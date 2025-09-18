R o m a , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - N o n s i p l a c a n o a l l a C a m e r a l e p o l e m i c h e d o p o l ' a p p r o v a z i o n e d e l l a r i f o r m a s u l l a g i u s t i z i a . A l l a r i p r e s a d e i l a v o r i i n f a t t i L e o n a r d o D o n n o , d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e , e P i e t r o P i t t a l i s , d i F o r z a I t a l i a , s i s o n o d u r a m e n t e c o n f r o n t a t i a p r o p o s i t o d e l l a b a g a r r e v e r i f i c a t i s i d o p o i l v o t o d e l l ' A u l a . " M e n t r e l ' o p p o s i z i o n e i n t e r v e n i v a c h i e d e n d o u n ' i n f o r m a t i v a s u l g e n o c i d i o i n a t t o a G a z a , i l m i n i s t r o T a j a n i , i n s i e m e a d a l t r i e s p o n e n t i d e l G o v e r n o , a n c o r a r i d a c c h i a v a n o e f e s t e g g i a v a n o , a l l o r a , c o n a l t r i c o l l e g h i d e l l ' o p p o s i z i o n e - h a r a c c o n t a t o D o n n o - s i a m o s c e s i p e r c o n t e s t a r e q u e s t o a t t e g g i a m e n t o , s e n z a m i n a c c i a r e n e s s u n o , d i c e n d o a l m i n i s t r o T a j a n i c h e s i d o v e v a v e r g o g n a r e p e r q u e s t o a t t e g g i a m e n t o m e n t r e s i s t a v a p a r l a n d o d i G a z a . I n r e a l t à i l c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a B a r e l l i s i è a v v i c i n a t o m e n t r e e r o g i à n e i m i e i b a n c h i c o n a t t e g g i a m e n t o v i o l e n t o , d i c e n d o ' m o t e m e n o ' . N o i d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e , e i o i n p r i m i s , n o n a b b i a m o m a i u t i l i z z a t o l a v i o l e n z a n è v e r b a l e e s o p r a t t u t t o f i s i c a " . " Q u e l l ' a p p e l l a t i v o d i v i o l e n t i c h e h a r i v o l t o n e i c o n f r o n t i d e l G r u p p o d i F o r z a I t a l i a - h a r e p l i c a t o P i t t a l i s - n o i g l i e l o r e s t i t u i a m o a l m i t t e n t e . S e d i v i o l e n z a s i d e v e p a r l a r e q u e s t a l a g u a r d i i n c a s a p r o p r i a e s i f a c c i a u n b e l l ' e s a m e d i c o s c i e n z a . Q u i n o n è p r e s e n t e i l c a p o g r u p p o B a r e l l i p e r p o t e r c h i a r i r e l ' e s a t t a d i n a m i c a d i f a t t i : s i è a v v i c i n a t o n e i b a n c h i d e i m i n i s t r i e n e l l a s u a l i b e r t à d i e s p r e s s i o n e h a r e d a r g u i t o u n a t t e g g i a m e n t o , q u e s t o s ì v i o l e n t o , d a p a r t e d e l l ' o n o r e v o l e D o n n o " . " V e r r a n n o v i s i o n a t i i v i d e o e q u e l l o c h e d e v e a c c a d e r e , s e d e v e a c c a d e r e , a v v e r r à n e l l ' U f f i c i o d i p r e s i d e n z a " , h a c h i u s o l a q u e r e l l e i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a e p r e s i d e n t e d i t u r n o d e l l ' A s s e m b l e a S e r g i o C o s t a .