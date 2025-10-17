R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o g l i u l t i m i g i o r n i d i P o m p e i i n r e g i o n e C a m p a n i a . L ’ I s t i t u z i o n e v i e n e u t i l i z z a t a c o m e b a n c o m a t e l e t t o r a l e p e r i c a n d i d a t i d i c e n t r o s i n i s t r a c h e a n n u n c i a n o f i n a n z i a m e n t i s u s t r a d e , b o n u s a m e d i c i d e i c o m u n i m o n t a n i e d o g n i s o r t a d i p r e b e n d a d a e l a r g i r e e d a p r o m e t t e r e . S e m b r a c h e t u t t o m a t u r i o r a s o t t o e l e z i o n i , m e n t r e a b b i a m o a l l e s p a l l e a n n i d i n u l l a c o s m i c o p a s s a t i a p a r l a r e d i t e r z o m a n d a t o , p a r t i t i c o m m i s s a r i a t i p e r t e s s e r e f a l s e e d i n c h i e s t e g i u d i z i a r i e s c a t u r e n t i d a o p e r a z i o n i c l i e n t e l a r i . S u q u e s t o i l c a n d i d a t o F i c o , e x p a l a d i n o d e l l a m o r a l e p u b b l i c a , c o s a h a d a d i r e ? " . C o s ì i l s e n a t o r e A n t o n i o I a n n o n e , c o m m i s s a r i o r e g i o n a l e d i F d I i n C a m p a n i a . " C o d i c e e t i c o e l i s t e p u l i t e s o n o t u t t i t e m i f i n i t i i n s o f f i t t a . N e a n c h e u n f i a t o , d o p o i l b a c i a m a n o a D e L u c a , n e a n c h e s u l l a s t a b i l i z z a z i o n e d e l s u o c a p o d i g a b i n e t t o p r e s s o l ’ I s t i t u t o Z o o p r o f i l a t t i c o d i P o r t i c i ( N a p o l i ) . R e d d i t o d i c i t t a d i n a n z a e r e d d i t o d i c l i e n t e l a m a r c i a n o a b r a c c e t t o e s o n o i l v e r o p r o g r a m m a e l e t t o r a l e s a n c i t o d a l l ’ a c c o r d o . C o n C i r i e l l i p r e s i d e n t e l a C a m p a n i a h a l ’ o p p o r t u n i t à s t o r i c a d i s p a z z a r e v i a t u t t o q u e s t o " , c o n c l u d e .