M i l a n o , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L ' u n i c o e l e m e n t o i n e d i t o e d i s i c u r o i n t e r e s s e n o n c h é d i c h i a r a e d i n e q u i v o c a b i l e v a l e n z a c o m e f o n t e d i p r o v a , r i s u l t a c o s t i t u i t o d a l r i n v e n i m e n t o d i t r a c c e o r g a n i c h e g e n e t i c a m e n t e r i c o n d u c i b i l i a d A l b e r t o S t a s i s u l l a c a n n u c c i a d e l l ’ E s t a t h e , r e p e r t a t o a l l ’ i n t e r n o d e l s a c c h e t t o d e l l a s p a z z a t u r a d e l l a m a t t i n a , p r e s e n t e s u l l a s c e n a d e l c r i m i n e i l g i o r n o d e l d e l i t t o " . P e r i l g e n e t i s t a M a r z i o C a p r a , c o n s u l e n t e d e l l a f a m i g l i a d i C h i a r a P o g g i , è q u e s t o i l s o l o r i s u l t a t o s c i e n t i f i c o c h e a r r i v a d a l l a p e r i z i a d e l l ' e s p e r t a D e n i s e A l b a n i i n c a r i c a t a d e l l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o ( c h i u s o i e r i ) c h e v e d e a l c e n t r o A n d r e a S e m p i o , i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d e l l a v e n t i s e i e n n e . C a p r a , p r e s e n t e a n c h e n e l l a p e r i z i a a f f i d a t a a F r a n c e s c o D e S t e f a n o n e l p r o c e s s o d ' a p p e l l o b i s c h e h a p o r t a t o a l l a c o n d a n n a d e f i n i t i v a a 1 6 a n n i d i c a r c e r e p e r l ' a l l o r a f i d a n z a t o , c r i t i c a l a s c e l t a d i p r o c e d e r e n e l l ' a n a l i s i g e n e t i c a s u l m a t e r i a l e t r o v a t o s u l l e u n g h i e d e l l a v i t t i m a " s e n z a a l c u n c o n f r o n t o c o n i c o n s u l e n t i " . I n 1 3 p a g i n e s o t t o l i n e a c o m e D e n i s e A l b a n i h a ' t r a s c u r a t o ' a l c u n i d a t i g r e z z i e " n o n h a r i t e n u t o o p p o r t u n o c o n f r o n t a r e a l c u n d a t o g e n e t i c o e m e r s o d a i m a r g i n i u n g u e a l i n e l c o r s o d e l l e a t t i v i t à p e r i t a l i d e l 2 0 1 4 , n é c o n i s o g g e t t i i n t e r v e n u t i s u l l a s c e n a d e l c r i m i n e e c o n q u e l l i c h e f o n d a t a m e n t e p o s s o n o a v e r c o n t a m i n a t o l o s t r u m e n t a r i o u t i l i z z a t o i n c o r s o d i n e c r o s c o p i a " o l t r e a i c o n s u l e n t i p r e s e n t i n e l 2 0 1 4 a G e n o v a . C o n t e s t a l a s c e l t a d i f r o n t e a u n D n a m a s c h i l e n o n c o n s o l i d a t o d i u t i l i z z a r e l a b i o s t a t i s t i c a ( c h e m a n c a d i u n d a t a b a s e l o c a l e ) e d i a v e r u t i l i z z a t o p e r l ' a p l o t i p o Y c o m p a t i b i l e c o n A n d r e a S e m p i o u n a t a b e l l a " d a t a t a e n o n s p e c i f i c a " o l t r e c h e " m e n o c o n s e r v a t i v a " .