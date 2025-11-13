R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S e s e g u i s s i g l i s c h e m i c l a s s i c i d i u n t a l k s h o w , p o t r e i d i r e c h e i l s i n d a c o d i R o m a è G u a l t i e r i , d e l P d , e c h e d o v r e b b e o c c u p a r s i l u i d e l l a r i m o z i o n e d e i r i f i u t i , c h e l ' a b b a n d o n o d e l l a c i t t à è c o l p a s u a . P o t r e i a n c h e d i r e l o s t e s s o a l g i à s i n d a c o D e M a g i s t r i s , v i s t o c h e p o c h i g i o r n i f a e r o a S a n P i e t r o a P a t i e r n o i n a l t r e z o n e d i N a p o l i d o v e h o r a c c o l t o f o r t i l a m e n t e l e . S a r e b b e f a c i l e r i g e t t a r e c o n n o m i e c o g n o m i d e t e r m i n a t i c a s i . I l p u n t o p e r ò è c h e a b b i a m o u n a s e r i e d i e m e r g e n z e d a a f f r o n t a r e . P e r q u a n t o r i g u a r d a l a r i g e n e r a z i o n e u r b a n a , a l S e n a t o c ' è u n p r o g e t t o c h e s p e r o v e n g a s o s t e n u t o d a t u t t i , c h e n o n r a p p r e s e n t a u n a s o l u z i o n e d e f i n i t i v a , m a p u ò s e n z ' a l t r o a g e v o l a r e l a s i t u a z i o n e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i , a R e s t a r t s u R a i 3 . " P o i c ' è i l t e m a d e l l ' e d i l i z i a p o p o l a r e . A M i l a n o , p e r e s e m p i o , e s i s t e u n p a t r i m o n i o i n u t i l i z z a t o , m a l a r i s t r u t t u r a z i o n e d i q u e s t i e d i f i c i p r e s e n t a d i v e r s e d i f f i c o l t à . S i s u g g e r i s c e d i c h i a m a r e u n p r i v a t o , m a s e i l p r i v a t o n o n h a g u a d a g n i , p e r c h é d o v r e b b e o c c u p a r s e n e ? L a r e s p o n s a b i l i t à d e v e e s s e r e p u b b l i c a . I n s o m m a , c ' è u n a g r a n d e s f i d a c h e r i g u a r d a l e p e r i f e r i e , c h e n o n v a n n o a b b a n d o n a t e . P e n s o a C a i v a n o , i n C a m p a n i a , d o v e D e L u c a n o n a v e v a n e m m e n o l ' e l e n c o d e g l i a b i t a n t i d e l l e c a s e p o p o l a r i . A b b i a m o q u i n d i s p r e c a t o r i s o r s e p e r c h é , v o g l i o s o t t o l i n e a r e , c h e i l g o v e r n o a t t u a l e d o v r à p a g a r e o g n i a n n o 4 0 m i l i a r d i p e r i l b o n u s i n v e n t a t o d a i g r i l l i n i . I s o l d i s o n o s t a t i s p e s i , m a m a l e " , c o n c l u d e .