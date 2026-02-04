R o m a , 4 f e b ( A d n k r o n o s ) - S i s v o l g e o g g i , m e r c o l e d ì 4 f e b b r a i o , a l l e 1 5 , i l q u e s t i o n t i m e t r a s m e s s o d a l l a R a i i n d i r e t t a t e l e v i s i v a d a l l ’ A u l a d i M o n t e c i t o r i o , a c u r a d i R a i P a r l a m e n t o . L o r e n d e n o t o l a C a m e r a . L a m i n i s t r a d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a , A n n a M a r i a B e r n i n i , r i s p o n d e a i n t e r r o g a z i o n i s u l l e i n i z i a t i v e p e r r a f f o r z a r e l ’ a t t r a t t i v i t à d e l s i s t e m a u n i v e r s i t a r i o e d e l l a r i c e r c a e p e r p r o m u o v e r e p e r c o r s i d i c a r r i e r a d e i r i c e r c a t o r i u n i v e r s i t a r i f o n d a t i s u l m e r i t o e s u l l a q u a l i t à s c i e n t i f i c a ( T a s s i n a r i – F I - P P E ) ; s u l l e i n i z i a t i v e v o l t e a g a r a n t i r e l a c o n t i n u i t à d e l l e a t t i v i t à d i r i c e r c a , c o n p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o a i p r o g e t t i f i n a n z i a t i d a l P n r r , a n c h e a l f i n e d i v a l o r i z z a r e l e p r o f e s s i o n a l i t à e l e c o m p e t e n z e a c q u i s i t e d a l p e r s o n a l e d e l l e u n i v e r s i t à e d e g l i e n t i d i r i c e r c a ( G r i p p o - A Z - P E R - R E ) ; s u l l i v e l l o d i a v a n z a m e n t o d e g l i i n t e r v e n t i p r e v i s t i d a l P n r r i n m a t e r i a d i a l l o g g i u n i v e r s i t a r i ( B i g n a m i – F D I ) ; s u l l e i n i z i a t i v e n o r m a t i v e i n m a t e r i a d i u n i v e r s i t à t e l e m a t i c h e , a l f i n e d i a s s i c u r a r e l o s v o l g i m e n t o d e g l i e s a m i i n p r e s e n z a ( P i c c o l o t t i – A V S ) . I l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e , O r a z i o S c h i l l a c i , r i s p o n d e a i n t e r r o g a z i o n i s u l l e i n i z i a t i v e v o l t e a d a r e c o n c r e t a a t t u a z i o n e a i p r o v v e d i m e n t i i n m a t e r i a d i r i d u z i o n e d e l l e l i s t e d ' a t t e s a , a n c h e a l f i n e d i r i s t a b i l i r e i l p r i n c i p i o d i u n i v e r s a l i t à e d e q u i t à d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e ( M a l a v a s i – P D - I D P ) ; s u l l e u l t e r i o r i i n i z i a t i v e v o l t e a g a r a n t i r e a s s i s t e n z a e c u r e a l l e p e r s o n e c o l p i t e d a d i s t u r b i d e l l a n u t r i z i o n e e d e l l ’ a l i m e n t a z i o n e , a n c h e a t t r a v e r s o l ' i m p l e m e n t a z i o n e d e l r e l a t i v o f o n d o n a z i o n a l e ( L u p i - N M ( N - C - U - I ) M - C P ) ; s u l l e i n i z i a t i v e i n m a t e r i a d i d i s t u r b i n e u r o p s i c h i a t r i c i d e i m i n o r i , c o n p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o a l l ’ a p p r o p r i a t e z z a t e r a p e u t i c a e a l r a f f o r z a m e n t o d e i s e r v i z i d i n e u r o p s i c h i a t r i a ( L o i z z o – L e g a ) . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t r o p e r l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e , P a o l o Z a n g r i l l o , r i s p o n d e a i n t e r r o g a z i o n i s u l l e i n i z i a t i v e v o l t e a r i s o l v e r e l e c r i t i c i t à s t r u t t u r a l i d e l c o m p a r t o d e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e ( B o s c h i - I V - C - R E ) ; s u l l e i n i z i a t i v e v o l t e a l l a r i q u a l i f i c a z i o n e d e i p r o f i l i p r o f e s s i o n a l i d e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e e a l l ’ i n n a l z a m e n t o d e i r e l a t i v i e m o l u m e n t i , a n c h e a l f i n e d i a u m e n t a r e l ' a t t r a t t i v i t à d e l l a v o r o p u b b l i c o p e r l e g i o v a n i g e n e r a z i o n i ( C o l u c c i – M 5 S ) .