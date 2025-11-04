R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I 6 0 m i l i o n i i n p i ù p e r i p o r t i d e l l a C a m p a n i a , a n n u n c i a t i d a l v i c e m i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i E d o a r d o R i x i o g g i i n v i s i t a i s t i t u z i o n a l e a N a p o l i , r e n d e c e r t a u n a c r e s c i t a g i à i n n e s c a t a g r a z i e a g l i i n v e s t i m e n t i p r e z i o s i c h e q u e s t o G o v e r n o s t a p o r t a n d o a v a n t i n e l l a n o s t r a r e g i o n e e i n t u t t o i l M e z z o g i o r n o . R i s o r s e c h e l ’ A u t o r i t à d i S i s t e m a P o r t u a l e d e l M a r T i r r e n o C e n t r a l e p o t r à g e s t i r e p e r c o m p l e t a r e i p r o g e t t i g i à a v v i a t i e m e t t e r s i s u b i t o a l l a v o r o s u l l a p r o g r a m m a z i o n e d i c a n t i e r i e s s e n z i a l i p e r v a l o r i z z a r e a l m e g l i o l e n o s t r e i n f r a s t r u t t u r e p o r t u a l i " . C o s ì i l d e p u t a t o e c o o r d i n a t o r e d e l l a L e g a i n C a m p a n i a G i a n p i e r o Z i n z i , a m a r g i n e d e l l a v i s i t a i s t i t u z i o n a l e d e l v i c e m i n i s t r o R i x i a N a p o l i . " L ’ i n t e r v e n t o d i r i m o d u l a z i o n e d e i f o n d i d e l P n r r - p r o s e g u e - c h e s e r v i r a n n o a d o t a r e i p o r t i d i N a p o l i e S a l e r n o d i o p e r e m o d e r n e , d i m o s t r a c o m e q u e s t a a t t i v i t à s i a f o n d a m e n t a l e p e r e s s e r e c e r t i c h e l e r i s o r s e d e l P i a n o N a z i o n a l e d i R i p r e s a e R e s i l i e n z a v e n g a n o s p e s e t u t t e e b e n e p e r c h é q u e s t o è q u e l l o c h e a b b i a m o s e m p r e s o s t e n u t o c o n f o r z a " . " R i n g r a z i a m o i l G o v e r n o , i l m i n i s t r o M a t t e o S a l v i n i e i l s o t t o s e g r e t a r i o R i x i p e r i l g r a n d e l a v o r o p e r l a C a m p a n i a c h e s i i n s e r i s c e i n u n q u a d r o d i i n t e r v e n t i a f a v o r e d e l l a c r e s c i t a e d e l l o s v i l u p p o d e l n o s t r o t e r r i t o r i o . N o n s m e t t e r ò m a i d i r i p e t e r l o : m a i t a n t i i n v e s t i m e n t i i n i n f r a s t r u t t u r e i n C a m p a n i a c o m e d a q u a n d o M a t t e o S a l v i n i è a l M i t " , c o n c l u d e .