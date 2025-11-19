R o m a , 1 9 n o v ( A d n k r o n o s ) - S i s v o l g e o g g i , m e r c o l e d ì 1 9 n o v e m b r e , a l l e 1 5 , i l q u e s t i o n t i m e t r a s m e s s o d a l l a R a i i n d i r e t t a t e l e v i s i v a d a l l ’ A u l a d i M o n t e c i t o r i o , a c u r a d i R a i P a r l a m e n t o . L o r e n d e n o t o l a C a m e r a . I l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e , O r a z i o S c h i l l a c i , r i s p o n d e a i n t e r r o g a z i o n i s u l l e i n i z i a t i v e v o l t e a r e n d e r e p e r m a n e n t e i l s u p e r a m e n t o d e l v i n c o l o d i e s c l u s i v i t à p e r i l p e r s o n a l e d e l c o m p a r t o s a n i t à ( L o i z z o – L e g a ) ; s u l r i p r i s t i n o d i u n a g e s t i o n e a l i v e l l o c e n t r a l e d e l l a s a n i t à , a n c h e a t t r a v e r s o l a p r o m o z i o n e d e l l a r i f o r m a d e l T i t o l o V d e l l a C o s t i t u z i o n e ( M a r a t t i n – M i s t o ) ; s u l l e i n i z i a t i v e p e r l a r e a l i z z a z i o n e d e l l e c a s e e d e g l i o s p e d a l i d i c o m u n i t à n e l l a r e g i o n e C a m p a n i a , a n c h e a t t r a v e r s o l ' e v e n t u a l e e s e r c i z i o d i p o t e r i s o s t i t u t i v i ( L u p i - N m ( N - C - U - I ) M - C P ) ; s u l l e i n i z i a t i v e d i s o s t e g n o a l l e R e g i o n i p e r l ' a b b a t t i m e n t o d e l l e l i s t e d i a t t e s a e l a p i e n a e r o g a z i o n e d e i l i v e l l i e s s e n z i a l i d i a s s i s t e n z a , a l f i n e d i e v i t a r e p r o c e s s i d i p r i v a t i z z a z i o n e d e l l a s a n i t à p u b b l i c a ( Q u a r t i n i – M 5 S ) . I l m i n i s t r o p e r l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e , P a o l o Z a n g r i l l o , r i s p o n d e a u n a i n t e r r o g a z i o n e s u l l e i n i z i a t i v e p e r i l r i n n o v o d e i c o n t r a t t i c o l l e t t i v i n a z i o n a l i d e l p u b b l i c o i m p i e g o ( T e n e r i n i - F i - P p e ) . I l m i n i s t r o p e r l o S p o r t e i G i o v a n i , A n d r e a A b o d i , r i s p o n d e a i n t e r r o g a z i o n i s u l l e i n i z i a t i v e v o l t e a g a r a n t i r e t r a s p a r e n z a i n m e r i t o a i c o s t i p e r l a r e a l i z z a z i o n e d i a l c u n e o p e r e c o n n e s s e a i g i o c h i o l i m p i c i i n v e r n a l i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 ( Z a n e l l a – A v s ) ; s u l l a s i c u r e z z a d e g l i i m p i a n t i s p o r t i v i e s u i r i t a r d i i n f r a s t r u t t u r a l i e l o g i s t i c i i n r e l a z i o n e a l l e O l i m p i a d i e P a r a l i m p i a d i i n v e r n a l i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 ( P a s t o r e l l a - A z - P e r - R e ) ; s u l l e u l t e r i o r i i n i z i a t i v e v o l t e a d i n c e n t i v a r e l a f u n z i o n e s o c i a l e , c i v i l e e d e d u c a t i v a s v o l t a d a g l i o r a t o r i , d a l l e p a r r o c c h i e e d a l l e a s s o c i a z i o n i d e l t e r z o s e t t o r e n e l l ' a m b i t o d e l l e c o m u n i t à l o c a l i ( B i g n a m i - F d i ) . L a m i n i s t r a p e r l e D i s a b i l i t à , A l e s s a n d r a L o c a t e l l i , r i s p o n d e a i n t e r r o g a z i o n i s u l l e i n i z i a t i v e v o l t e a g a r a n t i r e u n a d e g u a t o s u p p o r t o e c o n o m i c o a i c a r e g i v e r f a m i l i a r i , a n c h e i n c o n s i d e r a z i o n e d e l l ' a n n u n c i a t o d i s e g n o d i l e g g e g o v e r n a t i v o ( F a r a o n e - I v - C - R e ) ; s u l l ’ a n n u n c i a t o d i s e g n o d i l e g g e g o v e r n a t i v o s u i c a r e g i v e r f a m i l i a r i a l f i n e d i g a r a n t i r e i p r i n c i p i d i e q u i t à s o c i a l e ( F u r f a r o – P d - I d p ) .