e m p i o - è c a r a t t e r i z z a t o d a t r e e l e m e n t i c h e r e n d o n o " i m p o s s i b i l e , o l t r e c h e s c i e n t i f i c a m e n t e s c o r r e t t o , q u a l u n q u e f o r m a d i c a l c o l o s t a t i s t i c o : u n p r o f i l o e s t r e m a m e n t e d e g r a d a t o , u n p r o f i l o m i s t o , s e n z a c h i a r a d i s t i n z i o n e t r a c o n t r i b u t i , c h e i m p e d i s c e q u a l u n q u e a t t r i b u z i o n e a f f i d a b i l e e l ’ a s s e n z a a s s o l u t a d i u n p r o f i l o c o n s e n s o , p o i c h é i l r i s u l t a t o n o n è s t a t o c o n f e r m a t o d a r e p l i c a z i o n i i n d i p e n d e n t i " . Q u e s t i a s p e t t i n o n s o n o s e m p l i c i l i m i t i t e c n i c i , m a p e r i c o n s u l e n t i d i S e m p i o r a p p r e s e n t a n o - d i v e r s a m e n t e d a q u a n t o s o s t i e n e l a p e r i t a A l b a n i - l ' i m p o s s i b i l i t à d i a f f i d a r s i a l l a b i o s t a t i s t i c a . " N o n a v e n d o u n p r o f i l o c o n s e n s o , n o n e s i s t e a l c u n d a t o s u l q u a l e f o n d a r e u n c a l c o l o s t a t i s t i c o " , q u i n d i s e i l p r o f i l o d i p a r t e n z a " n o n è c e r t o , r e p l i c a t o e c h i a r o , i l L r ( r a p p o r t o d i v e r o s i m i g l i a n z a , n d r ) p e r d e c o m p l e t a m e n t e d e l s i g n i f i c a t o " .