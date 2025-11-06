R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - F i c o a v a n t i d i 7 p u n t i s u C i r i e l l i ? " C ' è u n v a n t a g g i o , m a q u e s t o n o n è i l m o m e n t o d i s t a r e a g u a r d a r e q u a l c h e s o n d a g g i o . C e n e s o n o a l t r i c h e a c c e r t a n o u n v a n t a g g i o a n c h e m a g g i o r e . N o n è q u e s t o , n o n m i h a n n o m a i a p p a s s i o n a t o . A d e s s o q u e l l o c h e c i d e v e a p p a s s i o n a r e è i l d i a l o g o c o n l a c o m u n i t à c a m p a n a , c o m e s t a f a c e n d o i l n o s t r o c a n d i d a t o R o b e r t o F i c o e t u t t i n o i . D o b b i a m o a s c o l t a r e , n e l l a p r o s p e t t i v a d i u n i m p e g n o d i g o v e r n o r e g i o n a l e c ' è p o i d a l a v o r a r e p e r c e r c a r e d i s o d d i s f a r e q u e l l i c h e s o n o i b i s o g n i d e i c i t t a d i n i e n o n i b i s o g n i d e i p o l i t i c i " . C o s ì i l l e a d e r d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e G i u s e p p e C o n t e , a m a r g i n e d i u n e v e n t o e l e t t o r a l e a S e s s a A u r u n c a c o n R o b e r t o F i c o .