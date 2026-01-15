R o m a , 1 5 g e n ( A d n k r o n o s ) - I l n u o v o s i s t e m a a u d i o d e l l ' a u l a d e l l a C a m e r a , o p e r a t i v o d a l s e t t e m b r e s c o r s o , v i e n e m e s s o a p u n t o e a f f i n a t o . L o h a a n n u n c i a t o i l p r e s i d e n t e d i t u r n o F a b i o R a m p e l l i , a p p e n a p r i m a d e l l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a G u i d o C r o s e t t o a M o n t e c i t o r i o . D a l p r o s s i m o l u n e d ì l ' o r a t o r e d i t u r n o a v r à a d i s p o s i z i o n e " a l c u n e f u n z i o n a l i t à " n u o v e p e r u n a " m i g l i o r e c o n t e z z a d e l l ’ a p p r o s s i m a r s i d e l l a f i n e d e l t e m p o a d i s p o s i z i o n e p e r l ’ i n t e r v e n t o " , h a s p i e g a t o R a m p e l l i . I l r e s t y l i n g d e l s i s t e m a a u d i o a v e v a , t r a l e a l t r e c o s e , i n t r o d o t t o l a n o v i t à d e l m i c r o f o n o t e m p o r i z z a t o c o n s p e g n i m e n t o a u t o m a t i c o a l l a f i n e d e l t e m p o c o n c e s s o . U n m e c c a n i s m o g i à i n u s o a l S e n a t o e u t i l e , t r a l e a l t r e c o s e , a e v i t a r e i n t e r v e n t i f i u m e e l o s f o r a m e n t o d e i t e m p i . P e r q u e s t o e r a n o s t a t i i n t r o d o t t i a n c h e d e g l i ' a l e r t ' v i s i v i p e r i d e p u t a t i : i l l a m p e g g i a m e n t o d e l l a g h i e r a d e l m i c r o f o n o e q u e l l o d e l t a s t o d i p r e n o t a z i o n e c o n l ' a p p r o s s i m a r s i d e l l a f i n e d e l l ' i n t e r v e n t o . A d e s s o g l i a v v i s i v e n g a n o r a d d o p p i a t i : a q u e l l i g i à a t t i v i s i a g g i u n g o n o i l l a m p e g g i a m e n t o d e l l a p o s t a z i o n e d e l d e p u t a t o - o r a t o r e s u l t a b e l l o n e e q u e l l o d e i s e g n a l a t o r i p o s i z i o n a t i s u l b a n c o d e l l a p r e s i d e n z a . " T a l i l a m p e g g i a m e n t i - h a s o t t o l i n e a t o a n c o r a R a m p e l l i - s i a t t i v a n o n e g l i u l t i m i 6 0 s e c o n d i , n e l c a s o d i i n t e r v e n t i s u p e r i o r i a l m i n u t o , o v v e r o n e g l i u l t i m i 3 0 s e c o n d i n e l c a s o d i i n t e r v e n t i d i d u r a t a p a r i o i n f e r i o r i a l m i n u t o " . ( A d n k r o n o s ) - I l s i s t e m a a u d i o d e l l ' a u l a e r a s t a t o r i n n o v a t o i n e s t a t e d o p o 3 5 a n n i d i o n o r a t a c a r r i e r a e a v e v a s u b i t o a n i m a t o d i v e r s e d i s c u s s i o n i t r a i d e p u t a t i e , s o p r a t t u t t o , t r a d e p u t a t i e p r e s i d e n z a . Q u a s i s e m p r e a c a u s a d e l l o s p e g n i m e n t o a u t o m a t i c o d e l m i c r o f o n o u n a v o l t a e s a u r i t o i l t e m p o a d i s p o s i z i o n e , c o n i l d e p u t a t o - o r a t o r e i m p r o v v i s a m e n t e ' a f o n o ' . A n c h e n e l l e s e d u t a d e d i c a t a a l l e d i s c u s s i o n i s e g u i t e a l l e c o m u n i c a z i o n i d i C r o s e t t o n o n s o n o m a n c a t i i ' m i s u n d e r s t a n d i n g ' s u i t e m p i c o n c e s s i , t r a g l i a l t r i i n o c c a s i o n e d e l l ' i n t e r v e n t o d i A n d r e a O r s i n i ( F I ) e d i S a v e r i o R o a n o ( N m ) .