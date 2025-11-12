M i l a n o , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L o d i f e n d o p e r c h é i l m i o c o m p i t o è u n a l t r o , f a c c i o d a 3 5 a n n i l ' a v v o c a t o . . . i o c o n t i n u o n e l m i o m a n d a t o d i f e n s i v o " . L ' a v v o c a t o F a b r i z i o G a l l o - s e n t i t o d a l l ' A d n k r o n o s - d i f e n d e i l s u o r u o l o e r e s t a i l d i f e n s o r e d i M a s s i m o L o v a t i , e x l e g a l e d i A n d r e a S e m p i o i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i . A d a f f i a n c a r l o c ' è u n a l t r o l e g a l e , l ' a v v o c a t o C h r i s t i a n A l v i a n i , m e n t r e L o v a t i s i è d o t a t o a n c h e d i u n p o r t a v o c e : A l f r e d o S c a c c i a , e x a v v o c a t o a r r e s t a t o p e r c o r r u z i o n e . I n t o r n o a L o v a t i , c h e d o m a n i p o m e r i g g i o s a r à s e n t i t o c o m e t e s t i m o n e d a l l a p m d i B r e s c i a C l a u d i a M o r e g o l a c h e i n d a g a s u l l a p r e s u n t a c o r r u z i o n e l e g a t a a l l ' a r c h i v i a z i o n e n e l 2 0 1 7 d i S e m p i o , c ' è d e l l ' e v i d e n t e t r a m b u s t o . " C e r t o v o r r e i c a p i r e l ' a r r i v o d i q u e s t o a d d e t t o s t a m p a , d i e v e n t u a l i m a n a g e r t e l e v i s i v i . . . " , c h i o s a G a l l o c h e n o n v u o l e s p i n g e r s i o l t r e .