R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " E v i d e n z i a r e l e c o n t r a d d i z i o n i , i l i m i t i e a n c h e l e s c i o c c h e z z e d i R o b e r t o F i c o , c o m e f a s p e s s o F u l v i o M a r t u s c i e l l o , f a p a r t e i n t e g r a n t e d i u n a c a m p a g n a e l e t t o r a l e c o n d o t t a c o n s e r i e t à e s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à d a c h i r i t i e n e u n d o v e r e s a l v a r e l a C a m p a n i a d a u n c a n d i d a t o p e r i c o l o s a m e n t e i n a d e g u a t o a r i c o p r i r e i l r u o l o d i p r e s i d e n t e d i r e g i o n e . È c u r i o s o , e u n p o ’ i p o c r i t a , c h e p r o p r i o i g r i l l i n i , c h e h a n n o c o s t r u i t o i l l o r o s u c c e s s o s u l l a d e n i g r a z i o n e s i s t e m a t i c a e s u l l ’ i n s u l t o d e g l i a v v e r s a r i , o g g i n o n t o l l e r i n o c r i t i c h e p o l i t i c h e p u n t u a l i e f o n d a t e " . C o s ì F r a n c e s c o M a r i a R u b a n o , d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a . " N o i p r e f e r i a m o i l c o n f r o n t o a p e r t o , l e i d e e e i p r o g e t t i c o n c r e t i . M a n o n a c c e t t e r e m o l e z i o n i d i s t i l e d a c h i p e r a n n i h a a v v e l e n a t o i l d i b a t t i t o p u b b l i c o . I n C a m p a n i a s e r v e u n a g u i d a c o m p e t e n t e , n o n u n s i m b o l o m e d i a t i c o d e l f a l l i m e n t o p e n t a s t e l l a t o " , c o n c l u d e .