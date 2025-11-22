R o m a , 2 2 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n r a c c o n t o i n t e n s o e a u t e n t i c o c h e a c c o m p a g n a l o s p e t t a t o r e n e l v i a g g i o d i u n a d o n n a c h e r i c e v e l a d i a g n o s i d i t u m o r e a l s e n o . U n p e r c o r s o f a t t o d i f r a g i l i t à e i n c e r t e z z a , m a a n c h e d i f o r z a , c o n s a p e v o l e z z a e f i d u c i a n e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a . T u t t o q u e s t o è i l d o c u f i l m ' I l b a g a g l i o ' , p r o m o s s o d a M s d I t a l i a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A n d o s o n l u s n a z i o n a l e , E u r o p a D o n n a I t a l i a , F o n d a z i o n e I n c o n t r a D o n n a , K o m e n I t a l i a e S a l u t e D o n n a O d v . R e a l i z z a t o d a l l a c a s a d i p r o d u z i o n e B r a n d o n B o x - i n f o r m a u n a n o t a - s a r à d i s p o n i b i l e s u l c a n a l e Y o u T u b e d i M s d e s u l s i t o t u m o r e - s e n o . i t . I l f i l m , a t t r a v e r s o l e p a r o l e e l o s g u a r d o d e l l a p r o t a g o n i s t a , M a r t i n a , e s p l o r a l e e m o z i o n i p i ù p r o f o n d e c h e s e g u o n o u n a d i a g n o s i d i c a n c r o . M a , s o p r a t t u t t o l a n c i a u n m e s s a g g i o f o n d a m e n t a l e : o g n i t u m o r e è d i v e r s o , c o m e è d i v e r s o i l p e r c o r s o d i o g n i d o n n a c h e l o a f f r o n t a . A s o t t o l i n e a r l o è l a v o c e c o m p e t e n t e e a p p a s s i o n a t a d e l l e p r e s i d e n t i d e l l e 5 a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i c h e h a n n o c o l l a b o r a t o a l l a s u a r e a l i z z a z i o n e . S o n o l o r o a p o r t a r e e s p e r i e n z e , d a t i e p r o s p e t t i v e c o n c r e t e , c o n t r i b u e n d o a e v i d e n z i a r e i l v a l o r e d e l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a p a z i e n t i , c l i n i c i , i s t i t u z i o n i , i n d u s t r i a e a r i a f f e r m a r e l ' i m p o r t a n z a d i p e r c o r s i d i c u r a p e r s o n a l i z z a t i p e r o g n i d o n n a d o p o l a d i a g n o s i , d a l l a s c e l t a d e l l e t e r a p i e a l s u p p o r t o p s i c o s o c i a l e . ' I l b a g a g l i o ' è p i ù d i u n d o c u f i l m : è u n i n v i t o a l l a c o n s a p e v o l e z z a , a l l a f i d u c i a n e l l a s c i e n z a e a l l a s p e r a n z a , s i s p i e g a . " L e p a z i e n t i - a f f e r m a n o l e r a p p r e s e n t a n t i d e l l e 5 a s s o c i a z i o n i p a r t n e r d e l p r o g e t t o - c h i e d o n o m a g g i o r e i n f o r m a z i o n e i n o g n i f a s e d e l l o r o p e r c o r s o p e r p o t e r s c e g l i e r e d i f a r s i c u r a r e i n u n c e n t r o s p e c i a l i z z a t o o p e r c o n o s c e r e f i n d a l l a d i a g n o s i l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l p r o p r i o t u m o r e , c o s ì d a a c c e d e r e a i p e r c o r s i e a l l e t e r a p i e p i ù a d e g u a t i . I n q u e s t o c a m m i n o l e a s s o c i a z i o n i d e i p a z i e n t i r a p p r e s e n t a n o u n s o s t e g n o p r e z i o s o : a i u t a n o a d a l l e g g e r i r e i l p e s o d e l ' b a g a g l i o ' c h e o g n u n a p o r t a , e a f a r s i p o r t a v o c e d e l l e r i c h i e s t e d e l l e p a z i e n t i a u n l i v e l l o i s t i t u z i o n a l e . O g n i d o n n a h a d i r i t t o a u n t e m p o , u n o s p a z i o d e d i c a t o , a u n p e r c o r s o p e r s o n a l i z z a t o e a u n s u p p o r t o s i a f i s i c o s i a p s i c o l o g i c o " . I l t u m o r e a l s e n o r e s t a l a n e o p l a s i a p i ù f r e q u e n t e t r a l e d o n n e i n I t a l i a c o n c i r c a 5 3 . 6 0 0 n u o v e d i a g n o s i s t i m a t e n e l 2 0 2 4 . G r a z i e a i p r o g r e s s i d e l l a r i c e r c a , a l l a d i a g n o s i p r e c o c e e a t e r a p i e s e m p r e p i ù p e r s o n a l i z z a t e , o g g i l ' 8 8 % d e l l e p a z i e n t i è v i v a a 5 a n n i d a l l a d i a g n o s i : a t t u a l m e n t e - r i f e r i s c e l a n o t a - s o n o 9 2 5 m i l a n e l n o s t r o P a e s e l e d o n n e c h e c o n v i v o n o c o n u n a s t o r i a d i t u m o r e a l s e n o . U n o d e i p r i n c i p a l i t r a g u a r d i s c i e n t i f i c i r a g g i u n t i n e g l i u l t i m i a n n i è l a p o s s i b i l i t à d i a t t r i b u i r e a o g n i t u m o r e a l s e n o u n a v e r a e p r o p r i a c a r t a d ' i d e n t i t à , i n d i v i d u a n d o d i f f e r e n t i f o r m e d i m a l a t t i a e m i g l i o r a n d o l a s u a p r e s a i n c a r i c o . " L a t i p i z z a z i o n e b i o l o g i c a d e l t u m o r e , o v v e r o l ' a n a l i s i d e l l e s u e c a r a t t e r i s t i c h e m o l e c o l a r i , è f o n d a m e n t a l e p e r s t a b i l i r e l a s t r a t e g i a t e r a p e u t i c a p i ù e f f i c a c e - s p i e g a M i c h e l i n o D e L a u r e n t i i s , d i r e t t o r e S c O n c o l o g i a c l i n i c a s p e r i m e n t a l e d i s e n o l o g i a , I s t i t u t o n a z i o n a l e t u m o r i F o n d a z i o n e P a s c a l e , N a p o l i - O g g i u n a d o n n a n o n d e v e s o l o e s s e r e a c o n o s c e n z a d i a v e r e u n t u m o r e m a d e v e s a p e r e , f i n d a l l a d i a g n o s i , d i q u a l e s o t t o t i p o s i t r a t t a . È s o l o s u l l a b a s e d i q u e s t e i n f o r m a z i o n i c h e è p o s s i b i l e d i s e g n a r e i l p e r c o r s o p e r s o n a l i z z a t o p e r o g n i p a z i e n t e , v a l u t a n d o s e p r o c e d e r e s u b i t o c o n l a c h i r u r g i a o c o n u n a t e r a p i a s i s t e m i c a g i à p r i m a d e l l ' i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o " . P e r q u e s t o è e s s e n z i a l e c h e l e d o n n e s i r i v o l g a n o a l l e B r e a s t U n i t , è l ' i n v i t o . " I n q u e s t e s t r u t t u r e c h i r u r g h i s e n o l o g i , o n c o l o g i , r a d i o l o g i , a n a t o m o p a t o l o g i , r a d i o t e r a p i s t i , i n f e r m i e r i e p s i c o l o g i l a v o r a n o i n s i e m e f i n d a l l a d i a g n o s i p e r c o s t r u i r e u n p e r c o r s o t e r a p e u t i c o p e r s o n a l i z z a t o , b a s a t o s u l l e p i ù r e c e n t i e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e e s u l l e e s i g e n z e s p e c i f i c h e d e l l a p a z i e n t e - c h i a r i s c e C a r m e n C r i s c i t i e l l o , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o H u m a n i t a s U n i v e r s i t y e r e s p o n s a b i l e d e l g r u p p o d i O n c o l o g i a m a m m a r i a I r c c s H u m a n i t a s R e s e a r c h H o s p i t a l d i R o z z a n o ( M i l a n o ) - Q u e s t o m o d e l l o o r g a n i z z a t i v o , o r m a i r i c o n o s c i u t o c o m e l o s t a n d a r d d i r i f e r i m e n t o a l i v e l l o e u r o p e o , s t a r i s c r i v e n d o l a s t o r i a d e l t u m o r e a l s e n o , o f f r e n d o n u o v e p o s s i b i l i t à d i c u r a e a u m e n t a n d o l a s p e r a n z a a n c h e n e i c a s i p i ù c o m p l e s s i " . L a v a l i g i a - i l b a g a g l i o - c h e M a r t i n a r i e m p i e e p o r t a c o n s é f i n d a l l e p r i m e s c e n e d e l d o c u l f i l m è p i e n o d i p a u r e e s p e r a n z e , m a a n c h e d i f i d u c i a n e l l a r i c e r c a c h e h a p e r m e s s o d i d i s e g n a r e p e r l e i , c o m e p e r l e a l t r e d o n n e , u n p e r c o r s o t a g l i a t o s u m i s u r a . " L a r i c e r c a s t a d a v v e r o r i s c r i v e n d o l a s t o r i a d e l t u m o r e a l s e n o - s o t t o l i n e a G i u s e p p e C u r i g l i a n o , p r o f e s s o r e d i O n c o l o g i a m e d i c a a l l ' U n i v e r s i t à d i M i l a n o e d i r e t t o r e d e l l a d i v i s i o n e d i S v i l u p p o d i n u o v i f a r m a c i I e o d i M i l a n o - O g g i d i s p o n i a m o d i t e r a p i e m i r a t e , i m m u n o t e r a p i e , a n t i c o r p i c o n i u g a t i e a p p r o c c i s e m p r e p i ù p e r s o n a l i z z a t i c h e c i p e r m e t t o n o d i o f f r i r e s p e r a n z a a n c h e n e i c a s i p i ù c o m p l e s s i . L a c o m p r e n s i o n e d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e b i o l o g i c h e d i o g n i t u m o r e c i c o n s e n t e d i s c e g l i e r e i l t r a t t a m e n t o g i u s t o p e r l a p a z i e n t e g i u s t a , n e l m o m e n t o g i u s t o . Q u e s t o è i l v e r o p r o g r e s s o : t r a s f o r m a r e l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a i n v i t a e q u a l i t à d i v i t a p e r l e d o n n e c h e a f f r o n t a n o l a m a l a t t i a " . C o m e n e l d o c u f i l m , i l p e r c o r s o d e l p a z i e n t e n o n è s o l o c l i n i c o , m a p r o f o n d a m e n t e u m a n o : i l c o m p a g n o d i M a r t i n a è u n a p r e s e n z a i m p o r t a n t e n e l r a c c o n t o , c o s ì c o m e l o s o n o i l m e d i c o e l e a l t r e p a z i e n t i e l a s u a r e t e d i r e l a z i o n i . " L e d o n n e a f f r o n t a n o m o m e n t i d i d i s o r i e n t a m e n t o e v u l n e r a b i l i t à , i n c u i i l s u p p o r t o p s i c o l o g i c o e l a p r e s e n z a d e l c a r e g i v e r s o n o f o n d a m e n t a l i - o s s e r v a G i a m p a o l o B i a n c h i n i , r e s p o n s a b i l e d e l l ' O n c o l o g i a m a m m a r i a n e l d i p a r t i m e n t o d i O n c o l o g i a m e d i c a , I r c c s O s p e d a l e S a n R a f f a e l e , M i l a n o - I l c a r e g i v e r r a p p r e s e n t a u n p o n t e t r a i c l i n i c i e l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i , r a f f o r z a n d o l ’ a l l e a n z a t e r a p e u t i c a c o n i l m e d i c o e f a v o r e n d o l a p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a d e l l a d o n n a a l p r o p r i o p e r c o r s o d i c u r a " . I l d o c u f i l m p r o m u o v e u n a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a t r a p a z i e n t i , c a r e g i v e r e c i t t a d i n i s u l l ' i m p o r t a n z a d i p e r c o r s i d i a g n o s t i c o - t e r a p e u t i c i p e r s o n a l i z z a t i , d i f f e r e n t i i n b a s e a l t i p o d i t u m o r e e f a s e g u i t o a d u n ' a l t r a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e , l a n c i a t a n e l 2 0 2 4 d a M s d ( N o n s o n o t u t t i u g u a l i . T u m o r i a l s e n o e p e r c o r s i d i v i t a ) . A f a r e d a t r a i t d ' u n i o n t r a i p r o g e t t i è l a v o c e d e l l ’ a r t i s t a L u c i a O c o n e . I m o m e n t i c h i a v e d e l d o c u f i l m s o n o i n f a t t i s o t t o l i n e a t i d a b r a n i d e l m o n o l o g o c o n c u i , n e l 2 0 2 4 , r a c c o n t a v a i l v i s s u t o d i u n a d o n n a c h e r i c e v e u n a d i a g n o s i d i t u m o r e a l s e n o . " I n s i e m e a l l a p r e v e n z i o n e e a l l a r i c e r c a , l a c o r r e t t a i n f o r m a z i o n e è u n o d e i p i l a s t r i f o n d a m e n t a l i d e l n o s t r o i m p e g n o i n o n c o l o g i a - d i c h i a r a N i c o l e t t a L u p p i , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t r i c e d e l e g a t a d i M s d I t a l i a - A c c a n t o a l l a n o s t r a m i s s i o n e d i p o r t a r e i n n o v a z i o n e d o v e f i n o r a n o n e s i s t e v a n o s o l u z i o n i t e r a p e u t i c h e o o p p o r t u n i t à d i p r e v e n z i o n e , s e n t i a m o f o r t e l a r e s p o n s a b i l i t à d i d i f f o n d e r e c o n o s c e n z a s u t e m i d i g r a n d e i m p a t t o p e r l a s a l u t e . L o f a c c i a m o e s p l o r a n d o c a n a l i e l i n g u a g g i d i v e r s i - d a l l a c o m u n i c a z i o n e i s t i t u z i o n a l e a i s o c i a l m e d i a , d a i p r o g r a m m i e d u c a t i v i a l l e p a r t n e r s h i p c o n s o c i e t à s c i e n t i f i c h e e a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i - c o n v i n t i c h e s o l o c o s ì s i p o s s a r a g g i u n g e r e u n p u b b l i c o s e m p r e p i ù a m p i o " . " I n q u e s t o m o d o - c o n c l u d e - p r o m u o v i a m o c o n s a p e v o l e z z a , f a v o r i a m o d i a g n o s i p i ù t e m p e s t i v e e s o s t e n i a m o p e r c o r s i d i c u r a p i ù e f f i c a c i , m e t t e n d o a l c e n t r o l e p e r s o n e e l e l o r o e s i g e n z e . I n o l t r e , r a f f o r z i a m o l a c o l l a b o r a z i o n e c o n i s t i t u z i o n i , c o m u n i t à s c i e n t i f i c a e t e r r i t o r i o , p e r t r a s f o r m a r e l ' i n f o r m a z i o n e d i q u a l i t à i n a z i o n i c o n c r e t e a b e n e f i c i o d e i p a z i e n t i . C r e d i a m o n e l p o t e r e d e l l e s t o r i e : l e e s p e r i e n z e c h e d a n n o v o c e a l l e p e r s o n e r e n d o n o l ' i n f o r m a z i o n e p i ù v i c i n a e c o m p r e n s i b i l e . I n p a r t i c o l a r e , i l c i n e m a , c o n i l s u o l i n g u a g g i o u n i v e r s a l e e d e m o t i v o è u n o s t r u m e n t o p o t e n t e p e r s e n s i b i l i z z a r e e p r o m u o v e r e c o m p o r t a m e n t i d i p r e v e n z i o n e e c o r r e t t a i n f o r m a z i o n e " .