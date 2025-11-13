R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l m o d e l l o c h e p r e v e d e l ’ a f f i t t o c o n l a p o s s i b i l i t à d i r i s c a t t a r e p r o g r e s s i v a m e n t e l ’ i m m o b i l e è u n a g r a n d i s s i m a o p p o r t u n i t à p e r t a n t e p e r s o n e i n d i f f i c o l t à c h e i n m a n i e r a g r a d u a l e p o t r à a v v i c i n a r e t a n t i c i t t a d i n i a l l a p r o p r i e t à d i u n i m m o b i l e . L a s o l u z i o n e i n d i v i d u a t a d a l m i n i s t r o M a t t e o S a l v i n i è q u e l l a g i u s t a . D a s e m p r e l a L e g a h a i n d i v i d u a t o t r a l e s u e p r i o r i t à i l s o s t e g n o c o n c r e t o a l l e n u o v e f a s c e d e l l a s o c i e t à p i ù f r a g i l i , p i ù b i s o g n o s e d i a i u t o , a p a r t i r e d a i g i o v a n i e d a l l e c o p p i e " . C o s ì l a d e p u t a t a d e l l a L e g a e c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A m b i e n t e E l i s a M o n t e m a g n i . " M i s u r e c o m e q u e s t a p e n s a t e p e r a g e v o l a r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i a c u i v o g l i a m o a s s i c u r a r e u n f u t u r o s e r e n o e f l o r i d o , s o n o m i s u r e c h e c o n t r i b u i s c o n o a i n c e n t i v a r e l a n a t a l i t à , i n v e r t e n d o i l t r e n d n e g a t i v o d e g l i u l t i m i a n n i , e a p e r m e t t e r e a i n o s t r i g i o v a n i d i p o t e r f o r m a r e u n a f a m i g l i a . I l n o s t r o p e n s i e r o è r i v o l t o a n c h e a i g e n i t o r i s e p a r a t i , s u c u i s t i a m o i n t e r v e n e n d o a n c h e i n q u e s t a m a n o v r a p e r d a r e u n s u p p o r t o a c h i s i t r o v a i n d i f f i c o l t à d o p o a v e r d i v o r z i a t o , s a p e n d o c h e a i u t a r e l o r o s i g n i f i c a a i u t a r e a n c h e i p r o p r i f i g l i " , c o n c l u d e .