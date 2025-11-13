R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n V e n e t o o g n i a n n o 5 . 2 0 0 d o n n e s i a m m a l a n o d i t u m o r e a l s e n o c h e , a n c h e i n q u e s t a r e g i o n e , r i s u l t a e s s e r e l a n e o p l a s i a p i ù d i f f u s a . A 5 a n n i d a l l a d i a g n o s i o l t r e i l 9 0 % d e l l e p a z i e n t i è v i v o e c o n b u o n e p o s s i b i l i t à d i s c o n f i g g e r e d e f i n i t i v a m e n t e l a m a l a t t i a . C r e s c o n o l e p o s s i b i l i t à d i c u r a a n c h e g r a z i e a l l a m i g l i o r e s e l e z i o n e d e l l e s e m p r e m a g g i o r i t e r a p i e d i s p o n i b i l i . P e r f i n o p e r l e f o r m e p i ù g r a v i e a v a n z a t e d e l l a p a t o l o g i a g l i s p e c i a l i s t i m e d i c i s o n o o r a i n g r a d o d i s o m m i n i s t r a r e t r a t t a m e n t i a d e g u a t i e p e r s o n a l i z z a t i . S o n o a l c u n i d a t i e m e r s i d a l c o n v e g n o ' T u m o r e d e l s e n o m e t a s t a t i c o : l ' i m p o r t a n z a d e l l a m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e - F o c u s R e g i o n e V e n e t o ' , c h e s i è s v o l t o i e r i a P a d o v a p r e s s o l o I o v - I s t i t u t o o n c o l o g i c o v e n e t o , o r g a n i z z a t o n e l l ' a m b i t o d i u n a c a m p a g n a n a z i o n a l e p r o m o s s a d a F o n d a z i o n e A i o m - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a e c h e p r e v e d e u n t o u r c o n i n c o n t r i i n 9 R e g i o n i i t a l i a n e . " L ' i n t r o d u z i o n e d e i t e s t m o l e c o l a r i h a c a m b i a t o l a p r a t i c a c l i n i c a d e l c a r c i n o m a m a m m a r i o - a f f e r m a V a l e n t i n a G u a r n e r i , d i r e t t o r e d e l l a U o c O n c o l o g i a 2 I o v e p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i O n c o l o g i a m e d i c a a l l ' u n i v e r s i t à d i P a d o v a - S i a m o r i u s c i t i a d a n d a r e o l t r e l a t r a d i z i o n a l e c l a s s i f i c a z i o n e b a s a t a s o l o s u l l ' e s p r e s s i o n e d e i r e c e t t o r i o r m o n a l i e d e l l a p r o t e i n a H e r 2 . O g g i v i s o n o d e i b i o m a r c a t o r i u t i l i a n c h e p e r l a s c e l t a d e i t r a t t a m e n t i p e r l e f o r m e m e t a s t a t i c h e d e l l a n e o p l a s i a . S i t r a t t a d i s t r u m e n t i d i a g n o s t i c i c h e c o n s e n t o n o d i c a r a t t e r i z z a r e i l c a n c r o d a l p u n t o d i v i s t a d e l s u o c o m p o r t a m e n t o b i o l o g i c o . A l t e m p o s t e s s o , e v i d e n z i a n o l ' e v e n t u a l e r i s p o s t a a i t r a t t a m e n t i c h e g i à u t i l i z z i a m o n e l l a p r a t i c a c l i n i c a q u o t i d i a n a . D i s o l i t o i t u m o r i m a m m a r i o r m o n o s e n s i b i l i e H e r 2 n e g a t i v i , a u n c e r t o p u n t o , s v i l u p p a n o r e s i s t e n z a a l l a t e r a p i a e n d o c r i n a s t a n d a r d . C o n l e n u o v e a r m i t e r a p e u t i c h e g a r a n t i a m o m i g l i o r i p o s s i b i l i t à d i c u r a e d i s o p r a v v i v e n z a " . I n q u e s t o q u a d r o r i e n t r a u n e s a m e d e l s a n g u e m o l t o s p e c i f i c o e i m p o r t a n t e , l a c o s ì d e t t a b i o p s i a l i q u i d a . " E ' u n t e s t n o n i n v a s i v o , i n d o l o r e e p o c o c o s t o s o , m a c h e p e r m e t t e d i o t t e n e r e i n f o r m a z i o n i o r m a i i n d i s p e n s a b i l i - s p i e g a G u a r n e r i - D e v e e s s e r e e s e g u i t o s o l o i n l a b o r a t o r i m e d i c i s p e c i a l i z z a t i e f o r n i t i d i a d e g u a t e t e c n o l o g i e d ' a v a n g u a r d i a . P u ò e v i d e n z i a r e , s u l c a m p i o n e d i s a n g u e , l a p r e s e n z a d i s p e c i f i c h e m u t a z i o n i c o m e q u e l l a d e l r e c e t t o r e d e g l i e s t r o g e n i E s r 1 c h e è p r e s e n t e n e l 3 0 - 4 0 % d e i c a s i d i t u m o r e m a m m a r i o m e t a s t a t i c o . D a q u e s t a - c h i a r i s c e - p o s s i a m o e v e n t u a l m e n t e r i c o r r e r e a d u n a n u o v a c l a s s e d i f a r m a c i c h e h a d i m o s t r a t o d i e s s e r e e f f i c a c e c o m e s e c o n d a l i n e a d i t e r a p i a . E ' f o n d a m e n t a l e q u i n d i r i u s c i r e a d e l a r g i r e l a b i o p s i a l i q u i d a a t u t t e l e d o n n e c h e n e h a n n o b i s o g n o c o n u n a c e r t a r a p i d i t à . I n f i n e i n V e n e t o , c o s ì c o m e n e l r e s t o d ' I t a l i a - c o n c l u d e l ' o n c o l o g a - i l c a n c r o d e l l a m a m m e l l a p r e s e n t a u n a c o n t i n u a c r e s c i t a d e l n u m e r o d i n u o v i c a s i l ' a n n o . B i s o g n a q u i n d i o r g a n i z z a r e i d i v e r s i s e r v i z i s a n i t a r i r e g i o n a l i a f f i n c h é g a r a n t i s c a n o i t e s t m o l e c o l a r i a s e m p r e p i ù p a z i e n t i " .