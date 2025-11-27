R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C a c i c c h i ? I o p e n s o c h e s e d u e a n n i f a o t r e a n n i f a a v e s s e r a c c o n t a t o a q u a l c u n o c h e d o p o D e L u c a i l p r e s i d e n t e d e l l a c a m p a g n a s a r e b b e s t a t o R o b e r t o F i c o n o n l e a v r e b b e r o c r e d u t o " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a P i a z z a P u l i t a s u L a 7 . " N o i a b b i a m o l a v o r a t o p e r u n a g r a n d e p r o m e s s a e s c o m m e s s a d i r i n n o v a m e n t o e l a m i g l i o r e c h e p o t e s s i m o o f f r i r e a i c i t t a d i n i c a m p a n i è a v e r e R o b e r t o F i c o p r e s i d e n t e . P e r a r r i v a r c i h o v o l u t o c h e t u t t i s i s e n t i s s e r o r e s p o n s a b i l i z z a t i a t t o r n o a u n c a n d i d a t o e a u n p r o g r a m m a c o n d i v i s o c o n t u t t e l e f o r z e d i c o a l i z i o n e . Q u e s t a e r a l a p r i o r i t à , q u e s t o e r a i l m o d o p e r b a t t e r e l e d e s t r e e l ' a b b i a m o n o n s o l o b a t t u t a m a c o n u n o s c a r t o d i 2 5 p u n t i p e r c e n t u a l i n o n o s t a n t e l a p e s s i m a c a m p a g n a c h e h a n n o f a t t o a d e s t r a c o n t r o R o b e r t o F i c o " .