R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N o n o s t a n t e i m p o r t a n t i p r o g r e s s i s c i e n t i f i c i e t e r a p e u t i c i , l a g e s t i o n e d e l t u m o r e d e l l a p r o s t a t a p r e s e n t a a n c o r a g r a v i d i s o m o g e n e i t à a l i v e l l o n a z i o n a l e , s i a p e r q u a n t o r i g u a r d a l ' e s i s t e n z a d i p e r c o r s i d i c u r a s t r u t t u r a t i s i a p e r l ' a c c e s s o a l l e t e r a p i e d i n u o v a g e n e r a z i o n e . L o r i l e v a i l r e p o r t ' T u m o r e d e l l a p r o s t a t a m e t a s t a t i c o : n u o v i a p p r o c c i n e l l a g e s t i o n e m u l t i d i s c i p l i n a r e d e l p a z i e n t e ' , p r e s e n t a t o o g g i n e l l a S a l a S t a m p a d i P a l a z z o M o n t e c i t o r i o d u r a n t e l ' i n c o n t r o ' O l t r e l a f r a m m e n t a z i o n e : s t r a t e g i e i n t e g r a t e p e r l a g e s t i o n e d e l t u m o r e d e l l a p r o s t a t a m e t a s t a t i c o ' , p r o m o s s o d a l l ' o n o r e v o l e G i a n A n t o n i o G i r e l l i , m e m b r o d e l l a X I I C o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i P f i z e r . F r u t t o d e l l a v o r o d i u n t e a m d i c l i n i c i , e c o n o m i s t i , f a r m a c i s t i , r a p p r e s e n t a n t i d e i p a z i e n t i e d e l l e i s t i t u z i o n i r e g i o n a l i , i l r a p p o r t o h a m e s s o i n l u c e c o m e l a p a t o l o g i a r a p p r e s e n t i u n a d e l l e s f i d e c l i n i c o - o r g a n i z z a t i v e p i ù r i l e v a n t i p e r i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , s i a p e r l ' a l t o n u m e r o d i p a z i e n t i c o i n v o l t i , s i a p e r l a c r e s c e n t e c o m p l e s s i t à n e l l a g e s t i o n e d e l l a p a t o l o g i a . N e l 2 0 2 4 - r i c o r d a u n a n o t a - s o n o s t a t e s t i m a t e c i r c a 4 0 . 1 9 2 n u o v e d i a g n o s i d i t u m o r e d e l l a p r o s t a t a . A d o g g i i n I t a l i a s o n o c i r c a 4 8 5 m i l a g l i u o m i n i c h e v i v o n o c o n u n a d i a g n o s i d i t u m o r e d e l l a p r o s t a t a . T r a i l 2 0 2 0 e i l 2 0 4 0 , s e c o n d o l e s t i m e p r o d o t t e d a l l ' A g e n z i a i n t e r n a z i o n a l e p e r l a r i c e r c a s u l c a n c r o ( I a r c ) , i l n u m e r o a s s o l u t o / a n n u o d i n u o v e d i a g n o s i d i c a r c i n o m i p r o s t a t i c i i n I t a l i a a u m e n t e r à d e l l ' 1 % p e r a n n o . P e r q u a n t o r i g u a r d a l a m o r t a l i t à , n e l 2 0 2 2 s o n o s t a t i s t i m a t i 8 . 2 0 0 d e c e s s i p e r t u m o r i d e l l a p r o s t a t a , m e n t r e l a s o p r a v v i v e n z a a 5 a n n i d a l l a d i a g n o s i è s t a t a p a r i a l 9 1 % . N e l c o r s o d e l l ' u l t i m o d e c e n n i o i l c a r c i n o m a p r o s t a t i c o è d i v e n t a t o i l t u m o r e p i ù d i a g n o s t i c a t o n e l l a p o p o l a z i o n e m a s c h i l e d e i P a e s i o c c i d e n t a l i , g r a z i e a l l a m a g g i o r e d i f f u s i o n e d e l l o s c r e e n i n g p r e c o c e , c o m e i l d o s a g g i o d e l P s a , l ' e s a m e d i g i t o r e t t a l e , l ' e c o g r a f i a p r o s t a t i c a e l a b i o p s i a s o t t o g u i d a e c o g r a f i c a . U n a v o l t a i d e n t i f i c a t o , s e n o n o p p o r t u n a m e n t e d i a g n o s t i c a t o e t r a t t a t o , i l t u m o r e d e l l a p r o s t a t a p u ò m e t a s t a t i z z a r e - p r i n c i p a l m e n t e n e l l e o s s a , f e g a t o e p o l m o n i - r e n d e n d o l a g e s t i o n e d e l p a z i e n t e e d e l l a m a l a t t i a p i ù c o m p l i c a t a . S p e s s o i l d e c o r s o d e l l a m a l a t t i a p u ò e s s e r e l e n t o e , s e i n d i v i d u a t o n e l l e f a s i i n i z i a l i , g e s t i t o e f f i c a c e m e n t e . " S e r v e u n a c o r n i c e n a z i o n a l e p i ù o m o g e n e a , c o n s t a n d a r d a s s i s t e n z i a l i c h i a r i e t e m p i c e r t i p e r d i a g n o s i , p r e s a i n c a r i c o e a c c e s s o a l l e t e r a p i e p i ù i n n o v a t i v e - d i c h i a r a G i r e l l i - R a f f o r z a r e l e r e t i o n c o l o g i c h e e u r o l o g i c h e r e g i o n a l i , i n v e s t i r e i n s c r e e n i n g e d i a g n o s t i c a p r e c o c e e s o s t e n e r e i c e n t r i t e r r i t o r i a l i c o n t e l e m e d i c i n a e P d t a c o n d i v i s i è f o n d a m e n t a l e . S o l o c o n r i s o r s e a d e g u a t e e m o n i t o r a g g i o d e g l i e s i t i p o s s i a m o r i d u r r e l e d i s u g u a g l i a n z e e g a r a n t i r e c u r e d i q u a l i t à p e r t u t t i i p a z i e n t i c o n t u m o r e a l l a p r o s t a t a " . U n e s e m p i o v i r t u o s o d i p r e v e n z i o n e , r i p o r t a t o n e l d o c u m e n t o p r e s e n t a t o a l l a C a m e r a , è q u e l l o a t t i v a t o i n L o m b a r d i a c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d i E u r o p a U o m o I t a l i a . S i t r a t t a - r i f e r i s c e l a n o t a - d e l p r i m o p r o g r a m m a d i s c r e e n i n g p r o s t a t i c o o r g a n i z z a t o i n I t a l i a , c h e s i i n s e r i s c e a l l ' i n t e r n o d i u n m o d e l l o d i p r e s a i n c a r i c o m u l t i d i s c i p l i n a r e b a s a t o s u u n a P r o s t a t e C a n c e r U n i t , i l l a v o r o d i u n t e a m i n t e g r a t o i n g r a d o d i g a r a n t i r e p e r c o r s i d i a g n o s t i c o - t e r a p e u t i c i p e r s o n a l i z z a t i . T a l e a p p r o c c i o è c o n f o r m e a l l e l i n e e g u i d a n a z i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i c h e c o n c o r d a n o s u l l a n e c e s s i t à d i u n a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e , c h e c o i n v o l g a i n m o d o s t r u t t u r a t o t u t t i g l i a t t o r i d i r i f e r i m e n t o e c h e i n c l u d a l a g e s t i o n e o l i s t i c a d e l p a z i e n t e c h e p a s s a a n c h e a t t r a v e r s o i l s u p p o r t o p s i c o l o g i c o e l a r i a b i l i t a z i o n e , s p e s s o s o t t o v a l u t a t i , m a f o n d a m e n t a l i . " L a g e s t i o n e d e l p a z i e n t e a f f e t t o d a c a r c i n o m a d e l l a p r o s t a t a , d a l l a p r e s a i n c a r i c o a i p e r c o r s i d i c u r a c h e s e g u o n o l a d i a g n o s i , h a b i s o g n o d i u n a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e e t e m p e s t i v o - a f f e r m a G i u s e p p e P r o c o p i o , d i r e t t o r e d e l P r o g r a m m a P r o s t a t a e d e l l a S t r u t t u r a d i p a r t i m e n t a l e d i O n c o l o g i a m e d i c a g e n i t o u r i n a r i a d e l l a F o n d a z i o n e I r c c s I s t i t u t o n a z i o n a l e t u m o r i d i M i l a n o - E ' n e c e s s a r i o o s s e r v a r e i l p a z i e n t e d a t u t t i i p u n t i d i v i s t a , f o c a l i z z a n d o s i n o n s o l t a n t o s u l p i a n o t e r a p e u t i c o , m a c o n s i d e r a n d o a n c h e l e d i v e r s e c o m p l e s s i t à c h e l a p e r s o n a p u ò t r o v a r s i a d a f f r o n t a r e " . P e r p o t e r g a r a n t i r e l a m e s s a a t e r r a d i u n a p p r o c c i o c h e s i a d a v v e r o m u l t i d i s c i p l i n a r e , s e r v e u n t e a m d i p r o f e s s i o n i s t i ( o n c o l o g i , r a d i o l o g i , p s i c o l o g i , u r o l o g i , n u t r i z i o n i s t i , r a d i o t e r a p i s t i ) e a l t r e p r o f e s s i o n a l i t à q u a l i l ' i n f e r m i e r e s p e c i a l i z z a t o , l ' a n a t o m o p a t o l o g o e i l f i s i o t e r a p i s t a , c h e i n s i e m e a q u e l l a d e l m e d i c o d i m e d i c i n a g e n e r a l e - c h e r i v e s t e u n r u o l o c h i a v e n e l l ' i n t e r c e t t a r e p r e c o c e m e n t e i p r i m i s e g n a l i d e l l a m a l a t t i a - p o s s o n o a c c o m p a g n a r e i l p a z i e n t e e a s s i c u r a r e c o n t i n u i t à a s s i s t e n z i a l e l u n g o t u t t o i l p e r c o r s o d i c u r a . T a l e p e r c o r s o p u ò e s s e r e i m p l e m e n t a t o a t t r a v e r s o l ' i n t r o d u z i o n e d i u n a P r o s t a t e C a n c e r U n i t c h e r a p p r e s e n t a u n p a s s a g g i o f o n d a m e n t a l e p e r m i g l i o r a r e l a g e s t i o n e d e l p a z i e n t e c o n t u m o r e d e l l a p r o s t a t a , p e r c h é c o n s e n t e d i s t r u t t u r a r e i n m o d o s i s t e m a t i c o e c o o r d i n a t o l ' a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e a l l a m a l a t t i a . U n a r e t e n a z i o n a l e d i P r o s t a t e C a n c e r U n i t , o r g a n i z z a t a s e c o n d o u n m o d e l l o ' H u b & S p o k e ' e s o s t e n u t a d a u n P d t a n a z i o n a l e c e r t i f i c a t o - s u g g e r i s c o n o g l i e s p e r t i - p o t r e b b e t r o v a r e i l s u o s v i l u p p o n e l l ' a m b i t o d e l l a p r o g r a m m a z i o n e s a n i t a r i a n a z i o n a l e c r e a n d o l e b a s i p e r u n a p p r o c c i o i n t e g r a t o e c o n d i v i s o , ' a g e v o l a n d o ' s i s t e m i d i r a c c o l t a d a t i e m o n i t o r a g g i o d e g l i e s i t i c l i n i c i , o l t r e a p e r m e t t e r e u n u t i l i z z o p i ù e f f i c i e n t e d e l l e r i s o r s e s a n i t a r i e e u n a c c e s s o a t r a t t a m e n t i i n n o v a t i v i . S e r v e p e r ò u n s a l t o c u l t u r a l e c h e i n t e r e s s i n o n s o l o i p r o f e s s i o n i s t i , m a a n c h e i p a z i e n t i a t t r a v e r s o u n c o i n v o l g i m e n t o a t t i v o d e l l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i c h e p o s s o n o g i o c a r e u n r u o l o c r u c i a l e n o n s o l o i n t e r m i n i d i a d v o c a c y e p r o m o z i o n e d i u n a r e t e a s s i s t e n z i a l e p i ù e q u a e a c c e s s i b i l e , m a a n c h e c o m e i n t e r l o c u t o r i c h i a v e p e r l ' a s c o l t o d e i b i s o g n i r e a l i d e i p a z i e n t i e d e i l o r o c a r e g i v e r . " P e r l ' u o m o c h e d e v e a f f r o n t a r e u n t u m o r e d e l l a p r o s t a t a - c o m m e n t a C l a u d i o T a l m e l l i , p r e s i d e n t e d i E u r o p a U o m o I t a l i a - e s s e r e c u r a t o i n u n ' u n i t à p r o s t a t i c a m u l t i d i s c i p l i n a r e ( P r o s t a t e C a n c e r U n i t ) s i g n i f i c a a c c e d e r e a u n p e r c o r s o o r g a n i z z a t o , d o v e v i e n e a c c o m p a g n a t o i n o g n i p a s s a g g i o , d a l l a d i a g n o s i f i n o a l l a r i a b i l i t a z i o n e p s i c o f i s i c a , s o t t o l a g u i d a d i u n t e a m d i p r o f e s s i o n i s t i d i d i v e r s e d i s c i p l i n e c o n e s p e r i e n z a s p e c i f i c a n e l c a r c i n o m a p r o s t a t i c o . S i g n i f i c a a v e r e l a g a r a n z i a d i r i c e v e r e i l p i a n o t e r a p e u t i c o m i g l i o r e p e r i l p r o p r i o c a s o , q u e l l o c h e o f f r e l e m a g g i o r i p r o b a b i l i t à d i g u a r i g i o n e c o n i l m i n i m o i m p a t t o s u l l a q u a l i t à d i v i t a , e p o t e r c o n d i v i d e r e e p a r t e c i p a r e a t t i v a m e n t e a o g n i d e c i s i o n e s u l p r o p r i o p e r c o r s o d i c u r a " . E ' e s s e n z i a l e q u i n d i , c o i n v o l g e r e i l p a z i e n t e n e l p e r c o r s o d i c u r a a t t r a v e r s o s t r u m e n t i d i i n f o r m a z i o n e , c o u n s e l i n g e a c c o m p a g n a m e n t o d e c i s i o n a l e . I n o l t r e , l a f o r m a z i o n e c o n t i n u a d e g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i è i m p r e s c i n d i b i l e p e r g a r a n t i r e c u r e a g g i o r n a t e , p e r s o n a l i z z a t e e m u l t i d i m e n s i o n a l i . N e l d e t t a g l i o , i l r e p o r t p r e s e n t a t o o g g i i n d i v i d u a l e a z i o n i n e c e s s a r i e p e r r e a l i z z a r e u n m o d e l l o n a z i o n a l e i n g r a d o d i g a r a n t i r e u n a p r e s a i n c a r i c o d e l p a z i e n t e u n i f o r m e e g l o b a l e , c h e r i d u c a l e d i s e g u a g l i a n z e t e r r i t o r i a l i : e s t e n d e r e i l m o d e l l o d e l l e B r e a s t C a n c e r U n i t a n c h e a l l a s a l u t e m a s c h i l e , g a r a n t e n d o l a c o n t i n u i t à e d i g n i t à n e l l a c u r a e p r o m u o v e n d o l a c r e a z i o n e d i p e r c o r s i a s s i s t e n z i a l i d e d i c a t i ( P d t a ) a l t u m o r e d e l l a p r o s t a t a ( a n c h e m e t a s t a t i c o ) b a s a t i s u u n ' o r g a n i z z a z i o n e s t r u t t u r a t a e u n a g e s t i o n e m u l t i d i s c i p l i n a r e ; i s t i t u i r e u n a r e t e n a z i o n a l e d i P r o s t a t e C a n c e r U n i t , f o r m a l m e n t e r i c o n o s c i u t a d a l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e e c o o r d i n a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l e R e g i o n i . O g n i u n i t à d o v r à r i s p o n d e r e a r e q u i s i t i m i n i m i c o n d i v i s i ( c o m e l a p r e s e n z a d i u n t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r e s t a b i l e , r i u n i o n i r e g o l a r i d i v a l u t a z i o n e c o n g i u n t a , e P d t a s p e c i f i c i ) , i s p i r a n d o s i a i m o d e l l i r e g i o n a l i g i à o p e r a t i v i ; g a r a n t i r e a t u t t i i p a z i e n t i a f f e t t i d a c a r c i n o m a p r o s t a t i c o , i n c l u s i i c a s i m e t a s t a t i c i , u n a c c e s s o u n i f o r m e a i s e r v i z i d e l S s n t r a m i t e p e r c o r s i d i a g n o s t i c o - t e r a p e u t i c i - a s s i s t e n z i a l i d e f i n i t i , s t r u t t u r a t i e a g g i o r n a t i , p e r a s s i c u r a r e c u r e t e m p e s t i v e , a p p r o p r i a t e e d e q u e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e ; v a l o r i z z a r e e d i f f o n d e r e l e e s p e r i e n z e r e g i o n a l i p i ù v i r t u o s e , a d a t t a n d o l e b u o n e p r a t i c h e a i c o n t e s t i l o c a l i a t t r a v e r s o u n a s t r a t e g i a n a z i o n a l e c h e f a v o r i s c a l ' o m o g e n e i z z a z i o n e d e g l i s t a n d a r d d i c u r a , e i n f i n e i n v e s t i r e i n p r o g r a m m i c o n t i n u a t i v i d i f o r m a z i o n e e a g g i o r n a m e n t o p e r t u t t i i p r o f e s s i o n i s t i c o i n v o l t i n e l l a p r e s a i n c a r i c o d e l p a z i e n t e c o n t u m o r e d e l l a p r o s t a t a , n o n c h é i n i n i z i a t i v e i n f o r m a t i v e r i v o l t e a l l a p o p o l a z i o n e m a s c h i l e p e r a u m e n t a r e c o n s a p e v o l e z z a , p r e v e n z i o n e e a c c e s s o a i p e r c o r s i d i c u r a .