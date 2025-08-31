R o m a , 3 1 a g o . ( A d n k r o n o s ) - “ L e l i s t e d i F o r z a I t a l i a i n C a m p a n i a v e d r a n n o u n a p r e s e n z a p r e p o n d e r a n t e d e l l a s o c i e t à c i v i l e . S a r a n n o l a v e r a e u n i c a a t t r a t t i v a p e r i m o d e r a t i , c o n u n ’ a p e r t u r a f o r m i d a b i l e c h e p o r t e r à c a n d i d a t i c a p i l i s t a e f u t u r i c o n s i g l i e r i r e g i o n a l i e s p r e s s i o n e d i r e t t a d i q u e l m o n d o ” . L o a f f e r m a F u l v i o M a r t u s c i e l l o , s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d i F o r z a I t a l i a , s o t t o l i n e a n d o c o m e “ i l n o s t r o p a r t i t o s i c o n f e r m i i l v e r o a t t r a t t o r e p e r i m o d e r a t i e s i m i s u r e r à c o n g l i a l t r i p a r t i t i d e l l a c o a l i z i o n e p r o p r i o s u q u e s t i t e m i ” .