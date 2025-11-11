R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " È a r r i v a t o i l t e m p o d i r i d a r e r e s p i r o e l i n f a a s e t t o r i c o m e l a c u l t u r a e l o s p o r t , d u e s e t t o r i i m p o r t a n t i c h e s i i n t r e c c i a n o c o n l a v i t a d e i c a m p a n i d i t u t t e l e f a s c e d ’ e t à . L o s p o r t è l ’ a r m a c o n l a q u a l e p o s s i a m o r e s t i t u i r e s o c i a l i t à a i n o s t r i f i g l i e d a r e u n a p o s s i b i l i t à a i p o t e n z i a l i a t l e t i . L a C a m p a n i a è m a g l i a n e r a i n I t a l i a p e r n u m e r o d i a b i t a n t i c h e n o n p r a t i c a n o s p o r t o a t t i v i t à f i s i c a e s i a s s e s t a t r a l e r e g i o n i c o n l a q u o t a p i ù b a s s a d i p e r s o n e c h e p r a t i c a n o s p o r t . C ’ è u n a l t r o d a t o m o l t o a l t o c h e c i p r e o c c u p a e r i g u a r d a l ’ o b e s i t à i n f a n t i l e t r a g l i 8 e i 9 a n n i . I r e c o r d n e g a t i v i s o n o t a n t i e r i g u a r d a n o a n c h e l o s t a t o d i a b b a n d o n o d i n u m e r o s e i n f r a s t r u t t u r e e i m p i a n t i i n t u t t e l e a r e e c a m p a n e , u n r i s u l t a t o p r e o c c u p a n t e d o v u t o a d u n a p o l i t i c a d i s a t t e n t a d e l l e g i u n t e d i s i n i s t r a " . C o s ì E d m o n d o C i r i e l l i , v i c e m i n i s t r o a g l i A f f a r i E s t e r i e a l l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e e c a n d i d a t o p r e s i d e n t e d e l l a r e g i o n e C a m p a n i a p e r i l c e n t r o d e s t r a . " S u l p i a n o s o c i a l e - p r o s e g u e - i l G o v e r n o n a z i o n a l e d i c e n t r o d e s t r a h a p o r t a t o a v a n t i u n p r o g e t t o i n c r e d i b i l e c o n l a r i q u a l i f i c a z i o n e d e l l ' e x c e n t r o S p o r t i v o D e l p h i n i a d i C a i v a n o r i n o m i n a t o a l l a m e m o r i a d i P i n o D a n i e l e , d o n a n d o a i c i t t a d i n i s p a z i c h e p e r a n n i h a n n o r a p p r e s e n t a t o l u o g h i d i d e g r a d o e p e r i c o l o s i . I l ' M o d e l l o C a i v a n o ' r e s t a u n r i f e r i m e n t o v i r t u o s o p e r i l f u t u r o . P r o p o r r e m o u n a s s e s s o r a t o c h e n o n s o l o r i m e t t e r à a l c e n t r o d e l l o s v i l u p p o r e g i o n a l e l o s p o r t e l e a t t i v i t à c u l t u r a l i i n g e n e r a l e , m a c h e a v r à s o p r a t t u t t o u n a p e r s o n a c o m p e t e n t e a g u i d a r l o " . " L o s p o r t d e v e g a r a n t i r e l a s u a f u n z i o n e e d u c a t i v a e s o c i a l e s o p r a t t u t t o n e i c o n t e s t i s v a n t a g g i a t i , n e l l e p e r i f e r i e u r b a n e e n e l l e a r e e i n t e r n e , d o v e s p e s s o l ' o f f e r t a s p o r t i v a è c a r e n t e o a s s e n t e . A b b i a m o i m m a g i n a t o a n c h e s o s t e g n o c o n s t r u m e n t i d e d i c a t i a s o c i e t à e d a s s o c i a z i o n i s p o r t i v e d i l e t t a n t i s t i c h e e i n t e r v e n t i s p e c i a l i p e r f a r s i c h e o g n i s c u o l a p o s s a d i s p o r r e d i u n a p a l e s t r a o p e r a t i v a . C ’ è a n c h e u n a l t r a p r i o r i t à n e l n o s t r o p r o g r a m m a : g a r a n t i r e l ' i n c l u s i o n e d e l l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à n e l l a p r a t i c a s p o r t i v a , c o n l ' a b b a t t i m e n t o d e l l e b a r r i e r e a r c h i t e t t o n i c h e e c u l t u r a l i e c o n m i s u r e e c o n o m i c h e s p e c i f i c h e p e r i l s u p p o r t o a g l i a c c o m p a g n a t o r i . D i s a b i l i t à s i g n i f i c a v i t a e l o s p o r t i n c l u s i v o è p a r t e i n t e g r a n t e d e l f u t u r o d e l l a C a m p a n i a " , c o n c l u d e .